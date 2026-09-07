Emergencia agropecuaria, caminos rurales y consumo: la Legislatura bonaerense retoma las comisiones.

Con poca actividad en los recintos, la Legislatura bonaerense volverá esta semana al trabajo en comisiones con tres reuniones que cruzan problemas del interior productivo, reclamos de consumidores y dificultades de distintas ramas industriales. El movimiento comenzará el martes 8 de septiembre, a las 11, en el Senado; continuará el miércoles 9, a las 13, también en la Cámara alta; y terminará el jueves 10, a la misma hora, en Diputados.

El primer turno será para la Comisión de las Personas Usuarias y Consumidoras. Luego se reunirán Asuntos Agrarios y Pesca y Producción y Comercio Interior. Los expedientes que obtengan dictamen en el Senado podrían llegar a la próxima sesión ordinaria, que fuentes parlamentarias ubican en la semana del 14 de septiembre. Según pudo reconstruir este medio, la Cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario podría celebrar su tercera sesión del año el martes 15, aunque la convocatoria todavía no fue formalizada.

Alivio fiscal, olivos y caminos rurales

La Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca, encabezada por el senador Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza), fue citada para el miércoles 9 a las 13. El asunto de mayor peso es el expediente E-265/26-27, presentado por la senadora Analía Balaudo junto con otros integrantes del bloque libertario, que propone modificar la Ley 10.390 de Emergencia y Desastre Agropecuario.

El proyecto fija una afectación mínima del 50% de la producción o capacidad productiva para acceder a los beneficios de emergencia y del 70% para los casos de desastre. Quienes estén en zonas de desastre sin alcanzar ese segundo porcentaje podrían recibir la asistencia prevista para las áreas de emergencia. La iniciativa deroga el artículo 9 y modifica el esquema crediticio, impositivo, de obras públicas y ayuda social.

En materia tributaria, contempla una prórroga de 360 días y una reducción del 50% de los impuestos y tasas provinciales que graven las zonas afectadas. Para los contribuyentes alcanzados por un desastre, prevé condonar el Inmobiliario Rural del período declarado. También plantea suspender ejecuciones fiscales hasta 360 días después de la emergencia y frenar por 180 días determinados juicios por acreencias.

Otro expediente es el E-98/26-27, de la senadora Nerina Neumann, que crea un régimen de promoción de la olivicultura del sudoeste bonaerense. Alcanzaría a productores, cooperativas, asociaciones, mipymes agroindustriales y emprendimientos turísticos. Incluye exención del Inmobiliario Rural por hasta diez años para nuevas plantaciones o ampliaciones, exención de Sellos, una bonificación de hasta el 50% de Ingresos Brutos y financiamiento subsidiado para inversión productiva y turismo ligado a la Ruta del Olivo.

Comisión de Asuntos Agrarios Senado PBA

La discusión rural se completa con el F-273/26-27, un pedido de informes de Cabezas sobre el Plan de Mejora de los Caminos Rurales. Solicita al Ministerio de Desarrollo Agrario el avance por obra, los montos previstos, comprometidos y ejecutados, los criterios de selección, los convenios, las auditorías y una eventual segunda etapa. Sus fundamentos citan una inversión aproximada de $6.500 millones para intervenir unos 1.200 kilómetros en 70 municipios; son cifras consignadas por el autor.

También figuran un pedido de informes sobre promoción vitivinícola, otro expediente sobre tráfico ilegal de fauna silvestre y declaraciones de interés legislativo para ExpoMiel Azul 2026 y la Exposición Rural 2026. El 1 de julio, la comisión había dejado en estudio el régimen de protección de las abejas de la exsenadora Sofía Vanelli y aprobado una declaración de Betina Riva sobre Expoagro 2025. Un pedido de Carlos Curestis por las medidas ante las inundaciones de 2025 no obtuvo el acompañamiento de Fuerza Patria.

Deudas y precios, sin temario publicado

La Comisión de las Personas Usuarias y Consumidoras, presidida por la senadora Florencia Arietto (La Libertad Avanza), tendrá el martes 8 a las 11 su primera reunión ordinaria del año. Hasta el cierre no se había publicado el orden del día, por lo que corresponde separar los expedientes asignados al cuerpo de aquellos que efectivamente serán debatidos.

Entre los asuntos ingresados en 2026 aparecen el E-270/26-27, de La Libertad Avanza, que crea un régimen de transparencia fiscal para consumidores y usuarios, y el F-281/26-27, del senador Marcelo Feliú (Fuerza Patria), que declara preocupación por el sobreendeudamiento de los consumidores e insta al Gobierno nacional a adoptar medidas.

También continúan formalmente en tratamiento propuestas sobre transparencia en los precios de los combustibles, un sistema unificado de información del consumo y la exhibición de alimentos con excesos de azúcar, sodio, grasas o calorías. Ninguno de esos expedientes puede darse por confirmado para la reunión del martes mientras no se difunda el temario.

Panaderías, grandes superficies e importaciones

En Diputados, la Comisión de Producción y Comercio Interior, presidida por Alejandro Acerbo, se reunirá el jueves 10 a las 13 en modalidad remota y presencial, en las salas 5 y 6 del Anexo. Antes de abordar once expedientes, recibirá a representantes del sector empresario de panaderías artesanales.

Emergencia agropecuaria, caminos rurales y consumo: la Legislatura bonaerense retoma las comisiones.

Dos proyectos convergen sobre la Ley 12.573, que regula la instalación y el funcionamiento de grandes superficies comerciales. El D-800/26-27, de Ayelén Rasquetti, incorpora un artículo 20 bis; el D-2803/26-27, de Ariel Archanco, modifica distintos artículos e incluye a las cadenas de distribución. La lista suma una propuesta de Juan Martín Malpeli para regular los cosméticos naturales y otra de Mariano Cascallares para declarar personalidad destacada post mortem al empresario Darío Ardúin Barbieri.

Entre los proyectos de declaración aparecen dos presentaciones de Carlos Puglelli: una por la crisis del sector textil y otra por el crecimiento de las importaciones de carnes vacuna, aviar y porcina.

Acerbo pide expresar preocupación por el prolongado cese del radar meteorológico de Anguil, en La Pampa; Leonardo Moreno impulsa un reconocimiento a la carnicería La Moderna, de Ingeniero Maschwitz; Viviana Romano, a la empresa ELT Argentina Italavia; Cascallares, al Día del Emprendedor de Almirante Brown; y María Silvina Nardini, a las jornadas “Negociar La Plata 2026”.

La última reunión de la comisión fue a mediados de julio. Allí expuso Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), quien planteó la situación del sector.

Según la entidad, sus empresas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis producen el 65% del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria del mercado interno. El cuerpo también avaló declaraciones de Silvina Vaccarezza sobre la jornada “Toque de Campana” y de Nardini por el 118° aniversario de la Cámara de Comercio e Industria de Ensenada.

Si el Senado concreta una sesión el martes 15, entre las iniciativas con media sanción de Diputados que podrían incorporarse figuran la inclusión de las agresiones digitales en la Ley de Violencia Familiar y la creación del Sistema Provincial de Gestión de Riesgo.

La empresa estatal de medicamentos y el Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires, dos proyectos enviados por el gobernador Axel Kicillof, continúan en estudio en comisiones y sin fecha de tratamiento en el recinto.