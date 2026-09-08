Lanús: Álvarez supervisó nuevas obras de pavimentación en Villa de los Industriales

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó el avance de las obras de pavimentación que se ejecutan en el barrio Villa de los Industriales, en Lanús Oeste. Los trabajos se desarrollan sobre la calle Santiago Plaul, desde Intendente Manuel Quindimil hasta Gobernador Manuel Ocampo.

La intervención forma parte del Plan de Pavimentación impulsado por el Gobierno local y tiene como objetivos mejorar la circulación peatonal y vehicular, reforzar la seguridad vial y favorecer la calidad de vida de quienes residen en el barrio.

“Con fondos exclusivamente municipales continuamos mejorando las calles de nuestra ciudad”, afirmó Álvarez durante la recorrida.

El jefe comunal señaló que estas tareas se suman a más de 80 intervenciones realizadas desde el comienzo de su gestión en esa zona de Lanús. Los trabajos incluyeron bacheo de hormigón y asfalto, sellado de juntas y construcción de cordón cuneta.

“De esta manera seguimos trabajando para construir la ciudad que nos merecemos”, expresó el intendente.

Pavimento y nuevas herramientas de seguridad

Durante la actividad, Álvarez dialogó con vecinos y vecinas sobre la importancia de las obras y repasó otras medidas desarrolladas en los alrededores.

Entre las mejoras mencionó la colocación de nuevas luminarias y cámaras de videovigilancia, además de la instalación de alarmas vecinales conectadas con el Centro de Monitoreo. Estos dispositivos pueden activarse mediante la aplicación Lanús Segura.

El Municipio también informó que ya se concretaron intervenciones de pavimentación en las avenidas General José de San Martín, Intendente Manuel Quindimil y Presidente Rivadavia.

Las obras alcanzaron, además, a las calles Callao, Canadá, Chaco, Coronel Seguí, Diputado Pedrera, Enrique Fernández, Fray Julián Lagos, General Ignacio Cortinas, Humberto Primo, La Rioja, Liniers, Manuel Ocampo, Mendoza, Santiago Plaul y Veracruz.

El Plan de Pavimentación 2024-2027 contempla la realización de obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo en distintos barrios de Lanús.

De la recorrida también participó el subsecretario de Hábitat, Julián Olivares.