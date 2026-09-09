La marcha por la Noche de los Lápices abre otra grieta en el peronismo bonaerense

Las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y sectores vinculados a La Cámpora irrumpieron en la organización de la marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices.

La interna del peronismo bonaerense encontró un nuevo escenario de disputa. Esta vez, las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y sectores vinculados a La Cámpora irrumpieron en la organización de la marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices.

La movilización se realizará el próximo 16 de septiembre en La Plata y reunirá a organizaciones estudiantiles, agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos. Sin embargo, las reuniones preparatorias quedaron atravesadas por una discusión alrededor de los micros necesarios para trasladar a estudiantes desde distintos puntos de la Provincia y por la incorporación de la consigna “Cristina Libre”.

Desde la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) responsabilizaron al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, por no garantizar el transporte. En el entorno del funcionario respondieron que financiar una movilización política no se encuentra entre las funciones de la cartera.

Detrás de esa discusión logística reapareció un conflicto político de mayor alcance: la distancia entre el sector de Axel Kicillof y la conducción de La Cámpora, en un momento en el que ambas partes buscan fortalecer sus estructuras de cara a 2027.

La acusación de los estudiantes contra Larroque

La FES cuestionó al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad por no aportar los colectivos necesarios para facilitar la participación de estudiantes secundarios. Según integrantes de la organización, la negativa fue comunicada durante una reunión en la Municipalidad de La Plata que terminó en medio de fuertes cruces.

Desde ese espacio sostienen que el argumento presupuestario encubre una decisión política relacionada con las consignas elegidas para la movilización. La federación prevé marchar nuevamente detrás de una bandera con el reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

“Parece que si no sos del MDF no hay micros”, cuestionó una fuente vinculada a la organización estudiantil citada por Letra P. El mismo sector contrastó la negativa con los recursos utilizados en las últimas actividades políticas del espacio encabezado por Kicillof. En particular, mencionaron el lanzamiento de MDF Juventudes en San Martín y el plenario federal que el movimiento prepara para el 19 de septiembre en Avellaneda.

Detrás de esa discusión logística reapareció un conflicto político de mayor alcance: la distancia entre el sector de Axel Kicillof y la conducción de La Cámpora.

Desde el entorno de Larroque rechazaron la interpretación de la FES. También señalaron que las organizaciones podrían canalizar el planteo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya conducción identificaron políticamente con La Cámpora.

La Provincia sí tendría previsto acompañar la jornada mediante dispositivos institucionales. Según explicaron desde el kicillofismo, el Ministerio de Salud instalará postas de hidratación y prevención, mientras el Instituto Cultural colaborará con la participación de bandas musicales.

Una reunión que terminó mal

La tensión escaló durante una reunión realizada en la Municipalidad de La Plata, de la que participó la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, junto con representantes de las distintas agrupaciones involucradas en la convocatoria.

Cuando el área provincial ratificó que no asumiría el costo de los colectivos, integrantes de las organizaciones estudiantiles se levantaron y abandonaron el encuentro. Desde ambos sectores reconocieron que la conversación quedó trabada y que existen dudas sobre cómo continuará la coordinación.

El antecedente inmediato tampoco ayuda. Dirigentes del peronismo admitieron que la movilización del año pasado terminó atravesada por discusiones entre las agrupaciones. Uno de los focos de conflicto fue la ubicación de la bandera de “Cristina Libre” frente a las imágenes de los estudiantes secuestrados durante la última dictadura. Para el kicillofismo, las consignas deberían ser acordadas por el conjunto de los jóvenes que participarán de la jornada.







“Cristina Libre”, el punto de mayor tensión

La consigna por la libertad de Cristina Kirchner se convirtió en un factor cada vez más divisivo dentro del peronismo bonaerense. Aunque Kicillof cuestionó públicamente la condena en la causa Vialidad y afirmó que la expresidenta está injustamente detenida, su espacio no acompaña automáticamente todas las iniciativas promovidas por el cristinismo.

La Cámpora, en cambio, colocó en el centro de su estrategia las consignas “Cristina inocente, Cristina libre, Cristina presidenta”. El planteo no se limita a cuestionar el proceso judicial: también busca mantener abierta la discusión sobre una eventual candidatura en 2027.

Esa diferencia ya había quedado expuesta al cumplirse cuatro años del intento de asesinato de la expresidenta. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un documento contra la violencia política fue firmado por 23 partidos, pero el MDF no apareció entre las adhesiones y Kicillof tampoco participó del acto realizado frente al domicilio donde Cristina cumple prisión domiciliaria.

Desde la Gobernación aseguraron entonces que no habían sido convocados y que conocieron el pronunciamiento cuando ya estaba publicado. El mandatario fijó posición por separado, reclamó avanzar sobre los autores intelectuales del ataque y vinculó la condena con un intento de disciplinar al campo popular.

La ausencia, sin embargo, tuvo impacto político. Durante el acto encabezado por Máximo Kirchner, la militancia cantó por una candidatura de Cristina y entonó estrofas dirigidas contra Kicillof. La discusión por la marcha del 16 de septiembre prolonga ahora ese desacuerdo.