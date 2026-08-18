Esteban Reino, intendente de Balcarce (BA)

—En los últimos días, Balcarce atravesó una creciente preocupación por la seguridad, con reclamos de vecinos, comerciantes e instituciones. Tras los encuentros que mantuvo con distintos sectores, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación en el distrito y qué respuestas solicitaron a las autoridades provinciales y nacionales?

Tuvimos, primero, un incremento importante de delincuentes locales, totalmente individualizados, pero la puerta giratoria hace que permanentemente la Policía los agarre y la Justicia los suelte, lo que hace bajar mucho los brazos a las fuerzas policiales. Y no paran. Aparte, acá no se recupera a nadie. Duele, pero es la realidad.

Eso hizo que tuviéramos rotura de vidriera, robo hormiga, de todo tipo. Y después tuvimos un hecho grave, una entradera, un robo agravado, con escalamiento y más de cuatro personas, que fue la gota que colmó el vaso y empezó a haber reclamos, que uno tiene que atender.

Nosotros hemos reforzado con lo que tenemos en materia de seguridad; le pedimos también al Ministerio de Seguridad de la Provincia un grupo especial que nos pueda dar una mano, porque la sábana es muy corta, y también viajamos al Ministerio de Seguridad de la Nación para que nos permitan que la Gendarmería Nacional realice ciertas tareas que sabemos que puede realizar dentro de la jurisdicción, tanto en la Ruta 226 como en los accesos a la ciudad.

Y, además, intensificamos todo lo nuestro: el centro de monitoreo con el botón antipánico. Todo eso ya lo teníamos desarrollado y ahora lo estamos intensificando.

—¿Hubo algún compromiso concreto, plazo o esquema operativo para reforzar, por ejemplo, la Ruta Nacional 226 durante la noche y en los horarios críticos?

Nos dijeron que sí, que iban a hablar con Gendarmería, y creo que eso se va a hacer. Así que estamos esperando. Eso se va a concretar a la brevedad.

Reino se reunió con representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense y autoridades policiales.

Y del Ministerio de Seguridad también nos dijeron que lo van a analizar. Han traído bastante más policía y móviles a Mar del Plata, así que esperemos que a nosotros nos toque algo, porque, si se aprieta mucho en Mar del Plata, nos va a complicar a nosotros, que estamos a 60 kilómetros.

—¿El municipio está dispuesto a colaborar con combustible u otros recursos, como manifestó durante el encuentro?

Sí. Nosotros colaboramos permanentemente con Patrulla Rural, con DDI, con DDA y con Gendarmería ahora también. No tenemos ningún tipo de inconveniente.

—En las últimas horas también se reunió con el secretario de Transporte de la Nación y jefes comunales de la región para plantear la recuperación del servicio ferroviario entre Ayacucho y Balcarce, un reclamo de larga data. ¿En qué consiste la iniciativa y qué impacto podría tener la vuelta del tren para la región?

Nosotros sabemos que ahora se vence la concesión. Es el momento ideal para que estos ramales, con privados que estarían dispuestos a invertir, se vuelvan a poner en funcionamiento. Eso, primero, descongestionaría la ruta en forma abismal. Dejarían de romperse muchas rutas, que lamentablemente se rompen por el peso de los camiones.

No entorpecería a los camiones, que harían viajes más cortos y en mayor cantidad, por lo cual creo que sería mucho mejor para los camiones también. Y nos daría un flujo mucho más importante a las plantas importantes.

Por ejemplo, tenemos a Co con nosotros acá, que podría sacar directamente la cosecha de la planta a los puertos. Así que sería un beneficio. Se podría hacer un puerto seco también en Balcarce, en Lobería o en la región, y sería un estímulo importante para la producción local.