Kicillof lleva la discusión por 2027 al PJ: avales desde el interior y un programa contra Milei

Kicillof encabezó la apertura junto con la vicegobernadora y vicepresidenta partidaria, Verónica Magario.

Axel Kicillof convirtió este jueves la sede del Partido Justicialista de La Plata en otra escala de su despliegue nacional. Tras su paso por Chaco, el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial abrió el seminario “Peronismo x Peronistas: propuestas para una transformación nacional”, rodeado por funcionarios, intendentes y dirigentes llegados desde distintos puntos del país. No hubo lanzamiento electoral, pero 2027 atravesó la jornada.

El encuentro reunió panelistas y delegaciones de Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Salta, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Kicillof encabezó la apertura junto con la vicegobernadora y vicepresidenta partidaria, Verónica Magario; el intendente y presidente del PJ platense, Julio Alak; y el titular del justicialismo de Florencio Varela, Julio Pereyra.

La secuencia venía de la gira chaqueña, donde el mandatario participó de un acto con la CGT, almorzó con más de 60 intendentes, firmó convenios de gestión y presentó su libro en la Universidad Nacional del Nordeste. En La Plata, esa agenda tomó la forma de cuatro debates: modelo de Estado nacional, estrategias de desarrollo, educación y conocimiento, y cuidado de las personas.

Un programa frente a Milei

Kicillof planteó que la tarea “indelegable” es construir una alternativa política que recupere “la dignidad y el orgullo” de la Argentina. También dejó una definición para la discusión interna: “La unidad se va forjando desde abajo para arriba”. Recordó la experiencia previa a las elecciones de 2019 y rechazó que el acuerdo pueda surgir solamente de una decisión de cúpula.

El gobernador describió al gobierno de Javier Milei como representante de las corporaciones, la precarización laboral y la pérdida de derechos, y afirmó que está “destruyendo el capital social de los argentinos”. Frente a ese rumbo, pidió recuperar la mirada “innovadora y revolucionaria” de Juan Domingo Perón, la tercera posición, la neutralidad estratégica y la integración latinoamericana.

Su exposición incorporó una discusión internacional. Kicillof preguntó si la Argentina debía someterse a lo que definan Estados Unidos e Israel o involucrarse en guerras ajenas. Sostuvo que los recursos naturales, la tradición científica y la industria nacional permiten aspirar a otro lugar, aunque consideró que ese potencial es dilapidado por las políticas nacionales.

Kicillof en X.

Alak acompañó esa línea y fue más explícito sobre el liderazgo. “Axel es la esperanza de la producción y el trabajo en la Argentina”, afirmó. El intendente sostuvo que la convocatoria busca pensar el presente y el futuro desde las tres banderas históricas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social.

Partido, gestión y sindicatos

La asistencia mostró el soporte bonaerense de la convocatoria. Estuvieron el secretario general del PJ provincial, Mariano Cascallares; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

También las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Educación, Claudia Bracchi; el diputado nacional Pablo Todero; la legisladora provincial Lucía Iañez; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; el dirigente Juan Manuel Abal Medina; y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.

El despliegue partidario tuvo un capítulo previo en el frente gremial. Una semana antes, la CGT Regional Zona Norte se había comprometido a sumar más de 1.500 adhesiones al PJ bonaerense.

Cascallares recibió a Diego Bonetto, secretario general de esa regional; Hernán González, del Sindicato de la Carne del Gran Buenos Aires; Daniel Fernández, de SETIA Zona Norte; Cristian Oliva, delegado de ATILRA y presidente de AUT-Lecheros; y a Javier Giménez y Gonzalo Rodríguez, integrantes de la comisión interna de ATILRA en La Serenísima. “Más organización, más participación y más peronismo”, resumió el secretario general partidario.

Los avales del interior

Las definiciones más directas llegaron desde las provincias. Darío Martínez, diputado provincial de Neuquén, compartió un panel sobre desarrollo e inserción global con Katopodis y Batakis. Allí defendió una Argentina con más producción, trabajo y valor agregado, y reclamó un plan de gobierno ante el endeudamiento de las familias y la pérdida de ingresos.

Katopodis disertó sobre 'Estrategias generales de desarrollo económico e inserción global'.

Martín Barrionuevo, senador provincial de Corrientes, integró la mesa sobre la relación entre Nación, provincias y municipios junto con Watson y los intendentes Dante Velázquez, de La Quiaca, y Enri Vallejos, de Reconquista. El correntino valoró que la construcción avance “desde el territorio hacia arriba” y destacó que incorpore la visión del interior.

Barrionuevo también ponderó la reunión institucional que Kicillof mantuvo en Corrientes con el gobernador Juan Pablo Valdés, pese a las diferencias políticas. A su entender, el oficialismo correntino deberá definir cómo afrontará una elección nacional sin candidato propio después de que Provincias Unidas no obtuviera el resultado esperado. Martínez, en tanto, cerró cualquier rodeo sobre la sucesión presidencial: “Yo creo que es el candidato peronista con más votos, así que, ¿por qué vamos a andar inventando otra cosa?”.