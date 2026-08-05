Más de 1,2 millones de personas quedaron sin obra social ni cobertura de medicina prepaga desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

El relevamiento estimó que la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud pasó de 9.428.131 en el cuarto trimestre de 2023 a 10.674.416 durante los primeros tres meses de 2026.

La diferencia entre ambos períodos es de 1.246.285 personas. De acuerdo con el estudio, el 35,6% de la población considerada en el análisis cuenta actualmente solo con hospitales y centros sanitarios públicos para recibir atención médica.

La EPH utilizada como base releva 31 aglomerados urbanos. El Indec advierte que sus resultados corresponden a la población de esas áreas y no representan directamente a la totalidad de los habitantes del país. Por ese motivo, los valores absolutos difundidos corresponden a la elaboración realizada por el Instituto Argentina Grande sobre esos microdatos.

Más de 231.000 personas perdieron cobertura en un trimestre

El deterioro también se observó al comparar los dos períodos más recientes incluidos en el informe.

En el cuarto trimestre de 2025 había 10.443.275 personas sin obra social ni prepaga. Durante el primer trimestre de 2026, la cifra llegó a 10.674.416.

Esto representa un incremento de 231.141 personas, equivalente a una suba del 2,2% en apenas tres meses.

El informe sostiene que el avance de la población que depende exclusivamente de la atención estatal incrementa la demanda sobre hospitales y centros de salud públicos.

El crecimiento implica que más personas deben recurrir a un sistema que afronta mayores necesidades de atención, recursos humanos, medicamentos, insumos y capacidad operativa.

El impacto del aumento de las prepagas

El Instituto Argentina Grande vinculó la pérdida de cobertura con el encarecimiento de los planes de medicina privada.

Según los datos incluidos en el relevamiento, las cuotas de las prepagas acumularon un aumento del 460% durante la gestión actual, mientras que la inflación del período fue estimada en el 320%.

La diferencia entre ambas variables habría dificultado la permanencia de numerosos afiliados, especialmente en los hogares que debieron destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago mensual de los planes.

Ante los incrementos, algunas familias optan por cambiarse a planes más económicos, reducir prestaciones o abandonar completamente la cobertura privada.

La pérdida de una prepaga no implica en todos los casos quedar sin cobertura, debido a que una persona puede conservar una obra social. Sin embargo, el informe se concentra en quienes dejaron de contar con cualquiera de esas alternativas y pasaron a depender únicamente del sistema público.

La pérdida de empleo registrado

El otro factor señalado es la reducción del empleo privado formal.

El estudio indicó que durante el período analizado se perdieron 235.000 puestos de trabajo privados registrados. La desvinculación laboral puede provocar la interrupción de la obra social del trabajador y también afectar la cobertura de los familiares que se encontraban incorporados al mismo régimen.

Esta relación permite explicar por qué la pérdida de un empleo puede tener un impacto sanitario más amplio que el número individual de puestos eliminados.

Cuando no existe otra cobertura disponible o los ingresos no permiten contratar una prepaga, el trabajador y su grupo familiar pasan a utilizar exclusivamente el sistema público.

El retroceso del empleo formal y el aumento del costo de la medicina privada aparecen así como dos factores concurrentes detrás del crecimiento registrado por el informe.

Qué mide la Encuesta Permanente de Hogares

La Encuesta Permanente de Hogares es un relevamiento continuo del Indec que permite conocer las características demográficas y socioeconómicas de la población.

Su universo está formado por la población urbana que reside en viviendas particulares dentro de 31 aglomerados. Los resultados se publican de manera trimestral o semestral, según el indicador analizado.

Entre las variables relevadas se encuentra el tipo de cobertura médica de las personas y los hogares. Las categorías permiten diferenciar a quienes tienen obra social, medicina prepaga, mutual o servicios de emergencia de quienes recurren únicamente al sistema público.

Los informes oficiales del Indec remarcan que los resultados deben interpretarse dentro del universo geográfico cubierto por la encuesta y no trasladarse automáticamente al conjunto de la población nacional.

Una mayor demanda para el sistema público

El incremento de personas sin obra social ni prepaga plantea un desafío adicional para el sistema sanitario estatal.

Quienes pierden su cobertura continúan necesitando consultas, estudios, tratamientos, medicamentos, cirugías y atención de urgencia. Esa demanda pasa a ser absorbida por hospitales nacionales, provinciales y municipales y por centros de atención primaria.

La situación también puede afectar los tiempos de atención y la disponibilidad de recursos en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de nuevos usuarios.

El informe del Instituto Argentina Grande advierte que la tendencia se mantuvo durante el primer trimestre de 2026, cuando más de 231.000 personas se incorporaron en solo tres meses al grupo que depende exclusivamente del sector público.

Los datos muestran una transformación en la forma de acceso a la atención médica: mientras aumentan las dificultades para sostener una prepaga y disminuye el empleo formal, una proporción creciente de la población queda bajo la cobertura exclusiva del Estado.