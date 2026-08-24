Entrevista GLP. Ianantuony: “No sé qué película estará mirando Milei, porque sigue favoreciendo a la timba y a sectores que no generan empleo”

En la segunda parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de General Alvarado apuntó contra el Gobierno nacional por la baja de la ocupación hotelera y los cierres semanales de comercios. También respaldó la decisión bonaerense de destinar los recursos de la FIT a la promoción directa de los destinos y al apoyo de emprendedores locales.
Videos - Entrevistas24 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado (BA)

—Días atrás se reunió con el ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y con varios intendentes de la Quinta Sección para hacer un balance de las vacaciones de invierno. ¿Qué conclusiones surgieron de ese encuentro? ¿El resultado fue incluso peor de lo esperado?

Sí, sin duda. Lo que todos planteábamos era que, a pesar de los esfuerzos que vienen haciendo las gestiones comunales, a pesar del esfuerzo que viene haciendo también el sector privado por aggiornar la oferta, por poder entregar una mejor calidad a un precio todavía más accesible, por ser muy competitivo en términos de precio, hay una limitante que tiene que ver con la disponibilidad de ingreso de las familias de clase media argentina.

Estamos viendo que, incluso en medio de un tarifazo, la gente necesita descansar, necesita distraerse, necesita tener un momento con la familia, pero lo cierto es que después se da vuelta, mira la billetera y tiene que elegir entre pagar la luz, pagar el gas, cuyas facturas han venido exorbitantemente altas, o seguir pagando medicación: cuestiones urgentes, de todos los días, que impiden tener un descanso de calidad como el que ofrecemos en la Costa Atlántica.

Los números son alarmantes. Las cámaras empresariales se están manifestando también en sintonía con eso, porque a estas vacaciones de invierno les faltaron 20 puntos en lo que tiene que ver con la ocupación hotelera; al verano le faltaron entre 30 y 35 puntos.

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Estamos evidenciando que la macroeconomía hoy está restringiendo la posibilidad de que se dinamice una de las economías más pujantes de muchos distritos del sudeste de la Provincia, que tiene que ver con el turismo y el excursionismo.

Yo lo comenté en esa reunión y después en la conferencia de prensa; el ministro lo hizo público. Tenemos uno de los restaurantes más emblemáticos que está en el ingreso a Miramar por la ruta desde Mar del Plata, que se cansaba de trabajar y hoy, literalmente, no le está entrando un solo cubierto por fin de semana.

Y eso habla a las claras de que, a pesar de los esfuerzos, a pesar de todo lo que se viene haciendo desde la Provincia en la promoción, en los descuentos de Cuenta DNI, a pesar de todo lo que estamos haciendo los municipios, por ejemplo, en vacaciones de invierno hicimos la MiraCon con muchísimo esfuerzo, porque también nosotros, como las familias, estamos dedicados en exclusividad a las urgencias, pero intentamos no abandonar aquellas cuestiones que son emblemáticas, que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, porque también hay emprendedores que esperan que se generen estos espacios para vender lo que hacen y contribuir también con la economía local.

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MiraCon 2026 cerró con una convocatoria récord y consolidó su lugar en las vacaciones de invierno.

Y, a pesar de todos esos esfuerzos, está la sintonía gruesa, que tiene que ver con lo que está pasando con el tipo de cambio y con decisiones macroeconómicas que están en cabeza únicamente del presidente Javier Milei

No sé qué película estará mirando, porque la realidad es que sigue favoreciendo a la timba financiera, a la intermediación financiera y a sectores que no generan empleo y que están favorecidos hoy con un modelo macroeconómico que excluye a la economía real.

Y todos los sectores productivos que dan laburo, que generan economía local, como las pymes, hoy vemos que están estrictamente abandonados y que están cerrando sus puertas. Nosotros tenemos esta particularidad de ser una localidad chica: cada negocio que cierra, más allá del nombre de fantasía, también tiene un nombre y un apellido. Vemos permanentemente, todas las semanas, cómo cierran negocios chicos y no tan chicos, y eso después va a ser muy difícil de recuperar.

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—Ante este escenario, la Provincia decidió no participar de la Feria Internacional de Turismo 2026 y destinar esos recursos a la promoción directa de los destinos turísticos. ¿Considera que esa estrategia puede beneficiar a ciudades como Miramar?

Sí, sin duda. Es lo que estuvimos hablando y es un criterio que compartimos. Me parece que hay tradiciones que son muy dolorosas de suspender y abandonar momentáneamente, porque hacía 39 años que la Provincia venía participando en este evento, pero la realidad es que, a efectos prácticos, yo no escuché que haya venido un solo turista porque haya encontrado un folleto. La participación tenía otros alcances, que tenían que ver justamente con la posibilidad del intercambio, con la posibilidad de estar en un marco que es interesante.

Pero la verdad es que, en tiempos como los que corren, ese monto que se deja de gastar o invertir en ese evento puede dedicarse a la promoción turística de los destinos y a los operadores turísticos, a los lugares, a los territorios y a los municipios que son destinos turísticos.

Eso da la posibilidad de poder organizar, de alguna manera, fiestas populares; de que, además, se contrate a los artistas locales; de que se generen espacios para que los emprendedores locales, incluidos los artesanos, puedan comercializar aquello que hacen.

Destinarlo a todo lo que tiene que ver con la dinámica que hoy está muy golpeada, la dinámica de los emprendedores locales, me parece mucho más interesante que destinarlo a un posicionamiento al que hoy por hoy quizá no se le puede sacar tanto rédito. No deja de ser importante, pero quizá, a efectos prácticos y en el cortísimo plazo, no genera los efectos que estamos buscando.

Ojalá contemos con una mejor economía, ojalá que se pueda volver en algún momento a la FIT, porque complementa. Pero hoy, en este contexto de emergencia, me parece que la mejor decisión es no participar y volcar eso para poder aliviar, en parte, el padecimiento que están teniendo los operadores y los emprendedores locales que están vinculados al turismo.

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