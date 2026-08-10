Julio Marini, intendente de Benito Juárez (BA)

—Intendente, si tuviera la oportunidad de plantearle un solo pedido al presidente Javier Milei en nombre de los vecinos de Benito Juárez, ¿cuál sería?

Que recuerde que mucha gente de Benito Juárez lo votó, porque realmente lo votaron, aunque acá perdió las últimas dos elecciones. Pero sí, que piense en la gente, porque realmente se ha olvidado y se ha peleado con todo, hasta con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

A los legisladores los ha tratado de cualquier cosa. Ha dejado una situación con la que no estamos de acuerdo los argentinos porque se mete en conflictos, como por ejemplo el de ahora con Brasil, que es el país con el que negociamos permanentemente; diplomáticamente veníamos bien. Se mete en la guerra de Irán con Israel. Son temas que nos están comprometiendo mucho.

Benito Juárez fortaleció vínculos con Italia y promocionó su oferta turística.

Hace oídos sordos al posible petróleo que van a sacar de las Islas Malvinas, que es nuestro, es de los argentinos. Están contra las universidades, están en contra de los jubilados, los tratan mal cuando van a hacer un reclamo a la Plaza de Mayo.

Yo le diría al presidente que realmente reflexione, que se ponga a trabajar para la gente y deje de viajar tanto a distintas partes del mundo sin traer ninguna inversión a la Argentina. Porque en realidad viven viajando con la nuestra y la verdad que no han traído una inversión en tres años.

—¿Cómo ve la situación económica y social?

Se está pasando un momento muy difícil en este momento. La gente no llega a fin de mes, no tiene trabajo. Se están cerrando permanentemente las industrias.

Mientras que se están cerrando las industrias en la Argentina, en el entorno del presidente están sacando créditos muy accesibles, de trescientos cincuenta o cuatrocientos millones de pesos cada uno, sin mirar primero cómo darle una mano a las pymes que están cerrando. Y eso, la verdad, está perjudicando mucho. Más lo importado que está entrando, que ahí termina también perjudicando a las empresas y a la industria argentina.

El Municipio sumó equipamiento en el área de Rayos de la Unidad Sanitaria de Barker.

Yo le diría todas estas cosas. Hay mucho más para hablar. El tema de corrupción, por ejemplo. El tema de José Luis Espert, el tema de Manuel Adorni, el tema de su hermana Karina Milei con el tres por ciento de comisión.

Está todo en la justicia; esperemos que la justicia a todas estas cosas las revierta. Pero la verdad es que es un gobierno que realmente está favoreciendo todo el entorno que tiene alrededor, mientras que la gente está olvidada.