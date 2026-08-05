Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz (BA)

—Durante los festejos por el Día de la Independencia, afirmó que la Argentina debe construirse entre lo ideal y lo posible. ¿Cómo se traduce esa idea en la gestión cotidiana de un municipio?

En un contexto no sencillo, donde muchos no la están pasando bien, no nos podemos desanimar ni quedar simplemente en el relato de que la situación está mal, esperando que llegue alguien, un superhéroe, que lo solucione. Surgió la reflexión o el comentario, que es una de las perspectivas de uno, porque también uno lo hace en forma respetuosa; pero, en el rol de vecino e intendente, siempre están lo ideal y lo posible.

Hay veces que podemos pelear por los ideales, pero hay momentos en que hay que ir a lo posible. Entonces, entre lo ideal y lo posible, hoy hay que ir a lo posible y, en ese sentido, trabajar, porque lo que no podemos es no hacer nada. Eso hay que tratar de materializarlo y, sobre esa base, tratar de sostener la actividad en una comunidad como la nuestra, con las características que tiene.

—En ese marco, Marcos Paz fue sede recientemente de una audiencia pública sobre el proyecto AMBA I. ¿Qué implica para el distrito formar parte de una iniciativa que podría movilizar una inversión de hasta 700 millones de dólares?

También podemos plantearlo desde lo ideal y lo posible. Hay una posibilidad de una inversión muy importante, de las pocas que puede llegar a haber de nivel internacional en el país. También, sabiendo que se trata de una audiencia pública internacional por una inversión en transporte de energía, que no nos impacta directamente, hay que tener en cuenta, en esa relación entre lo ideal y lo posible, la generosidad de decir: a lo mejor es acá o en el distrito vecino, pero evidentemente va a beneficiar a todos.

Como nosotros también tenemos un perfil energético del distrito que no es muy conocido, porque en nuestro territorio hay una planta generadora de energía que representa entre el 6 y el 7 por ciento del país y está la planta de Transener, empresa ahora privatizada, donde se encuentra el nodo energético, tanto la comunidad en general como la gestión tienen presente que hay un vector que tiene que ver con la generación, el transporte y la distribución, los tres niveles que tienen que ver con la energía.

Nos ofrecieron, nos propusieron, en vez de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo clásico, lo tradicional: “¿Por qué no hacerlo en un distrito de estas características, medio conurbano, medio interior?”. Sabíamos desde un principio que hay una audiencia pública, que son inversiones internacionales, que hay un gobierno nacional que tiene que autorizar y que nos puede tocar o no.

Nosotros no lo hacemos con esa mirada egoísta. Dijimos: “Si nos toca, bien; y si no nos toca, también, porque le va a venir bien al país y a la provincia”.