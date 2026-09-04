“Milei no solo desfinancia al Estado, apunta a destruirlo”: Kicillof profundiza su disputa por la obra pública

Durante una visita a Villarino, el gobernador inauguró una escuela cuyos trabajos habían quedado detenidos y puso en funcionamiento un acueducto destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable.

Axel Kicillof eligió dos obras en el interior bonaerense para volver a confrontar con el programa de ajuste de Javier Milei. Durante una visita a Villarino, el gobernador inauguró una escuela cuyos trabajos habían quedado detenidos y puso en funcionamiento un acueducto destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable.

La jornada le permitió trasladar al territorio una discusión que la Provincia mantiene con la Casa Rosada desde diciembre de 2023: quién financia la infraestructura que el mercado no ejecuta y qué ocurre con las comunidades cuando el Estado nacional abandona proyectos que estaban en marcha.

“Javier Milei no solo está desfinanciando al Estado, sino que apunta a destruirlo”, afirmó Kicillof. Luego sintetizó el mensaje político de la recorrida: “Sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro”.

Una escuela paralizada que terminó la Provincia

La primera actividad fue la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 de Hilario Ascasubi, una construcción que, según informó el Gobierno bonaerense, había quedado paralizada después del cambio de administración nacional.

La Provincia retomó los trabajos y destinó $1.048 millones para concluirlos. La sede cuenta con seis aulas, salón de usos múltiples, cocina y dependencias administrativas y permitirá mejorar las condiciones educativas de más de 275 estudiantes.

“Los vecinos saben que cuentan con el compromiso de una Provincia que estableció a la educación pública como una prioridad: después de que el Gobierno nacional abandonara las obras, pudimos retomarlas y terminar este edificio”, señaló Kicillof.

El establecimiento llevará el nombre Héroes de Malvinas, elegido por la comunidad educativa. El mandatario utilizó esa decisión para incorporar al discurso otro de los ejes con los que busca diferenciarse de Milei: la defensa de la memoria y la soberanía. “Eso también es la escuela pública: memoria y soberanía genuina, lejos de cualquier oportunismo”, expresó.

Durante la visita, Kicillof también recorrió la Escuela de Educación Especial N°504 y entregó la resolución que formaliza su creación. Se trata de la primera institución de esa modalidad en la localidad.

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, sostuvo que la ampliación de derechos requiere más establecimientos, equipamiento y docentes. El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, destacó que la Provincia mantuviera los trabajos pese a las restricciones presupuestarias.

El segundo punto de la recorrida fue la puesta en funcionamiento del Acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi, ejecutado por Aguas Bonaerenses.

La intervención demandó $5.476 millones e incluyó el recambio de 16,43 kilómetros de cañerías de asbesto cemento por una nueva red de PVC. La obra apunta a mejorar la presión, la eficiencia y la confiabilidad del servicio para más de 13.000 habitantes.

Kicillof utilizó el proyecto para cuestionar la idea del Gobierno nacional de que la infraestructura pueda ser financiada directamente por sus futuros usuarios o quedar sujeta exclusivamente a la inversión privada.

“La obra del acueducto era esencial para el distrito, pero no podía hacerse juntando fondos de los vecinos como pretende el Presidente: vino el Estado provincial, planificó e invirtió para que sea una realidad”, sostuvo.

La crítica apunta al argumento con el que Milei justificó la paralización de los proyectos nacionales: que aquellas intervenciones consideradas necesarias deberían ser ejecutadas por empresas privadas o solventadas por los sectores interesados.

Para la Provincia, ese esquema deja afuera obras sanitarias, educativas, hidráulicas y viales que resultan indispensables para una comunidad, pero que no ofrecen una rentabilidad suficiente para atraer capitales.

“Cuando dicen que la obra pública tiene que desaparecer, lo que quieren es sacarle al pueblo la posibilidad de vivir mejor”, afirmó el gobernador.

Cuando hablamos de obras que transforman la calidad de vida nos referimos a trabajos como el recambio del acueducto Pedro Luro - Hilario Ascasubi en Villarino que va a mejorar el servicio de agua potable para más de 13 mil vecinos de la zona.



Son hechos concretos que se… pic.twitter.com/n7jx8dWEzT — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 4, 2026

El mapa de trabajos que quedaron sin financiamiento

El caso de Villarino se inscribe en un conflicto mucho más amplio. A fines de 2024, la administración bonaerense contabilizaba cerca de mil intervenciones nacionales detenidas dentro de su territorio. Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el relevamiento oficial incluía 151 proyectos viales, 469 vinculados con agua potable y saneamiento y otros 326 de infraestructura básica. En esa nómina aparecían desde escuelas y centros de salud hasta grandes trabajos de conectividad, como la Autopista Presidente Perón y el Canal Magdalena.

El Gobierno provincial estableció prioridades, reasignó partidas y concentró recursos en aquellos proyectos con mayor avance o impacto inmediato sobre las comunidades.

La disputa adquiere otra dimensión en los grandes proyectos hidráulicos. Uno de los ejemplos más sensibles es el Plan Maestro del Río Salado, determinante para reducir inundaciones y recuperar capacidad productiva en una cuenca que atraviesa decenas de municipios.

La Provincia avanzó sobre las etapas bajo su responsabilidad mientras un sector nacional del Tramo IV permanecía paralizado. Esa discontinuidad genera un cuello de botella: los trabajos ejecutados aguas arriba y aguas abajo pierden eficacia si queda incompleto un segmento central del sistema.

Buenos Aires abrió, además, el proceso correspondiente a las primeras etapas del Tramo V, una intervención de más de 60 kilómetros que contempla la adecuación del cauce y la reconstrucción de puentes. Sin embargo, continúa reclamando que la Nación reactive el sector que le corresponde.

El problema se vuelve más urgente frente a los pronósticos sobre un fenómeno de El Niño intenso y los niveles de saturación que presentan los suelos en distintas regiones bonaerenses.

Una discusión atravesada por los recursos

La capacidad de la Provincia para reemplazar a la Nación tiene un límite presupuestario. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estimó que Buenos Aires perdió $24,6 billones entre obras frenadas, programas discontinuados, deudas directas, menores transferencias y caída de la recaudación propia.

De acuerdo con el desglose presentado por el funcionario, $9,2 billones corresponden al valor actualizado de proyectos nacionales paralizados. Otros $5,3 billones se vinculan, según el cálculo provincial, con la reducción de la coparticipación y las transferencias.

Esas cifras forman parte de la estimación política y financiera elaborada por el Ejecutivo bonaerense. La Casa Rosada, por su parte, sostiene que el freno de los trabajos fue necesario para alcanzar el equilibrio fiscal y terminar con mecanismos de contratación que consideraba poco transparentes.