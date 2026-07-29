La estrategia federal de Kicillof: el MDF abre juego en Entre Ríos y se organiza en Córdoba.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) acelera su despliegue fuera de la provincia de Buenos Aires con Carlos Bianco como uno de sus principales articuladores. El ministro de Gobierno bonaerense encabezará el sábado 1 de agosto en Entre Ríos el foro “Axel es la esperanza”, luego de recibir en La Plata a dirigentes cordobeses que trabajan por la proyección nacional de Axel Kicillof.

La secuencia muestra un método: sin que el gobernador haya anunciado una gira propia o formalizado una candidatura presidencial, sus colaboradores organizan grupos locales, recogen demandas y buscan acuerdos dentro del peronismo de cada provincia. El objetivo declarado para el segundo semestre es avanzar en paralelo sobre los 135 municipios bonaerenses y ampliar la presencia federal del MDF.

Entre Ríos, primer ensayo

Bianco será el principal expositor del encuentro que comenzará a las 11 en el Centro de Jubilados y Pensionados San Pantaleón, en la ciudad de San José, departamento Colón. La actividad fue convocada por Patria y Futuro Entre Ríos junto con el MDF y estará abierta a dirigentes, organizaciones sociales, sindicales y productivas, además de vecinos.

La estrategia federal de Kicillof: el MDF abre juego en Entre Ríos y se organiza en Córdoba.

La organización territorial quedó en manos de los intendentes Damián Arévalo, de Feliciano, y Gustavo Bastián, de San José, quien actuará como anfitrión. La iniciativa comenzó a tomar forma un mes atrás, cuando ambos viajaron a La Plata junto con la intendenta de El Pingo, Laura Rupp, para coordinar el ingreso del espacio a Entre Ríos.

El temario anunciado incluye desarrollo productivo, federalismo, trabajo y justicia social. La convocatoria sostiene que el foro tiene un espíritu de “apertura, inclusión y unidad” y que no responde a “candidaturas de ningún tipo”. En sectores del PJ entrerriano, sin embargo, esperan que Bianco explique los lineamientos del proyecto nacional que podría encabezar Kicillof.

Entre las presencias anunciadas aparecen el diputado Enrique Cresto; Ángel Giano; el exdiputado Marcelo Casaretto; el presidente del PJ de Paraná, Jorge “Kinoto” Vázquez; el senador Marcelo Berthet; la exintendenta de Villaguay Claudia Monjo; el exintendente de Federal Gerardo Chapino y Álvaro Gabás. Juan José Bahillo saludó la visita, aunque resolvió no asistir para evitar quedar asociado a la disputa interna bonaerense.

Córdoba arma su propia red

El avance entrerriano se conoció después de una reunión de referentes cordobeses con Bianco en La Plata. El encuentro fue coordinado por Omar Ruiz, exlegislador provincial y referente del MDF Córdoba. La delegación presentó el trabajo realizado en distintos departamentos y respaldó a Kicillof como posible candidato presidencial y conductor del peronismo nacional.

Participaron el presidente comunal de Villa Ciudad Parque, Diego Ruiz; el exlegislador Eduardo Massa; el exconcejal y director del Instituto Soberanía, Julio Moyano; Eduardo Macat, del MDF Villa Carlos Paz; la exconcejala Noelia Pol; Walter Sosa, de Río Segundo, y la vicepresidenta de FORJA Córdoba, Graciela Corra.

También estuvieron Fernanda López Almada, referente de San Francisco; José “Pepe” Márquez, coordinador de Compromiso Francisco en la capital provincial; Sonia Golzman, secretaria provincial de Género del Frente Grande; Marcelo Romo, del MDF Vivienda, y Rubén Daniele, representante del espacio en Malvinas Argentinas. Además de cuestionar las políticas de Javier Milei, analizaron una posible coordinación entre el Instituto Soberanía y el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).

La estrategia federal de Kicillof: el MDF abre juego en Entre Ríos y se organiza en Córdoba.

El armado hasta diciembre

Según pudo reconstruir este medio, el plan del MDF hasta fin de año contempla dos tareas simultáneas: completar su estructura en los 135 distritos bonaerenses y trabajar con espacios de otras provincias. Eso no supone necesariamente una gira formal de Kicillof antes de diciembre. La consigna interna es escuchar las particularidades productivas, políticas y sociales de cada territorio y evitar trasladar respuestas diseñadas desde Buenos Aires.

La mesa encargada de ese despliegue incluye a la jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; Bianco; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el ministro de Infraestructura y Obra Pública, Gabriel Katopodis, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. La experiencia previa sumó actividades en Salta y visitas de Kicillof a Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, además de invitaciones provenientes de otras provincias.

El calendario bonaerense continúa vinculado con esa estrategia: la definición sobre las PASO nacionales condicionará un eventual desdoblamiento en 2027. En el entorno del MDF resumen el encuadre con una frase atribuida al gobernador: “No es un año de candidaturas sino de construcción de una alternativa política para sacar a Javier Milei”.