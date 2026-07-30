El gabinete de Kicillof sale al país: cómo se reparte el despliegue del MDF

Kicillof junto a ministros del MDF.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) pasó de los contactos preliminares fuera de Buenos Aires a un operativo con agenda, destinos y responsables definidos. Mientras Axel Kicillof mantiene el centro de su actividad en la Gobernación, ministros y dirigentes de su confianza tienen previstas recorridas por Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Mendoza y Chubut, cinco provincias que no son gobernadas por el peronismo.

La novedad modifica la escala del armado que impulsa el gobernador. El último movimiento visible se había concentrado en Entre Ríos y Córdoba para reunir referentes y escuchar demandas; ahora aparece un esquema de viajes simultáneos, dividido por áreas y con Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, al frente de la organización nacional del MDF.

Aunque el movimiento alimenta proyecciones hacia 2027, Kicillof no formalizó una candidatura presidencial. En su espacio le atribuyen una definición que marca el encuadre público: “No es un año de candidaturas sino de construcción de una alternativa política para sacar a Javier Milei”.

Un gabinete en ruta

Carlos Bianco encabezará el sábado 1 de agosto el foro “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza” en San José. La actividad, cuya trama territorial ya fue informada por este medio, tendrá como anfitriones a dirigentes del peronismo entrerriano y buscará ampliar el vínculo con organizaciones políticas, sindicales y productivas. Ese mismo día, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, tiene previsto llegar por la tarde a Concordia, con una agenda apoyada en referentes de ATE y la CTA de los Trabajadores.

La doble presencia revela un método: distribuir funcionarios en una misma provincia para articular por canales distintos. La avanzada gremial tuvo una antesala el lunes 27, cuando Kicillof recibió en La Plata a dirigentes de la CTA y ATE de varias jurisdicciones, entre ellos Roberto Baradel, secretario general de la CTA de los Trabajadores bonaerense. El encuentro ocurrió después de la reunión del gobernador con la Liga de Intendentes Peronistas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunido con dirigentes sindicales de distintos puntos de la Provincia y el país.

El frente productivo tendrá como figura al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Este viernes 31 tiene prevista una actividad en Santa Fe y también proyecta una visita a Corrientes. Semanas atrás había viajado a Córdoba, donde se reunió con Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria del gobierno de Martín Llaryora.

En territorio correntino buscará prolongar el trabajo iniciado por Kicillof a comienzos de junio, cuando el bonaerense firmó un acuerdo con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, pasó por Empedrado y presentó su libro en la Universidad Nacional del Nordeste.

Recibí al Gobernador de Buenos Aires, @Kicillofok, en un encuentro de diálogo y trabajo. Firmamos un convenio para la colaboración en programas y cooperación entre ambas provincias. El intercambio institucional es clave generar más oportunidades y desarrollo en las comunidades. pic.twitter.com/1iBq1Z7R0d — Juan Pablo Valdés (@JPValdesok) June 3, 2026

De Mendoza a la Patagonia

La construcción correntina tiene como responsable a Alberto Descalzo, exintendente de Ituzaingó y actual presidente de Provincia Seguros. Su designación suma otra capa al reparto: además de los ministros, el MDF asigna tareas a figuras con experiencia municipal y cargos en empresas del Grupo Provincia.

Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda, tiene previsto viajar a Mendoza el 7 y 8 de agosto. Antes encabezará este viernes una actividad en la sede de Luz y Fuerza de Chivilcoy, una secuencia que enlaza la expansión nacional con el objetivo de completar la estructura del movimiento en los 135 municipios bonaerenses antes de diciembre.

Daniel Gollán, exministro de Salud provincial, llevará un formato sectorial a Chubut. El jueves 6 y el viernes 7 de agosto mantendrá reuniones en Dolavon y luego participará en Rawson del lanzamiento de MDF Salud Chubut, de acuerdo con la agenda difundida. La rama sanitaria había sido presentada a nivel nacional en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata y ahora empieza a replicarse fuera de la provincia.

El reparto político del MDF

Según pudo reconstruir este medio, Larroque coordina el armado federal, mientras Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores bonaerense; Bianco; Correa y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, integran la mesa de despliegue. Las nuevas recorridas de Rodríguez, Ferraresi y Gollán amplían esa primera línea con perfiles productivos, territoriales y sanitarios.

La elección de distritos donde el PJ es oposición también expone la apuesta: construir interlocución local sin trasladar una receta cerrada desde La Plata. Por ahora, los enviados preparan el terreno y el gobernador administra sus apariciones.

Bianco anticipó que Kicillof recorrerá otras provincias cuando se lo permita su agenda y podrá hacerlo “no solo en un rol institucional como gobernador, sino también en un rol político como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires”.