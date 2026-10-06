Caputo, ante el riesgo electoral: “Les vamos a arrancar la cabeza”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno se prepara para enfrentar eventuales presiones sobre el dólar vinculadas con las elecciones de 2027, aun cuando confía en una victoria del presidente Javier Milei. Al explicar cómo respondería ante un escenario distinto del que espera, sostuvo: “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

“Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos”, aseguró el funcionario. Sin embargo, reconoció que su expectativa electoral no elimina la necesidad de tomar previsiones: “Si no se da lo que pienso yo, tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”.

Su planteo combinó la confianza en la continuidad del oficialismo con la preparación de instrumentos económicos frente a un eventual resultado adverso y las tensiones financieras que podrían acompañarlo.

Reservas y un swap frente a posibles presiones sobre el dólar

Caputo mencionó la compra de reservas y la búsqueda de un swap entre las herramientas contempladas por la gestión, aunque evitó precisar los detalles de ese eventual acuerdo.

“Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo”, explicó. En ese contexto, agregó: “Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

El ministro también pronosticó que “hay un montón de dólares que se vienen”. Vinculó esa expectativa con el equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y el ingreso esperado de inversiones.

“Me preparo como si pudiera estar equivocado”, reiteró, al insistir en que las previsiones económicas deben contemplar un escenario diferente de su pronóstico político.

Brasil: la expectativa por una victoria de Flávio Bolsonaro

Caputo también celebró que el senador Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Consideró que la relación bilateral “solo puede mejorar” si el candidato del Partido Liberal vuelve a superar a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del próximo 25 de octubre.

De todos modos, remarcó que los vínculos entre ambos países trascienden el resultado electoral. “Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil”, afirmó, y sostuvo que esa relación continuará independientemente de quién gane.

Al referirse a la afinidad con el bolsonarismo, destacó las posibilidades de una mayor cooperación: “Eso mejora el diálogo, mejora las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos”.