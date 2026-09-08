Entrevista GLP. Succurro propone una gestión integral en Salliqueló: “Generar un equilibrio entre lo material y lo espiritual”

En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente analizó las problemáticas que atraviesan a los jóvenes a partir de la experiencia del proyecto Ser Humano y planteó la necesidad de combinar las respuestas materiales del Estado con la escucha, los vínculos y la cercanía comunitaria.
Videos - Entrevistas08 de septiembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Ariel Succurro, intendente de Salliqueló
Ariel Succurro, intendente de Salliqueló.

—Intendente, el proyecto Ser Humano tuvo una convocatoria importante en Salliqueló y Quenumá y puso en primer plano la necesidad de hablar, escuchar y pedir ayuda. ¿Qué diagnóstico hacen desde el municipio sobre las problemáticas que atraviesan hoy a los jóvenes de ambas comunidades?

Nosotros lo que estamos tratando de hacer es generar un equilibrio entre las gestiones materiales y las gestiones espirituales, porque entendemos que el ser humano, para poder vivir y no sobrevivir, necesita esas dos cosas.

Necesita resolver lo material, que es tener un trabajo, tener vivienda, tener un sistema de salud, un sistema educativo, tener un ambiente sano, pero también necesita tener amor, tener familia, tener amigos, tener barrio, tener club, tener parroquia, tener iglesia, tener todo eso.

Y el diagnóstico que venimos teniendo con el equipo de salud, los promotores de salud, el equipo de desarrollo social, todo el gabinete y casi toda nuestra estructura, que es una estructura de cercanía, que viene de los barrios, que viene del pueblo, que viene de abajo, es que nuestras comunidades, como la provincia de Buenos Aires y la Argentina, todas están atravesando un momento en el que es necesario decirle al otro: “Contás conmigo”.

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Y “contás conmigo” significa: “Acá estoy, puedo escucharte, también puedo hablar, puedo ayudarte, me podés ayudar y podemos construir eso”. Podemos construir un momento diferente, un día diferente, una semana diferente, un mes diferente, un año diferente, una vida diferente. Eso es lo que estamos tratando de hacer.

Aparte de que estamos teniendo muchos avances en términos de infraestructura, de obras, de gestión de maquinaria, entendemos que lo más importante de todo es gestionar la espiritualidad y que tiene que ver con volver un poco también a nuestras mejores tradiciones como vida de pueblo, como vida comunitaria.

—Esa propuesta también parece traducirse en una idea de gestión basada en la cercanía y en ocupar un lugar en la vida cotidiana de los vecinos. ¿Cómo trabajan ese vínculo desde el municipio de Salliqueló?

Sí. Estamos cerca porque la misma realidad, si vos querés, te acerca, y si querés, te podés aislar. Pero no hay nada más importante que estar todos los días; en la vida de pueblo comunitaria esto es muy común: estar cerca de nuestros ciudadanos, de todos, de los que trabajan, de los que producen, de los que hacen deporte, de los hacedores culturales, de los adultos mayores, de los comerciantes, de las pymes, de nuestra comunidad.

Nosotros venimos de ahí, somos eso. Creo que, estando en la gestión, nunca perdimos, hasta ahora por lo menos, esa cercanía de saber que cualquier ciudadano puede estar con nosotros, hablar con nosotros, conversar; por ahí tiene que esperar un día, dos, una semana, por una cuestión de agenda de trabajo, pero saber que somos ciudadanos comunes con responsabilidades diferentes.

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