Reelecciones indefinidas: el desafío de Kicillof, la presión de los intendentes y una Legislatura dividida

Reelecciones indefinidas: el tablero que reordena a Kicillof, la oposición y los intendentes.

La discusión por las reelecciones indefinidas volvió a instalarse con fuerza en la agenda política luego de que Axel Kicillof respaldara públicamente la necesidad de revisar la ley que limita los mandatos consecutivos de los jefes comunales.

La posición del gobernador no fue casual. En medio de la reorganización del peronismo bonaerense y del lanzamiento de la Liga de Intendentes Peronistas, el reclamo de los alcaldes volvió a ocupar un lugar prioritario. La imposibilidad de que unos 80 intendentes puedan competir nuevamente en 2027 amenaza con alterar el equilibrio territorial de todos los espacios políticos y, al mismo tiempo, modificar la carrera por la sucesión provincial.

En ese contexto, desde la Gobernación decidieron volver a impulsar una iniciativa legislativa que elimine las restricciones vigentes, reabriendo un debate que divide al oficialismo, encuentra fuertes resistencias en la oposición y todavía carece de los consensos necesarios para avanzar.

La intención es retomar el proyecto presentado en 2025 por la senadora Ayelén Durán, integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La iniciativa propone eliminar los límites para la reelección de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El objetivo inmediato no parece ser una aprobación exprés sino instalar nuevamente el tema en la agenda política y abrir una negociación que involucre a todos los sectores.

Kicillof tomó posición

El propio gobernador fue quien volvió a darle volumen político al debate durante una recorrida por General Alvear. "Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos", afirmó.

Kicillof aclaró además que la decisión corresponde exclusivamente a la Legislatura bonaerense y recordó que él mismo no puede aspirar a una reelección indefinida.

Su postura fue respaldada por la vicegobernadora Verónica Magario, quien sostuvo que "las reelecciones siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano".

En la misma línea se expresó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien calificó la prohibición vigente como una norma "proscriptiva" al entender que la Constitución provincial únicamente fija límites para gobernador y vicegobernador.

El respaldo de Kicillof llegó después de una reunión con la flamante Liga de Intendentes Peronistas, encuentro que se extendió durante varias horas y donde uno de los principales temas fue precisamente la situación electoral de los jefes comunales.

Para muchos alcaldes, la continuidad de la ley representa un obstáculo que podría obligarlos a abandonar municipios donde conservan altos niveles de conocimiento e influencia territorial.

El problema excede al peronismo. Según distintos relevamientos, cerca de 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrían volver a competir si la legislación permanece sin cambios. Entre ellos hay 51 peronistas, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y un dirigente de La Libertad Avanza.

La dimensión del número explica por qué la discusión también atraviesa a fuerzas que públicamente rechazan modificar la norma.







Aunque Kicillof decidió asumir el liderazgo de la discusión, el oficialismo todavía está lejos de exhibir una postura homogénea. El Frente Renovador mantiene su histórica defensa de la ley impulsada hace una década junto a María Eugenia Vidal y hasta el momento no muestra disposición a acompañar una derogación.

Tampoco La Cámpora fijó una posición común. Algunos dirigentes del kirchnerismo mantienen reservas, en un contexto atravesado además por las tensiones internas con el Movimiento Derecho al Futuro.

Mientras tanto, otra iniciativa impulsada por el senador Luis Vivona, que obtuvo media sanción en 2025, propuso restablecer las reelecciones para legisladores, concejales y consejeros escolares, pero dejó afuera a los intendentes. La existencia de dos proyectos refleja las diferencias que persisten dentro del propio oficialismo.

El Frente Renovador mantiene su histórica defensa de la ley impulsada hace una década junto a María Eugenia Vidal.

En paralelo surgió otra propuesta que intenta ofrecer una salida intermedia. Un sector del peronismo plantea trasladar la decisión a cada municipio mediante una ley que habilite a los Concejos Deliberantes a resolver si los intendentes pueden volver a competir.

La iniciativa se apoya en el principio de autonomía municipal previsto en el artículo 123 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, la alternativa también despierta dudas. En numerosos municipios del interior bonaerense los cuerpos deliberativos están altamente fragmentados y La Libertad Avanza posee bloques con fuerte peso político, lo que podría derivar en resoluciones diferentes según cada distrito.

La oposición cerró filas

La posibilidad de eliminar los límites encontró una rápida reacción de la oposición. La Libertad Avanza fue el primer espacio en expresar un rechazo categórico.

Dirigentes libertarios sostienen que la reelección indefinida contradice la idea de renovación política que impulsa el espacio y consideran que perpetuar dirigentes en los municipios representa "la máxima expresión de la casta local".

Desde el entorno del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, incluso pusieron en duda que el oficialismo logre reunir los votos necesarios para aprobar la reforma y aprovecharon para cuestionar la gestión provincial.

El PRO también rechazó cualquier modificación de la Ley 14.836, sancionada durante la gestión de Vidal. A través de un comunicado, el partido conducido en la provincia por Cristian Ritondo afirmó que volver a permitir reelecciones indefinidas significaría "un retroceso para la democracia bonaerense" y acusó al oficialismo de buscar blindar políticamente a sus intendentes.

Los senadores Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone ratificaron esa postura y defendieron la estabilidad de las reglas electorales.

El radicalismo también cuestionó la oportunidad del debate. El presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, sostuvo que la Legislatura debería concentrarse en problemas como la inseguridad, el funcionamiento de IOMA o la infraestructura escolar antes que discutir una reforma electoral.

"Un sistema institucional entero no puede ponerse al servicio de 80 tipos", afirmó el legislador marplatense.

Garciarena, sin embargo, mantiene una posición distinta respecto del mecanismo: desde hace tiempo propone que cada municipio pueda resolver la cuestión mediante sus propios Concejos Deliberantes, una alternativa diferente a la eliminación total de los límites.

No puede un sistema institucional entero ponerse a disposición de 80 intendentes. La prioridad del gobernador Kicillof tiene que ser resolver los problemas de los bonaerenses.



🎙️#AfterOfficeNow con @diegosehinkman por @979Now pic.twitter.com/DDPtpWEOUB — Diego R Garciarena (@dgarciarena) July 29, 2026

Una discusión que recién empieza

Aunque el debate volvió a instalarse con fuerza, el escenario legislativo todavía aparece abierto. El Senado provincial cuenta con distintos proyectos sobre la mesa, pero el oficialismo aún no logró consolidar una mayoría política para avanzar.

La resistencia del Frente Renovador, las diferencias internas dentro del peronismo y el rechazo conjunto de La Libertad Avanza, el PRO, buena parte de la UCR y otros bloques opositores anticipan una negociación compleja.

Mientras tanto, el calendario electoral empieza a correr. Con decenas de intendentes pendientes de una definición y la carrera hacia 2027 ya en marcha, la discusión por las reelecciones dejó de ser únicamente un debate sobre límites institucionales. Se convirtió en una disputa por el poder territorial, el liderazgo dentro del peronismo y el reordenamiento político de toda la provincia de Buenos Aires.