La sangría libertaria no tiene fin: otra ruptura golpea el armado de LLA en la Provincia

Las rupturas, las fugas y los enfrentamientos vienen desgastando el armado territorial que conduce Sebastián Pareja.

La crisis interna de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta en la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue en Balcarce, donde el concejal Edgar Foglia rompió definitivamente con el bloque libertario tras meses de enfrentamientos internos y conformó un monobloque del PRO con identidad propia. El episodio, que tuvo como postal el cambio de banca del edil en plena sesión del Concejo Deliberante, se suma a una larga lista de rupturas, fugas y enfrentamientos que vienen desgastando el armado territorial que conduce Sebastián Pareja, principal operador político de Javier Milei en territorio bonaerense.

El movimiento de Foglia trascendió el ámbito local porque volvió a exhibir un problema que se repite en distintos municipios: la dificultad de La Libertad Avanza para mantener cohesionados los espacios que construyó junto a dirigentes provenientes del PRO y otros sectores de la oposición. Mientras el oficialismo nacional busca consolidarse como alternativa para disputar la Gobernación en 2027, las fracturas en los Concejos Deliberantes se multiplican.

Balcarce sumó otro capítulo a la crisis libertaria

La ruptura terminó de concretarse durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Apenas comenzó el debate, Foglia abandonó la banca que ocupaba junto a los representantes de La Libertad Avanza y pidió trasladarse hacia el sector donde sesionan los concejales del oficialismo encabezado por el intendente radical Esteban Reino.

Aunque el edil no anunció en ese momento un cambio formal de bloque, el gesto fue interpretado como la confirmación pública de un quiebre que ya venía desarrollándose desde hacía varios meses.

Poco después llegó la oficialización. El denominado "PRO Oficial Balcarce", a través de un comunicado firmado por Diego Cerono y Carolina Gizzi, anunció su salida de la alianza con La Libertad Avanza y confirmó que Foglia pasaría a integrar un monobloque propio.

Según explicaron los dirigentes macristas, la ruptura fue consecuencia de una "decisión unilateral, inconsulta e impuesta" del presidente del bloque Alianza La Libertad Avanza, Ignacio Capeccio, quien resolvió desplazar a Foglia de las comisiones legislativas donde representaba al PRO dentro del interbloque.

El conflicto había escalado días antes, cuando el concejal fue removido de la Comisión de Cultura, la última comisión permanente donde conservaba participación. Esa decisión terminó de romper el vínculo político con sus compañeros de bancada.

Foglia, que asumió su banca en diciembre de 2025 por el PRO y luego se incorporó al armado libertario, ya venía marcando diferencias en distintas votaciones. Incluso había cuestionado públicamente el funcionamiento interno del espacio.

"A mí no me van a bajar una línea. Discutamos posturas y veamos. El fanatismo es lo peor que nos puede pasar. Esa obediencia ciega y debida no va conmigo", sostuvo el edil al justificar sus diferencias con la conducción libertaria.

Karina Milei y Sebastián Pareja.

Un problema que dejó de ser aislado

Lo ocurrido en Balcarce no constituye una excepción. Durante todo 2026, La Libertad Avanza acumuló conflictos internos en numerosos Concejos Deliberantes bonaerenses, un escenario que comenzó a encender señales de alarma dentro del espacio que conduce Sebastián Pareja.

En Quilmes, el concejal Ricardo Rij abandonó el bloque apenas diez días después de asumir como presidente de la bancada y conformó el monobloque Renovación Quilmeña. La salida sorprendió porque había sido elegido precisamente para ordenar la conducción legislativa local. Su alejamiento alimentó además versiones sobre un acercamiento al Frente Renovador y dejó otro dato revelador: en pocos meses el bloque libertario tuvo tres presidentes distintos, entre Leandro Goria, Estefanía Albasetti y el propio Rij.

En Escobar también hubo una ruptura de alto impacto. Mariana Huber dejó La Libertad Avanza para crear un monobloque bajo el sello Consolidación Argentina, el espacio político impulsado por el pastor Dante Gebel.

La concejal explicó su decisión asegurando que buscaba representar "con mayor libertad y coherencia" los valores con los que había llegado a la función pública y resumió su postura con otra frase que rápidamente circuló dentro del mileísmo: "No me corro de los valores; me acerco a la gente".

Su salida tuvo además una consecuencia política relevante: Consolidación Argentina logró desembarcar en el Conurbano bonaerense tras haber incorporado anteriormente a los concejales Luis Vivas, en Villa Gesell, y Patricia Heltner y Cristian Sebastián León, en Mar Chiquita, todos elegidos originalmente por La Libertad Avanza.

Dante Gebel logró desembarcar en el Conurbano bonaerense tras haber incorporado a los concejales Luis Vivas, en Villa Gesell, y Patricia Heltner y Cristian Sebastián León, en Mar Chiquita, todos elegidos originalmente por La Libertad Avanza.

Las internas también golpean a los principales distritos

Las diferencias internas tampoco se limitaron a las fugas. En Lanús, el dirigente Maximiliano Nievas rompió con la conducción local encabezada por Mariana Ayesa e Ignacio Moroni, ambos alineados con Sebastián Pareja, y lanzó una nueva mesa política para disputar el liderazgo del espacio en el distrito.

En Ezeiza, el concejal José Luis Michelena protagonizó uno de los discursos más críticos hacia el Gobierno nacional durante una sesión del Concejo Deliberante. Cuestionó la política económica, el estado de las rutas nacionales, defendió la universidad pública y lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

En Vicente López, el concejal Andrés Persuh fue aún más lejos al reclamar públicamente la renuncia de Adorni luego de la polémica por su situación patrimonial, profundizando las diferencias dentro del propio espacio libertario.

La tensión alcanzó incluso niveles inéditos en Berazategui, donde los concejales Mario Molver y Jorge Gregorini protagonizaron una pelea física durante una sesión del Concejo Deliberante. En el episodio también intervino la presidenta del bloque, Cecilia Franco, cuando intentó separar a ambos dirigentes.

Pareja intenta ordenar un armado que sigue perdiendo piezas

Mientras las diferencias se suceden en los municipios, Sebastián Pareja procura fortalecer la estructura partidaria con la apertura de locales, la realización del Foro Provincial de Concejales y distintos congresos destinados a unificar criterios políticos y legislativos.

En paralelo, impulsa junto al diputado provincial Pablo Morillo una modificación de la Ley 14.523 para reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser candidato a concejal, una iniciativa orientada a ampliar la participación de jóvenes dentro del espacio.

Sin embargo, los conflictos internos continúan acumulándose a mayor velocidad que el crecimiento territorial que pretende consolidar el oficialismo nacional.

Balcarce acaba de sumar un nuevo episodio a una secuencia que ya incluye Quilmes, Escobar, Lanús, Ezeiza, Vicente López, Berazategui, La Matanza, Villa Gesell y Mar Chiquita. Aunque cada distrito presenta dinámicas propias, el denominador común es el mismo: cambios de bloque, monobloques, enfrentamientos públicos y disputas por la conducción política.

En momentos en que Javier Milei apuesta a convertir a la provincia de Buenos Aires en el principal objetivo electoral de 2027, la sucesión de fracturas en los Concejos Deliberantes vuelve a poner en evidencia que el desafío para La Libertad Avanza ya no pasa solamente por crecer en el territorio bonaerense, sino también por evitar que las disputas internas sigan desarmando el andamiaje político construido para esa pelea.