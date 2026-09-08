El massismo acelera los plenarios en la Provincia: territorio, PASO y el operativo Massa 2027

El plenario del Frente Renovador en la Cuarta Sección.

El plenario que el Frente Renovador realizó días atrás en Junín dejó una señal que excede a la Cuarta Sección electoral. El massismo comenzó a convertir su despliegue bonaerense en una plataforma para reposicionar a Sergio Massa, reclamar elecciones primarias dentro del peronismo y construir una estructura propia con capacidad para competir en 2027.

“Creemos que es la persona indicada para la etapa de la Argentina que se viene”, fue una de las conclusiones políticas del encuentro. La definición se suma a una sucesión de pronunciamientos que el exministro todavía no convirtió en lanzamiento, pero tampoco buscó desactivar.

En Junín estuvieron representados 16 de los 19 municipios de la Cuarta Sección, una región marcada por la producción agropecuaria, la presencia de ciudades intermedias y una competencia territorial abierta entre el peronismo, el radicalismo y los libertarios.

La actividad fue encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

La actividad fue encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; la vicepresidenta cuarta del Senado provincial, Valeria Arata; y los intendentes Darío Golía, de Chacabuco; Juan Alberto “Juanci” Martínez, de Rivadavia; y Fernando Rodríguez, de General Pinto.

También participaron legisladores, concejales, consejeros escolares, referentes juveniles y dirigentes de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, General Arenales, General Viamonte, General Villegas, Junín, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen.

El encuentro combinó dos discusiones. Una estuvo concentrada en la crisis económica, el endeudamiento familiar y las dificultades que atraviesan las actividades del interior. La otra miró directamente hacia 2027: cómo fortalecer al Frente Renovador y qué lugar debería ocupar Massa en la construcción nacional.

“El país que viene no es para alguien que quiera ser, sino para alguien que pueda ser, como Sergio Massa”, sostuvieron los dirigentes. También remarcaron que la próxima administración recibirá una economía condicionada y deberá afrontar la reconstrucción de la industria y del entramado productivo.







Una candidatura impulsada desde abajo

La instalación no surgió únicamente del plenario. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Massa ya había dejado señales ante la dirigencia del Frente Renovador mientras el espacio aceleraba su armado bonaerense.

Durante una reunión con los intendentes massistas de la Sexta Sección, el exministro afirmó: “Si hay que jugar, vamos a jugar”. También pidió redoblar la presencia territorial y sostuvo que, llegado el momento, “si hay que poner el pecho, se va a poner”.

Aquel encuentro reunió a Pablo Garate, de Tres Arroyos; Sergio Bordoni, de Tornquist; Ricardo Marino, de Patagones; Matías Nebot, de Saavedra; y Carlos Bevilacqua, de Villarino. La instrucción fue instalar referentes propios aun en municipios administrados por otros sectores del peronismo.

El movimiento muestra que la estrategia no se agota en promover una figura presidencial. El FR busca llegar a la negociación de 2027 con candidatos, concejales, legisladores e intendentes capaces de darle volumen propio dentro de una coalición más amplia.

Guerrera, la voz que empuja el operativo

Alexis Guerrera afirmó que el líder renovador es “el indicado” para revertir el modelo económico libertario y destacó su capacidad para negociar con sectores enfrentados.

“Es un hombre de diálogo, de construcción permanente, que no tiene miedo de sentarse con ninguno de los sectores de la Argentina”, sostuvo. En esa enumeración incluyó al campo, la industria, las pymes, la energía y las familias.

Guerrera planteó que los municipios pueden contener parte de la crisis, pero no sustituir una política económica nacional. “Llega un momento en que, por más esfuerzo que hagamos desde los gobiernos locales, necesitamos un paraguas nacional. No es un problema de los gobiernos locales, es el modelo”, afirmó.

El legislador también dejó abierta la posibilidad de que Massa dispute otro cargo. Cuando fue consultado sobre una eventual candidatura a gobernador bonaerense, evitó descartarla, aunque remarcó que mantiene una “vocación inclaudicable” por llegar a la Presidencia.







Las PASO como mensaje hacia el peronismo

La otra definición fuerte de Junín fue la defensa de las PASO. Para el massismo, las primarias deberían utilizarse para ordenar las candidaturas del peronismo y evitar que la decisión quede concentrada en una mesa reducida.

“Para nosotros, como peronistas, en sus distintas vertientes —Movimiento Derecho al Futuro, Frente Renovador o kirchnerismo—, la PASO es un gran ordenador”, afirmó Guerrera.

El planteo impacta directamente en la discusión interna. Kicillof profundiza su construcción nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro; La Cámpora busca preservar su peso territorial y legislativo; y el Frente Renovador necesita asegurar representación propia antes de negociar un nuevo acuerdo.

Según Guerrera, el próximo candidato presidencial “no puede ser resuelto por una lapicera”, sino que debe surgir con un liderazgo legitimado por los votantes. La posición anticipa que, si no hay consenso, el massismo pretende que las diferencias se resuelvan mediante competencia electoral.

No es una discusión nueva. El exministro necesita preservar la unidad opositora, pero también evitar que el crecimiento del kicillofismo o de La Cámpora reduzca la capacidad de negociación del FR.

El Frente Renovador viene desarrollando encuentros y reuniones territoriales en distintas zonas de la Provincia.

El despliegue sección por sección

El Frente Renovador viene desarrollando encuentros y reuniones territoriales en distintas zonas de la Provincia. Antes de llegar a la Cuarta, el esquema pasó por la Quinta, la Séptima y la Sexta Sección.

La metodología se repite: diagnóstico municipal, revisión de la estructura, identificación de posibles candidatos y discusión sobre los problemas económicos de cada región. Al mismo tiempo, el espacio busca reconstruir la relación con sectores productivos, instituciones y organizaciones sociales.

La construcción tiene un objetivo doble. Por un lado, aumentar la cantidad de distritos gobernados por dirigentes renovadores. Por otro, llegar a la definición presidencial con una red capaz de sostener una candidatura de Massa o negociar desde una posición de fuerza.

El massismo ya promovió otros nombres para el tablero bonaerense. El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y el diputado nacional Sebastián Galmarini aparecen mencionados dentro de la carrera por la Gobernación, aunque todavía no existe una definición orgánica.

El propio Guerrera ocupa una posición estratégica desde la vicepresidencia de Diputados, mientras Malena Galmarini mantiene presencia en el Senado y dirigentes como Carlos Puglelli empujan públicamente la proyección presidencial de Massa.