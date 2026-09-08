“Piden retornos del sueldo a los militantes”: la acusación que sacude al armado libertario bonaerense.

La interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo que lleva la discusión más allá de los portazos y las bancadas partidas. Leila Gianni, concejala de La Matanza que acaba de formalizar su ruptura con el espacio, acusó a dirigentes libertarios de “pedirle retornos del sueldo a los militantes que meten en ANSES” y vinculó esas prácticas con el funcionamiento del armado bonaerense que conduce Sebastián Pareja.

La denuncia, que no cuenta hasta ahora con una acreditación judicial, irrumpe mientras el partido intenta ordenar una estructura territorial atravesada por fugas, monobloques y disputas locales.

Gianni profundizó así los cuestionamientos que había formulado al anunciar su alejamiento. La dirigente sostuvo que referentes vinculados a Pareja se concentran en “ocupar cargos de poder”, incorporan familiares y les reclaman aportes económicos mensuales. También aseguró que durante las movilizaciones se pedía dinero para financiar micros y remató: “Hicieron de la política un gran negocio”.

Uno de los mensajes que compartió Gianni en sus redes tras la ruptura con el espacio.

La concejala afirmó que sus diferencias con la conducción bonaerense comenzaron después de su salida del Ministerio de Capital Humano y cuando decidió profundizar su actividad territorial en La Matanza. Según su relato, desde entonces sufrió operaciones internas y falta de respaldo ante distintas denuncias que impulsó en el distrito. Antes de comunicar públicamente su ruptura, dijo haber hablado con Javier Milei para explicarle la situación. “Le expliqué todo lo que él ya sabía. No me respondió”, aseguró.

Del portazo a una acusación sobre el funcionamiento interno

La respuesta del sector que conduce el partido en territorio bonaerense buscó relativizar el impacto político de la salida. Desde el karinismo sostienen que Gianni nunca integró formalmente la estructura partidaria y que su alejamiento no altera el esquema de La Matanza.

La concejala había roto con el bloque oficial poco después de asumir en diciembre de 2025 y conformado Alianza Libertad Republicana; ahora creó el monobloque Las Fuerzas del Pueblo y proyecta competir por la intendencia en 2027.

La escalada, sin embargo, introduce un elemento diferente. El nuevo cuestionamiento ya no se limita a la conducción política, las candidaturas o la estrategia electoral: apunta a presuntos mecanismos de recaudación sobre salarios de personas incorporadas a un organismo nacional.

El señalamiento encuentra antecedentes en versiones que circularon dentro del universo libertario bonaerense. En agosto quedaron bajo sospecha los mecanismos de financiamiento del Vivac 2026 “La Experiencia Argentina”, un encuentro realizado en Tomás Jofré, partido de Mercedes, por el Foro Alberdiano Internacional.

La organización tiene a Pareja como presidente honorario y está encabezada por la diputada nacional Myriam Niveyro. Versiones partidarias señalaron entonces un supuesto uso de recursos vinculados a dependencias de ANSES para solventar gastos del encuentro.

VIVAC 2026 fue organizado por la entidad que encabeza Niveyro junto a Pareja como presidente honorario.

Aquella información también recuperó acusaciones anteriores sobre presuntos aportes equivalentes al 10% de salarios de responsables de PAMI y supuestas conversaciones en las que se habría reclamado hasta el 20% de remuneraciones de trabajadores de ANSES y PAMI para sostener la estructura política.

Los porcentajes difundidos fueron distintos y, hasta el momento, ninguna de esas acusaciones fue acreditada mediante una decisión judicial. Tampoco se difundió una rendición de gastos del encuentro de Mercedes que permita establecer cómo se financiaron alojamiento, gastronomía y traslados.

La coincidencia entre esos antecedentes y la acusación formulada ahora por Gianni vuelve a colocar el financiamiento partidario dentro de la pelea interna, aunque no existe información que permita afirmar que todos los señalamientos refieran a un mismo mecanismo.

La sangría que ya recorría los concejos

El nuevo conflicto encuentra a la conducción provincial intentando contener una fragmentación que ya había llegado a distintos concejos deliberantes. Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM, septiembre comenzó con rupturas simultáneas en La Matanza y Patagones, mientras el caso judicial de un edil de Bragado abrió otro desprendimiento.

En La Matanza, la salida partidaria de Gianni coincidió con otro movimiento: Javier Ferreyra y Hernán Finocchiaro, que integraban con ella la bancada separada de LLA, anunciaron la creación de un bloque PRO. En Patagones, Jorgelina Castronovo y Romina Colombi también abandonaron Alianza La Libertad Avanza para reconstruir una bancada amarilla.

La dispersión es más extensa. En Junín, Belén Veronelli tomó distancia de la estructura partidaria y rebautizó su monobloque como Libertad y Justicia. En Balcarce, Edgar Foglia creó su propia bancada tras un conflicto con la conducción libertaria.

Foglia conformó un unibloque del PRO tras su salida de LLA.

En Quilmes, Ricardo Rij dejó la presidencia del bloque, fundó Renovación Quilmeña y terminó incorporándose al Frente Renovador. También hubo votos rebeldes, mesas propias y cuestionamientos internos en Azul, Ayacucho, Ezeiza, Vicente López, Lanús y Berazategui.

Pareja buscó responder a esa atomización con apertura de locales partidarios, congresos y un Foro Provincial de Concejales. El desafío aparece a poco más de un año de 2027, cuando el espacio deberá definir candidaturas municipales y ordenar su estrategia para disputar la Gobernación.

Otro conflicto local se abre en Pilar

En paralelo, otro episodio alcanzó a una representante de LLA en Pilar, aunque por motivos diferentes y sin relación acreditada con la disputa por el financiamiento partidario. La concejala María Ratti Repetto quedó involucrada en un conflicto privado que llegó a la Justicia por la vivienda que ocupa junto con su familia en el Mapuche Country Club.

María Ratti Repetto, coordinadora de LLA en Pilar y referente de Martín Menem.

El propietario, Héctor De Vera, sostiene que el contrato terminó el 31 de agosto y reclama la restitución del inmueble. Según su denuncia, las deudas vinculadas con expensas, alquiler y servicios superarían los $13 millones, además de US$3.900 correspondientes a alquileres. La controversia tomó estado público después de que De Vera distribuyera una carta entre los socios del country y aseguró que busca resolver el conflicto por vía judicial.

Los episodios tienen distinta naturaleza y no existe información que permita conectarlos entre sí. Pero se acumulan sobre una estructura bonaerense que ya venía mostrando dificultades para conservar una tropa municipal uniforme.

Ahora, al mapa de concejales que abandonan bloques, crean sellos propios o cambian de espacio se suma una acusación desde adentro sobre presuntos retornos salariales en organismos nacionales, mientras la conducción provincial intenta mantener bajo control el armado territorial camino a 2027.