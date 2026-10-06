Fentanilo contaminado: la Provincia habilita el descarte de medicamentos de HLB Pharma y Ramallo mientras sigue abierta la causa judicial.

El Ministerio de Salud bonaerense habilitó a los hospitales provinciales y demás efectores bajo su órbita a avanzar con el descarte de medicamentos elaborados por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo que permanecían inmovilizados tras las medidas sanitarias adoptadas contra ambas firmas en el marco del caso del fentanilo contaminado.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 7414, firmada por el ministro Nicolás Kreplak, y alcanza exclusivamente a los productos que fueron previamente identificados en un relevamiento realizado en los establecimientos sanitarios de la Provincia.

No se trata, por lo tanto, de una autorización indiscriminada para eliminar cualquier elemento relacionado con la investigación. La medida distingue expresamente entre el stock que puede ingresar al circuito de disposición final y las ampollas que continúan sujetas a medidas judiciales y deben permanecer preservadas.

La resolución cierra así una etapa administrativa que comenzó con la inmovilización de medicamentos de ambas empresas y continuó con un relevamiento para determinar qué productos seguían almacenados en hospitales y otros efectores bonaerenses.

Qué medicamentos podrán descartarse

La medida provincial alcanza a los medicamentos de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. individualizados para cada establecimiento sanitario en el relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Política de Medicamentos.

Cada hospital o efector será responsable de instrumentar el procedimiento correspondiente dentro de su jurisdicción. El descarte deberá respetar las normas sanitarias y ambientales que regulan la manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos farmacéuticos y patogénicos.

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La normativa bonaerense considera a los desechos de medicamentos y productos farmacéuticos como residuos sometidos a controles especiales. Por ese motivo, los establecimientos no podrán simplemente desechar las existencias: deberán documentar el procedimiento, garantizar la trazabilidad y utilizar los mecanismos previstos para su disposición final.

La Dirección Provincial de Política de Medicamentos quedó facultada, además, para emitir las comunicaciones e instrucciones operativas necesarias a los establecimientos.

La autorización no se limita al fentanilo. Comprende los medicamentos elaborados por ambas compañías que quedaron alcanzados por las medidas sanitarias nacionales y que fueron localizados dentro del sistema provincial.

Ese punto responde al recorrido que tuvo el caso. Tras detectar las irregularidades vinculadas con el fentanilo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica avanzó primero sobre determinados lotes y posteriormente extendió las restricciones al conjunto de los productos registrados a nombre de las dos empresas.

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Los lotes de fentanilo que no pueden destruirse

La resolución provincial deja afuera de este procedimiento los productos sometidos a medidas judiciales.

Uno de los antecedentes centrales es el lote 31202 de Fentanilo HLB/Citrato de Fentanilo, en concentración de 0,05 mg/ml, sobre el cual se había ordenado el recupero del mercado.

La causa judicial avanzó después sobre ese lote y sobre el 31244. El 5 de noviembre de 2025, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata ordenó el secuestro de la totalidad de las ampollas correspondientes a ambos lotes que se encontraban bajo guarda de depositarios judiciales.

Esos productos deben conservarse porque forman parte de las medidas dispuestas dentro del expediente federal y, por lo tanto, no pueden incorporarse al descarte autorizado por la Provincia.

La diferenciación resulta central para entender el alcance de la medida: los hospitales bonaerenses pueden eliminar el stock relevado que ya no está autorizado para su utilización y que no se encuentra judicializado, pero deben continuar preservando cualquier producto sujeto a una orden de secuestro.

El recorrido regulatorio sobre las dos empresas había avanzado en paralelo. Primero se dispuso la inhibición de las actividades productivas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y la prohibición de uso, distribución y comercialización de sus productos en todo el país.

Posteriormente se produjo la baja de la habilitación de ambos establecimientos elaboradores, mientras la prohibición sobre sus productos permaneció vigente.

En abril, la autoridad sanitaria nacional indicó que las instituciones que conservaran productos alcanzados por esas medidas podían proceder a su destrucción o disposición final siempre que se tratara de lotes no sometidos a decisiones judiciales y que se garantizara la trazabilidad del procedimiento.

A partir de esa definición, la Provincia realizó su propio relevamiento dentro de la red pública para establecer qué productos permanecían almacenados y en qué establecimientos.

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Del relevamiento al descarte definitivo

La Dirección Provincial de Política de Medicamentos pidió a los hospitales y demás efectores dependientes de Salud que informaran las existencias de productos elaborados por las dos firmas.

Con esa información se confeccionó el listado que ahora sirve de base para autorizar el descarte establecimiento por establecimiento.

El mecanismo busca resolver una situación que se había prolongado durante meses: medicamentos que no podían utilizarse ni comercializarse continuaban bajo guarda en los establecimientos a la espera de completar el circuito administrativo y sanitario necesario para su eliminación.

La Provincia fundamentó la medida tanto en razones sanitarias como ambientales. El almacenamiento y la eliminación de medicamentos requieren procedimientos específicos debido al riesgo que puede implicar una disposición inadecuada para pacientes, trabajadores, terceros y el ambiente.

Por eso, cada establecimiento deberá hacerse cargo de la gestión de los productos consignados en su jurisdicción hasta completar su disposición final.

La decisión administrativa avanza mientras la investigación judicial por el fentanilo contaminado continúa abierta. Durante las últimas semanas se registraron nuevas apelaciones vinculadas con los procesamientos de personas investigadas por su relación con HLB Pharma y también resoluciones de instancias superiores en planteos formulados dentro del expediente.

El descarte habilitado por Salud no modifica ese recorrido judicial ni afecta los elementos que permanecen preservados como parte de la causa. Su objetivo es retirar definitivamente del sistema sanitario bonaerense aquellos medicamentos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo que quedaron inutilizados por las prohibiciones nacionales, fueron localizados en el relevamiento provincial y no se encuentran sometidos a una orden judicial de conservación.