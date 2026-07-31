La crisis económica reúne a intendentes de distintos partidos para buscar fondos y coordinar proyectos

Tercera cumbre del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe).

La agenda formal fue ambiental, pero la tercera cumbre del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) terminó atravesada por una urgencia más inmediata: la caída de la actividad económica y su impacto sobre las cajas municipales.

Más de 27 distritos estuvieron representados este jueves 30 de julio en Lobos, donde el anfitrión Jorge Etcheverry reunió a jefes comunales y equipos técnicos del peronismo, la UCR, el PRO y el vecinalismo.

El FRICDe nació en febrero en Chascomús, tuvo su segunda escala en Ayacucho y ya nuclea a más de 80 comunas pequeñas e intermedias; en la previa del encuentro, la organización contabilizaba 84 municipios de menos de 60.000 habitantes. La amplitud convirtió al foro en una mesa política singular: las diferencias partidarias quedaron subordinadas a problemas cotidianos que se repiten en el interior bonaerense.

Tercera cumbre del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe).

La crisis se sentó a la mesa

El intendente de Chascomús e impulsor del espacio, Javier Gastón, describió un cuadro extendido. “Se estuvo hablando de la dificultad que tenemos todos los municipios que estamos atravesados todos por la caída de la actividad económica”, sostuvo. Según detalló, hubo una fuerte baja del comercio y de la actividad agrocomercial, dificultades en el turismo y un esfuerzo creciente de las comunas para sostener su funcionamiento.

La conversación retomó la caída de la recaudación y la coparticipación, el retroceso del consumo y la demanda de liberar para gastos corrientes el 100% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

La ley reserva un 30% para programas provinciales destinados a las comunas. Según el relevamiento previo al encuentro, la comisión bicameral de seguimiento aún no había completado su integración: Diputados designó a sus miembros, pero el Senado seguía pendiente.

En junio, el diputado radical Diego Garciarena propuso habilitar la libre disponibilidad mediante esa comisión. Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria, planteó repartir por Coeficiente Único de Distribución (CUD) la primera cuota entre los municipios sin proyectos presentados. La Libertad Avanza, el PRO y Garciarena rechazaron esa variante.

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, ya habían advertido ante intendentes por el endeudamiento de las familias y su efecto sobre las administraciones locales.

Ambiente para conseguir recursos

La cumbre también mostró el intento de transformar experiencias aisladas en proyectos regionales financiables. Chascomús y Lobos presentaron iniciativas ambientales; Chacabuco expuso sobre su nueva planta de tratamiento de residuos y reciclaje, y Chascomús detalló su nuevo plan ambiental. Hubo además intercambios sobre caminos rurales, educación, infraestructura vial urbana y oferta terciaria.

Planta de Tratamiento de Residuos operada por la Cooperativa de Trabajo “Chacabuco Verde”.

El consultor ambiental público-privado Eugenio Oscar Lagier presentó Municipios Sustentables, desarrollado en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Exdirector provincial de Evaluación y Recursos Naturales, exfuncionario de la Secretaría de Ambiente de la Nación y excoordinador del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), abordó ordenamiento territorial, residuos, eficiencia energética, producción limpia, recursos naturales y participación comunitaria, junto con herramientas para buscar financiamiento.

La CAF acompaña desde el origen del foro con asesoramiento técnico, en un proceso iniciado dentro de “Chascomús, Kilómetro Cero de la Democracia”, junto con la Universidad Nacional de San Martín. En aquella primera reunión, encabezada por autoridades de la CAF como Cristian Asinelli, Gastón propuso una agenda anual y un consorcio regional.

En Ayacucho participó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y se avanzó en un documento de problemas comunes. Pablo Nápoli, secretario de Modernización y Gestión Pública de Chascomús, definió el esquema como un ámbito horizontal de cooperación.

Una red con próxima parada

En Lobos participaron los intendentes Ramón José Capra (General Alvear), Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), Érica Revilla (General Arenales) y Juan Manuel Cerezo (General Las Heras), así como sus pares de Lobos, Chascomús, 25 de Mayo, Ayacucho, General Belgrano, Lezama, Pellegrini, Pinamar, San Cayetano, Roque Pérez, Navarro, Rauch, Las Flores, General Madariaga, General Viamonte y Chivilcoy.

También asistieron funcionarios de Brandsen, Chacabuco, Coronel Suárez, General Paz, Mar Chiquita, Pila, Rivadavia y San Miguel del Monte.

El nuevo sitio institucional del FRICDe reunirá proyectos regionalizables y un banco de buenas prácticas. Gastón explicó que buscan “generar confianza” y mejorar las políticas públicas entre municipios con problemas comunes. El foro prevé reunirse cada tres o cuatro meses, y la propuesta de Capra para celebrar el próximo encuentro en General Alvear fue aceptada.