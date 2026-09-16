Noche de los Lápices: Kicillof se suma a una marcha atravesada por la interna peronista.

Axel Kicillof modificó su agenda y decidió participar este miércoles de las actividades por los 50 años de la Noche de los Lápices en La Plata, incluida la movilización convocada por organizaciones estudiantiles y juveniles. El gobernador dejó de lado una visita prevista a 9 de Julio y se incorporará a una jornada que en los últimos días quedó atravesada por la discusión entre la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y el Gobierno bonaerense por los micros para trasladar jóvenes desde distintos puntos de la Provincia.

La agenda contempla un homenaje junto al intendente platense Julio Alak y, a las 16, la incorporación de Kicillof a la movilización. La presencia del mandatario suma peso político a una fecha especialmente significativa: se cumplen cinco décadas del operativo represivo contra estudiantes secundarios realizado en La Plata durante la última dictadura, uno de los episodios emblemáticos del terrorismo de Estado contra las juventudes.

De la agenda juvenil a la marcha

La decisión se conoce un día después de que Kicillof encabezara, también en La Plata, el cierre del 3° Congreso Federal e Internacional de Juventudes junto a Alak y el intendente de Córdoba, Daniel Passerini. El encuentro reunió a más de 500 jóvenes de distintos puntos del país para debatir políticas públicas, participación y los desafíos que atraviesan las nuevas generaciones.

En la víspera de los 50 años de la Noche de los Lápices, encontrarnos en el III Congreso Federal e Internacional de Juventudes tiene un valor especial porque los jóvenes son los protagonistas de las discusiones sobre el futuro y el país que queremos. pic.twitter.com/rpURtaNsEL — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 15, 2026

Allí, el gobernador volvió a poner el foco en las dificultades para acceder al trabajo, la vivienda y la educación y reivindicó la participación juvenil en discusiones como la defensa de la universidad pública y la cuestión Malvinas. La actividad, realizada en vísperas del Día Nacional de la Juventud, también estuvo atravesada por las políticas de memoria vinculadas con la Noche de los Lápices.

La secuencia tendrá ahora otro escenario. La movilización del 16 de septiembre reúne históricamente a agrupaciones estudiantiles, espacios políticos y organismos de derechos humanos, pero esta edición llegó precedida por una disputa que comenzó durante las reuniones de organización y escaló en las últimas horas hasta involucrar directamente al gobernador.

Los micros y dos versiones enfrentadas

El conflicto gira alrededor del traslado de estudiantes. La FES publicó una carta abierta dirigida a Kicillof en la que cuestionó que este año la Provincia no garantice colectivos y afirmó que, desde 2012, el área bonaerense de Juventud participa de manera ininterrumpida en parte de la movilidad necesaria para la jornada. La organización sostiene que hubo un cambio de criterio y vinculó esa decisión con las consignas políticas previstas para la movilización.

Desde el Gobierno provincial rechazan esa interpretación. La posición transmitida desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, es que financiar los colectivos de una movilización organizada por agrupaciones políticas y estudiantiles no forma parte de las responsabilidades de la cartera. Según esa postura, cada organización debe hacerse cargo del traslado de sus propios militantes.

La Provincia, de todos modos, prevé acompañar la jornada por otras vías. Desde el oficialismo bonaerense señalaron que habrá asistencia sanitaria, dispositivos de hidratación y prevención y participación del Instituto Cultural en las actividades previstas alrededor de la movilización.

La discusión ya había tenido un primer capítulo durante una reunión en la Municipalidad de La Plata en la que participaron la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las agrupaciones convocantes. La falta de acuerdo por los micros terminó profundizando el malestar entre las partes.

La movilización será conjunta, aunque las organizaciones llegarán con consignas diferentes. La Federación de Estudiantes Secundarios convocó bajo el lema “Patriotas y Valientes para cambiar la Argentina. Ayer por Perón hoy por Cristina”, mientras espacios estudiantiles vinculados a La Cámpora incorporaron entre sus reclamos la situación de Cristina Fernández de Kirchner. La Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata también convocó a una vigilia previa y a participar de la marcha con esa demanda entre sus banderas.

“Cristina Libre”, el trasfondo de la pelea

La FES sostiene que el conflicto no se agota en una cuestión administrativa. En su carta afirmó que la negativa al traslado estaría vinculada con la decisión de incluir nuevamente la consigna “Cristina Libre” y calificó como una “extorsión” cualquier intento de condicionar el contenido político de la marcha. También comparó la situación con actividades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde, según la organización, sí se habría previsto movilidad para participantes.

La gestión bonaerense niega que la decisión tenga relación con esa consigna y sostiene que la discusión pasa exclusivamente por los límites que debe tener el financiamiento estatal frente a actividades organizadas por agrupaciones. Esa diferencia volvió a colocar sobre la mesa las tensiones entre el espacio de Kicillof y sectores referenciados en La Cámpora.

No es la primera vez que la marcha queda alcanzada por esa interna. En la organización de la edición anterior también hubo diferencias por la presencia y ubicación de la bandera con el reclamo por Cristina Fernández de Kirchner. Desde el kicillofismo plantearon ahora que las consignas de la jornada deberían surgir de acuerdos entre las organizaciones participantes.

En medio de esas diferencias, Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices y uno de los protagonistas de los juicios que reconstruyeron el terrorismo de Estado, puso el foco en el sentido de la conmemoración. “Es cansador esta confrontación interna”, afirmó al referirse a las diferencias entre los sectores, y expresó su expectativa de que puedan resolverse porque “la causa lo amerita”. Díaz confirmó que participará de la jornada por los 50 años.

La incorporación de Kicillof agrega así un nuevo elemento a una jornada en la que conviven el homenaje por los 50 años de la Noche de los Lápices y las diferencias políticas del presente. El gobernador participará primero del acto conmemorativo junto a Alak y, desde las 16, se sumará a la movilización de estudiantes y organizaciones juveniles en La Plata.