La Cámara de Diputados oficializó la sesión especial solicitada por bloques opositores para este miércoles 9 de septiembre a las 12, con una agenda centrada en el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad. La primera prueba será reunir los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto. La convocatoria y su temario quedaron formalizados en el pedido presentado ante la Cámara.

La sesión no apunta a sancionar inmediatamente las iniciativas, ya que ninguna cuenta todavía con dictamen. El objetivo de la oposición es emplazar a las comisiones correspondientes y establecer plazos concretos para que los proyectos sean debatidos y puedan avanzar luego hacia una votación.

La convocatoria fue promovida por representantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal, entre otros sectores.

Los impulsores habían conseguido 133 votos en la sesión del 26 de agosto al intentar incorporar ambos asuntos al temario mediante apartamientos del reglamento. Aunque no alcanzaron la mayoría especial requerida para tratarlos sobre tablas, ese resultado mostró que podían superar el umbral necesario para convocar una nueva sesión.

Una disputa por los tiempos de las comisiones

El escenario, sin embargo, permanece abierto. La oposición realiza un conteo ajustado debido a las dudas sobre la presencia de algunos legisladores vinculados con gobernadores y espacios provinciales. El oficialismo, por su parte, busca evitar que la convocatoria alcance el quórum.

La Libertad Avanza habilitó durante los últimos días reuniones de las comisiones encargadas de analizar las iniciativas y propuso un cronograma de trabajo. La oposición rechazó esa alternativa al considerar que prolongaría la discusión y decidió mantener la sesión especial. Los bloques opositores deberán reunir primero el quórum y luego una mayoría simple para aprobar los emplazamientos.

En Finanzas, el cronograma impulsado por su presidente, Santiago Pauli, contempla reuniones informativas y posibles fechas para la firma de dictámenes hacia fines de septiembre. En la Comisión de Discapacidad, encabezada por Gerardo Huesen, también se planteó una serie de encuentros antes de avanzar con las definiciones.

Para los bloques convocantes, la apertura de las comisiones no garantiza que los proyectos lleguen a una resolución en un plazo razonable. Por eso buscarán que el pleno de la Cámara establezca fechas obligatorias para dictaminar.

Los proyectos sobre endeudamiento familiar

El temario incluye cerca de 50 expedientes relacionados con las deudas de los hogares. Las propuestas presentan diferencias entre sí, pero abarcan cuestiones como la refinanciación de pasivos, los límites a los intereses y cargos de las tarjetas de crédito, la protección de las cuentas sueldo y la regulación de las prácticas de cobranza.

También se incorporaron iniciativas para atender el endeudamiento originado en créditos hipotecarios UVA, préstamos personales, plataformas financieras y servicios públicos. Otros proyectos proponen regímenes de segunda oportunidad, mecanismos de mediación y programas de alivio financiero.

Los bloques opositores sostienen que más de 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda y que alrededor de seis millones se encuentran en situación de mora. El oficialismo, en cambio, considera que las obligaciones fueron acordadas entre privados y rechaza una intervención amplia del Estado.

La emergencia nacional en discapacidad

El segundo eje de la convocatoria es el proyecto que propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad establecida por la Ley 27.793.

La oposición cuestiona el grado de cumplimiento de la norma y pretende que la Comisión de Discapacidad emita dictamen dentro de un plazo definido. El tema ya había formado parte del intento de tratamiento realizado a fines de agosto.

Si la oposición consigue abrir la sesión, deberá reunir una mayoría simple para emplazar a las comisiones. A partir de allí comenzará otra negociación: acordar un texto común entre las numerosas iniciativas sobre endeudamiento y asegurar los votos necesarios para llevar ambas discusiones nuevamente al recinto.