Romina Braga, diputada provincial de la Coalición Cívica (BA).

—El gobernador Axel Kicillof presentó un plan provincial de prevención y mitigación frente al fenómeno del “Súper Niño”, coordinado entre la Provincia y los municipios. Vos recorriste el barrio Pantaleón y el canal de Panamá, en José C. Paz. A partir de lo que observaste, ¿considerás que el plan se corresponde con la situación concreta que atraviesan esos barrios? ¿Qué es lo que más preocupa a los vecinos de cara a los próximos meses?

Cuando hablamos del fenómeno de El Niño o el Súper Niño, no dejamos de hablar de un evento climático que vamos a ver en gran parte de nuestro país y que va a alterar un montón cómo vamos a vivir los próximos meses.

Va a alterar en el sentido de que el nivel de lluvia es mucho más grande del que estamos acostumbrados a tener. Pero eso nos agarra con una foto que ya existe. Es decir, los barrios que fui a recorrer hoy están en una situación muy compleja con o sin El Niño.

Los problemas de infraestructura, la falta de algunos servicios públicos y la carencia de una mirada más presente del Estado hoy ya están. Hoy, sin El Niño, ya son un tema. Vamos primero a decir que acá hay algo que realmente nos tiene que preocupar más allá del fenómeno.

El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica en la apertura de un nuevo período de sesiones en la Legislatura Bonaerense. 🇦🇷💪 pic.twitter.com/Iapbkao9bc — Coalición Cívica - ARI PBA (@CCARIPba) March 2, 2026

El fenómeno climático nos pone ante la urgencia de resolver algunas cosas, porque se van a complejizar, problematizar y exponenciar las situaciones a las que están expuestos los vecinos. Es importante pensar también cómo se va a estresar la infraestructura existente.

La infraestructura que estaba preparada hace 30, 40 o 50 años para una determinada temperatura o determinadas precipitaciones no está preparada para estos fenómenos que vienen como consecuencia del cambio climático.

Me parece bien que sean momentos en los que haya interrelación entre la Provincia, la Nación y otras provincias, porque nosotros también tenemos que tener una coordinación, y eso no es menor.

Para mí, acá la coordinación provincial se vuelve un factor clave, porque entendemos que las provincias tienen la capacidad para hablar sobre sus recursos de una manera en la que puedan ser proactivas. Frente a eso, bienvenido sea que se esté hablando; me parece que es clave.

No sé si es tarde o no. Eso lo dirá después el devenir de los hechos; dirá si lo realizado estuvo acorde o no con la situación. Lo que sí me parece es que no podemos mirar hacia otro lado. En ese caso, nosotros venimos ya, desde la tragedia que pasó en Bahía Blanca, hablando de este tema. Hay gente que viene hablando desde mucho tiempo antes.

Por eso, nosotros en su momento presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con un sistema integral de alerta y participación ciudadana en el marco ambiental. Y después, hacia adelante, qué provincia, qué país queremos en torno a un cambio climático que realmente va cada vez más hacia los extremos y necesita de nosotros conciencia; y, de quienes hacen la política pública, el compromiso de poder empezar a revertirlo en la medida en que se pueda. Porque nosotros tampoco somos los únicos responsables: hay grandes países o grandes sectores emisores que provocan el calentamiento global.

Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en infraestructura digital a futuro, pensamos que, cuando habilitemos data centers que consumen mucha agua y mucha energía, debemos hacerlo dentro de un marco de sostenibilidad.

Las políticas públicas de ahora tienen que ver, en un primer momento, con el fenómeno de El Niño, pero después tienen que ver con cómo nosotros vamos a seguir atravesando esta transición tecnológica y esta transición demográfica de manera constante.

No puede ser solo una medida aislada; no puede ser que el gobernador diga: “Nos vamos a ocupar ahora un ratito de esto”. La provincia de Buenos Aires tiene grandes carencias de infraestructura que, a medida que vayan avanzando este tipo de fenómenos, van a quedar más expuestas.

—Hablaste del SIAPA, el Sistema Integral de Alertas y Participación Ciudadana Ambiental que presentaste tiempo atrás. Concretamente, ¿qué cambiaría este sistema para un vecino que hoy vive en una zona con riesgo de inundación?

Primero, lo que cambia es el modo en el cual todos se comunican. Ahí vos tenés un sistema integral que, en tiempo y forma —y lo vemos en otros países—, te permite generar una plataforma digital pública de libre acceso en la que llegan las notificaciones reales.

Y también, como es un sistema, si no tenés espacio en tu celular, cuenta con alertas a través de SMS y redes sociales. La idea es que esté todo coordinado para que a vos la información te llegue en el momento en el cual necesitás saber la gravedad y la instancia. Eso nos permite mejorar lo que ya existe o empezar a generar un historial de situaciones que cada vez van a ser distintas y más complejas.