El plan de Kicillof empieza a tomar forma: renovación y expansión del PJ bonaerense

PJ bonaerense.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires recibió más de 25.000 preafiliaciones desde la puesta en marcha de su campaña digital, según datos aportados por fuentes partidarias. El volumen ofrece el primer resultado mensurable del despliegue encabezado por Axel Kicillof, pero la señal que más entusiasma a la conducción aparece en la edad: las personas que iniciaron el trámite promedian 40 años y el 75% tiene menos de 45.

El dato toca uno de los problemas que el gobernador encontró al asumir la presidencia del PJ bonaerense. Antes de la campaña, el partido registraba 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios, con una media etaria de 59,7 años.

Apenas 22.168 tenían entre 16 y 29 años —el 1,9% del total— y más de la mitad superaba los 60. En Florentino Ameghino y General Pinto, incluso, no figuraban afiliados menores de 30; La Matanza reunía más de 5.600 y ofrecía la contracara.

La comparación exige una precisión: el promedio del padrón completo no cayó a 40 años. Esa es la media del grupo de preafiliados y sus solicitudes todavía deben concluir el paso presencial. Si todos completaran el trámite, las más de 25.000 incorporaciones equivaldrían a poco más del 2% del registro existente. Su peso inicial es, por lo tanto, más generacional y organizativo que aritmético.

Del formulario a los locales

La inscripción comienza en la página habilitada por el partido. Allí puede cargar sus datos cualquier persona argentina mayor de 16 años con domicilio en la provincia. Después, las autoridades del distrito verifican la información y la persona interesada debe presentarse con su DNI en la sede correspondiente para completar el procedimiento exigido por la normativa electoral. El salto de la pantalla al local partidario determinará cuántas solicitudes terminarán efectivamente dentro del padrón.

Kicillof abre el padrón del PJ bonaerense y sale a buscar músculo para 2027.

Almirante Brown, Escobar, General Pueyrredón, La Matanza, Florencio Varela y La Plata encabezan la recepción de pedidos. La organización ya realizó encuentros específicos en Florencio Varela, San Miguel del Monte, La Plata y Pellegrini; la próxima parada anunciada es Mar Chiquita, en la Quinta Sección. Para este viernes también estaba prevista una reunión de Kicillof en Saavedra con los presidentes de los PJ de la Sexta Sección.

La estructura descansa sobre los consejos partidarios municipales y los gremios. UPCN y distintas regionales de la CGT participan del operativo. La CGT Regional Zona Norte, conducida por Diego Bonetto, se comprometió a aportar más de 1.500 adhesiones.

Ese trabajo sumó a Hernán González, del Sindicato de la Carne del Gran Buenos Aires; Daniel Fernández, de SETIA Zona Norte; Cristian Oliva, delegado de ATILRA y presidente de AUT-Lecheros; y Javier Giménez y Gonzalo Rodríguez, de la comisión interna de ATILRA en La Serenísima.

Sindicatos de la CGT Zona Norte se suman a la campaña de afiliación del PJ bonaerense.

La vara pública, sin embargo, cambió de lugar. Al comenzar la campaña había trascendido la expectativa de llevar el padrón desde 1,15 millones hasta cerca de 1,5 millón. Ahora, el secretario general del PJ provincial, Mariano Cascallares, aclara que la iniciativa no debe medirse solamente por la cantidad.

La presenta como una herramienta para abrir y modernizar el partido, actualizar su registro, organizar militancia en los barrios, sostener una comunidad con comunicación y capacitación permanentes y promover una fuerza democrática y participativa.

El operativo también transcurre mientras el peronismo discute el futuro de las PASO. Desde que existen las primarias abiertas, la selección de candidaturas ya no depende exclusivamente de quienes tienen ficha partidaria.

Un eventual cambio de las reglas podría devolverles mayor incidencia en las decisiones internas. Sin una modificación definida, la conducción busca llegar al próximo turno nacional con más presencia en los 135 distritos y una brecha generacional menos pronunciada.

Militancia en el aula y programa nacional

La otra parte del despliegue pasa por la capacitación. Julio Alak, intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, conduce el ciclo “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, organizado por el Instituto de Capacitación Política. La propuesta reúne cerca de 20.000 inscriptos del país y del exterior.

Esta semana, Alak llevó una clase a San Nicolás junto con el presidente del PJ local, Sebastián Vignoles, y el economista Roberto Feletti, quien expuso sobre el programa económico del Gobierno nacional. El cronograma seguirá el 9 de septiembre en Olavarría con el exministro de Trabajo Carlos Tomada y el 14 en Baradero con el exministro de Ciencia Roberto Salvarezza.

El PJ bonaerense tuvo un debate económico en San Nicolás.

La secuencia enlaza con el seminario “Peronismo x Peronistas: propuestas para una transformación nacional”, que Kicillof abrió el 20 de agosto en La Plata junto con la vicegobernadora y vicepresidenta partidaria, Verónica Magario; Alak; y el titular del justicialismo de Florencio Varela, Julio Pereyra.

Con delegaciones de siete provincias además de Buenos Aires, la jornada discutió el modelo de Estado, el desarrollo, la educación y el cuidado de las personas como base de una alternativa a Javier Milei.

Kicillof no formalizó una candidatura, aunque sostuvo que la unidad debe construirse “desde abajo para arriba” y recibió respaldos del interior. El diputado provincial neuquino Darío Martínez lo definió como el “candidato peronista con más votos”. En el plano partidario, afiliación y capacitación funcionan como la traducción práctica de esa ambición nacional.

Alak puso fecha política al trabajo y habló de volver al gobierno dentro de trece meses. Su fórmula quedó resumida en tres componentes: “Formación política, unidad y democracia interna. Esa es la soberanía política del pueblo”.