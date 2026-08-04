Julio Marini, intendente de Benito Juárez (BA)

—Días atrás participó en La Plata de una reunión con la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y unos 30 intendentes bonaerenses para analizar la situación económica de los municipios. ¿Qué diagnóstico surgió del encuentro y cuáles fueron las principales preocupaciones planteadas por los jefes comunales?

Sí, también estuvieron participando directores del Banco Provincia. Hay distintas líneas en el Banco Provincia por leasing y otras líneas de crédito para municipios. Fue una reunión bastante importante para nosotros, a quienes muchas veces se nos complica mucho comprar maquinarias a los valores a los que se han ido. Entonces, con las líneas del Banco Provincia hemos podido renovar gran parte de los vehículos en la Municipalidad, dado que tenemos todas estas líneas de crédito.

En el año 2018, una motoniveladora valía 6 millones de pesos; en el año 2024, 230 millones de pesos; y hoy vale 400 millones de pesos. Hay algunas que valen 200 millones de pesos, pero la calidad y la garantía de una motoniveladora u otra están muy lejos de lo que uno quiere. Uno quiere herramientas para trabajar todos los días. Sin la ayuda y la decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof y nuestro presidente del Banco Provincia, es imposible renovar el parque automotor.

Así que la reunión estuvo muy interesante. Como siempre, Verónica nos recibió muy amablemente y el presidente del Banco Provincia también. Y estuvimos conversando sobre estos temas y estas líneas de crédito.

—Más allá de la asistencia que brinda la Provincia a los municipios, ¿cómo impactan en Benito Juárez la caída del consumo y de la actividad económica, y la menor recaudación?

Nosotros estamos sobreviviendo gracias a lo que la Provincia pasa y gira de la coparticipación. El 70% del presupuesto del municipio es de coparticipación. No podríamos sobrevivir ni dos meses si no fuera por la coparticipación, que viene en tiempo y forma.

Y después mantenemos bien los caminos rurales porque tenemos también un fuerte apoyo del Gobierno de la Provincia con la Ley 13.010, que va afectada a eso. Y también nos está dando una gran mano el Ministerio de Desarrollo Agrario, que conduce Javier Rodríguez y que también nos permite avanzar sobre los caminos.

Tenemos 1.600 kilómetros de caminos rurales. Si no tuviésemos el acompañamiento en estos momentos difíciles que estamos pasando —se ha caído mucho la recaudación de las tasas—, sería imposible poder llevar adelante toda esta actividad.

Además, recibimos mucho acompañamiento del Ministerio de Salud, que conduce Nicolás Kreplak. Con este corte que hizo el Gobierno nacional de los medicamentos del programa Remediar, estamos recibiendo también de la Provincia.

También estamos recibiendo mucho acompañamiento del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque, en lo que es comestibles, frazadas, camperas, zapatillas: un montón de apoyo del Gobierno de la Provincia hacia nuestro municipio que nos permite poder darle la respuesta a los vecinos.

Marini, el gobernador y sus ministros inauguraron un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Benito Juárez.

—En las últimas horas volvió a instalarse el debate sobre la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas para los intendentes. ¿Cuál es su posición?

Yo creo que hay que dejar libre al electorado para que pueda elegir el candidato, no cortarle a una persona. No hablo por mí, pero hablo por todos los intendentes que hoy están, por algo están. El vecino lo que quiere es elegir. Me parece a mí que eso debería revertirse.

Desde el comienzo, cuando se llevó a cabo esa ley para que no puedan renovar los intendentes, los concejales y los consejeros escolares, nunca lo vimos con buenos ojos. Pero son decisiones que a veces toman los que manejan la lapicera y hay que alinearse con la ley que llevan adelante, pero hay que dejar que el electorado elija. Me parece que, en un país en democracia, es lo más correcto.

—Si finalmente se alcanza un acuerdo para modificar la ley, ¿tiene intención de volver a competir por la intendencia?

Yo tengo el acompañamiento de los compañeros y de los independientes, porque a mí acá en Juárez me votan tanto unos como otros. Lo veremos el año que viene. Hoy estamos pasando un momento muy complicado para hablar tanto de las elecciones, dada la situación por la que estamos pasando en los municipios y lo mal que la está pasando la gente.

Estamos preocupados y enfocados, resolviendo los problemas día a día de la mejor manera posible, porque hay mucho desempleo, la gente no llega a fin de mes y, para el que no tiene trabajo, el Estado tiene que estar presente acompañando y ayudando a esas familias.