Mauro Moccero reafirmó el apoyo a las pequeñas localidades en el aniversario de Pasman

Pasman celebró su 119° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, familias, estudiantes e instituciones de la localidad. El intendente interino de Coronel Suárez, Mauro Moccero, participó de los festejos, que incluyeron reconocimientos, música, danza y una presentación de alumnos de la Escuela Primaria.

Durante la celebración fueron reconocidos Matías Lies, Mora Blanca Pasman, Ana Melchior e Ignacio Wisner. La participación de los estudiantes tuvo como propuesta “Las voces de mi casa”, dentro de las actividades organizadas por el aniversario.

El encuentro puso en el centro la historia y la identidad de Pasman, con la escuela, el club y las instituciones como espacios de referencia de la vida comunitaria. Familias y estudiantes compartieron una jornada dedicada a la pertenencia y al vínculo entre los habitantes del pueblo.

Moccero reafirmó el compromiso del gobierno municipal de continuar acompañando a las pequeñas localidades. Su mensaje se centró en sostener las instituciones, los servicios y las oportunidades para sus habitantes, con el objetivo de que vivir en un pueblo no signifique contar con menos posibilidades.