Candidatos propios y “Axel presidente”: qué dejó el desembarco del MDF en la Séptima

El kicillofismo reunió a unos 500 dirigentes y militantes en Saladillo.

El plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Séptima Sección Electoral dejó algo más que una nueva fotografía del despliegue territorial de Axel Kicillof. El espacio ratificó su voluntad de impulsar candidatos propios en cada uno de los ocho municipios de la región, puso en circulación el lema “Axel presidente” y anunció la próxima escala de una recorrida que intenta convertir al armado bonaerense en una alternativa nacional.

El encuentro se realizó en el Club Apeadero de Saladillo y reunió a alrededor de 500 militantes y dirigentes, según estimaron sus organizadores. Participaron representantes de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.

El mensaje central fue doble. Hacia afuera, el MDF buscó contrastar su propuesta con el gobierno de Javier Milei y recoger los reclamos económicos y sociales del interior. Hacia adentro del peronismo, dejó claro que priorizará la unidad, pero no renunciará a construir referencias propias para disputar las intendencias en 2027.

“Desde abajo, municipio a municipio, escuchando y dialogando con todos, estamos andando el camino de la reconstrucción de nuestra Patria”, sostuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, uno de los principales referentes que participaron de la jornada.

Un candidato propio en cada municipio

La definición más concreta del encuentro fue la decisión de sostener postulantes vinculados al MDF en todos los distritos de la Séptima. Esa estrategia adquiere particular importancia en una sección con realidades políticas heterogéneas. El peronismo gobierna algunos municipios, disputa otros desde la oposición y convive con conducciones locales que no responden directamente al kicillofismo.

El caso más avanzado quedó expuesto en la propia sede del plenario. El exconcejal justicialista Danilo Mengarelli, uno de los anfitriones junto con el vicepresidente de AUBASA Walter Abarca, manifestó a InfoSaladillo su intención de competir por la intendencia de Saladillo.

La definición transforma al encuentro seccional en el punto de partida de un armado local. Saladillo es gobernado por el radical José Luis Salomón, por lo que el desafío del MDF no pasa únicamente por ordenar la interna peronista: también deberá construir una propuesta capaz de disputar un municipio administrado por la oposición.

En el entorno kicillofista sostienen que esa metodología se repetirá en los demás distritos: fortalecer dirigentes, ampliar las mesas políticas y evitar que la discusión por las candidaturas comience pocos meses antes de las elecciones.

“Desde abajo, municipio a municipio, escuchando y dialogando con todos, estamos andando el camino de la reconstrucción de nuestra Patria”, sostuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

El planteo de llevar un candidato propio por distrito introduce una tensión inevitable. El MDF insiste en preservar la unidad del peronismo, pero al mismo tiempo necesita ampliar su poder territorial y diferenciarse de La Cámpora, el Frente Renovador y los sectores del PJ que conservan autonomía respecto de Kicillof.

En Saladillo, la síntesis fue que la unidad seguirá siendo prioritaria, aunque deberá construirse sobre una correlación de fuerzas concreta. El movimiento del gobernador no quiere limitarse a acompañar candidatos definidos por otros espacios ni llegar a 2027 dependiendo de acuerdos cerrados desde las conducciones provinciales.

La estrategia ya había comenzado a tomar forma en otras regiones. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el kicillofismo empezó a fortalecer su estructura en el interior con los intendentes y referentes municipales como columna vertebral. En la Cuarta Sección, una reunión encabezada por Cristina Álvarez Rodríguez en Alberti combinó recorridas de gestión, coordinación con jefes comunales y la construcción de una alternativa al programa libertario.

El interior llevó sus reclamos al plenario

Los representantes de los ocho municipios expusieron dificultades vinculadas con la actividad agropecuaria, la industria, el empleo, la educación y el endeudamiento de las familias. El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, buscó unir los reclamos del Conurbano y del interior bajo una misma lectura del modelo nacional.

“Vinimos a escuchar, a pensar juntos y aprender de nuestras vecinas y vecinos, que atraviesan una crisis económica y social muy fuerte”, afirmó.

Espinoza señaló que la falta de oportunidades laborales y las dificultades para continuar los estudios afectan especialmente a las juventudes. Según las cifras expuestas por el jefe comunal durante la actividad, el 40% de los menores de 25 años de la región no tiene empleo.

También aseguró que Olavarría sumó más de 2.000 desocupados por la crisis de cementeras y canteras y mencionó unos 700 despidos vinculados con el deterioro de las industrias textil y del calzado. Las cifras fueron presentadas por el intendente durante su intervención y no surgieron de un informe estadístico difundido junto con el encuentro.

El dirigente agregó la preocupación por el futuro de FANAZUL, la planta de Fabricaciones Militares ubicada en Azul, y advirtió sobre el impacto del endeudamiento en los hogares de la región.

“No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria, no hay Argentina posible sin solidaridad y sin sueños colectivos”, sostuvo Espinoza. Luego explicitó el objetivo político que atravesó el plenario: “Hay esperanza de una nueva Argentina y va a ser con Axel Kicillof presidente”.

La alternativa del campo nacional y popular nace desde abajo, de todos los que quieren dar vuelta este presente de ajuste y pérdida de derechos y trabajan para que el pueblo argentino vuelva a ser dueño de su futuro.#HayOtroCamino 🇦🇷✌️@MOVIMIENTODAF pic.twitter.com/h3bZqCtAEx — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 6, 2026

Una mesa con ministros, intendentes y referentes territoriales

Además de Bianco y Espinoza, participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el exjefe comunal de Avellaneda Jorge Ferraresi; y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.

La representación seccional incluyó al intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi; al funcionario provincial y dirigente de 25 de Mayo Hernán Ralinqueo; y a referentes como Liliana Schwindt, Hosanna Cazola, Telma Cazot, Laura Aloisi, Mabel Marchetti, Homero Salas, José Luis Horna, Mónica Ochoa, Romanela Fernández, Gaudencio Fernández y Fiorella Juanico Ávila.

Katopodis sostuvo que el objetivo es conformar un espacio amplio y plural para “ganarle a Milei”, pero ubicó a Kicillof como la figura capaz de encabezar esa construcción.

Bianco también avanzó en esa dirección. “El futuro es del pueblo argentino, por más que Milei quiera negarlo”, expresó. Para el ministro, la organización debe desarrollarse escuchando las demandas locales y evitando que la propuesta nacional quede reducida a acuerdos entre dirigentes.

El próximo plenario se realizará el sábado 12 de septiembre en Coronel Suárez.

El salto de una fuerza provincial a un proyecto nacional

La recorrida de plenarios constituye uno de los brazos del proyecto político de Kicillof. El otro es la elaboración de una plataforma programática que busca darle contenido a la expansión territorial. El MDF complementó su presencia municipal con el Centro de Estudios Derecho al Futuro. Esa usina reúne equipos políticos, académicos y sindicales para desarrollar propuestas sobre producción, empleo, educación, salud, seguridad e infraestructura.

El esquema combina tres niveles. Los plenarios funcionan como ámbitos de escucha y movilización; las conducciones distritales aportan estructura electoral; y los equipos técnicos buscan elaborar un programa que pueda superar los límites de la provincia de Buenos Aires.

La continuidad del despliegue ya tiene fecha y lugar. El próximo plenario se realizará el sábado 12 de septiembre en Coronel Suárez, dentro de la Sexta Sección Electoral.

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