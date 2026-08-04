Otro escándalo golpea a La Libertad Avanza: denuncias en ANSES y nuevas señales de crisis en el armado bonaerense

Se suman nuevos problemas al espacio que conduce Sebastián Pareja en territorio bonaerense.

La Libertad Avanza volvió a quedar envuelta en una polémica en la provincia de Buenos Aires. Esta vez el foco quedó puesto en San Fernando, donde Raúl Ávila, dirigente libertario, abogado y padre de la concejal Pamela Ávila, dejó la conducción de la oficina local de ANSES luego de que trascendieran denuncias por presuntas irregularidades durante su gestión.

El episodio agrega un nuevo capítulo a la sucesión de conflictos que atraviesa el espacio que conduce Sebastián Pareja en territorio bonaerense.

Según trascendió, las denuncias apuntan a un supuesto uso de la base de datos del organismo previsional para detectar personas próximas a jubilarse y ofrecerles luego gestionar esos trámites desde un estudio jurídico particular. Las versiones derivaron en la decisión del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, de desplazarlo de la conducción de la oficina de ANSES de San Fernando.

Ávila rechazó de plano las acusaciones y negó haber sido removido. Sostuvo que continuará trabajando dentro del organismo, aunque en otra función.

Raúl Ávila, dirigente libertario, abogado y padre de la concejal Pamela Ávila.

Un problema que trasciende San Fernando

Más allá de la situación particular de Ávila, el episodio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del armado libertario en la provincia. El dirigente integra el espacio político que responde a Sebastián Pareja, principal operador de Karina Milei en Buenos Aires, y su salida se conoció mientras continúan los movimientos dentro de distintas dependencias nacionales administradas por referentes del mismo sector político.

En ese contexto también se produjo recientemente el reemplazo de Claudio Baumgarten al frente de la oficina de ANSES de Tigre, otro dirigente identificado con Pareja. Su salida abrió otro foco de conflicto porque fue reemplazado por la ex concejal del PRO Vanina Pignata, vinculada políticamente al concejal Juan Furnari y con terminales en el esquema de los Menem.

Juan Furnari y Vanina Pignata.

La decisión cayó pésimo en sectores libertarios locales. Cerca de Baumgarten dejaron trascender que no hubo aviso previo sobre el corrimiento y deslizaron que podría tratarse de “un correctivo” luego de la salida de José de los Ríos de la coordinación política. En paralelo, dirigentes del distrito cuestionaron que un lugar estratégico para el armado territorial termine en manos de una dirigente a la que consideran “anti Milei”.

En Tigre todavía recuerdan críticas públicas de Pignata hacia La Libertad Avanza y aseguran que “no militó” la última campaña legislativa, pese a haber integrado la lista que encabezó el propio Baumgarten. El malestar crece porque muchos libertarios históricos sienten que la estructura partidaria “se la están entregando a los que vienen del PRO”.

La crisis local se profundizó semanas atrás con el desembarco de Miguel Schmukler como nuevo armador territorial. El abogado, cercano al Ministerio de Economía y alineado con Caputo, fue designado como coordinador en medio de una convivencia ya detonada entre sectores ligados a Pareja, al sciolismo, al Partido Libertario y al ex concejal Segundo Cernadas.

Felicitaciones @MiguelSchmukler nuevo Coordinador de Tigre y gracias por el apoyo!



Estuvimos presentes en "De la Macro a la Micro", con una charla del equipo económico del Presidente Milei, en Tigre. pic.twitter.com/zaRYBtbnJF — Juan Martin Tito (@TitoJuanMartin) April 28, 2026

Las internas ya impactan en los municipios

El caso de San Fernando aparece apenas días después de otra señal de alarma para el oficialismo nacional. En Balcarce, el concejal Edgar Foglia rompió definitivamente con La Libertad Avanza y conformó un monobloque del PRO tras meses de enfrentamientos internos. La ruptura dejó expuestas las dificultades del espacio para mantener cohesionados los acuerdos alcanzados con dirigentes provenientes del macrismo y de otros sectores opositores.

La salida de Foglia no fue un hecho aislado. Durante este año también se registraron fracturas en Quilmes, donde Ricardo Rij abandonó la bancada libertaria; en Escobar, con la salida de Mariana Huber; en Lanús, donde se profundizaron las diferencias con la conducción local; en Ezeiza, Vicente López y hasta en Berazategui, donde una sesión del Concejo Deliberante terminó con una pelea física entre concejales libertarios.

Mientras intenta consolidar la estructura partidaria mediante foros de concejales, apertura de locales y proyectos legislativos para ampliar la participación juvenil, Sebastián Pareja enfrenta un escenario cada vez más complejo.

A la competencia interna por el liderazgo del espacio se suma una sucesión de conflictos locales que amenaza con erosionar el armado territorial construido para disputar la provincia en 2027.

En ese contexto, el caso de Raúl Ávila adquiere una dimensión política que excede la situación personal del dirigente. Las denuncias que rodean su salida de ANSES, sumadas a las fracturas que se multiplican en distintos municipios bonaerenses, vuelven a colocar a La Libertad Avanza frente a un desafío que ya no pasa únicamente por expandirse en el territorio, sino también por sostener la cohesión interna de un armado que continúa mostrando signos de desgaste.