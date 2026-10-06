Mauro Moccero reafirmó el apoyo a las pequeñas localidades en el aniversario de Pasman

El intendente interino de Coronel Suárez, Mauro Moccero, acompañó los festejos junto a la comunidad. La jornada incluyó cuatro reconocimientos y una presentación de alumnos de la Escuela Primaria.
Municipales06 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Pasman celebró su 119° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, familias, estudiantes e instituciones de la localidad. El intendente interino de Coronel Suárez, Mauro Moccero, participó de los festejos, que incluyeron reconocimientos, música, danza y una presentación de alumnos de la Escuela Primaria.

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Durante la celebración fueron reconocidos Matías Lies, Mora Blanca Pasman, Ana Melchior e Ignacio Wisner. La participación de los estudiantes tuvo como propuesta “Las voces de mi casa”, dentro de las actividades organizadas por el aniversario.

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El encuentro puso en el centro la historia y la identidad de Pasman, con la escuela, el club y las instituciones como espacios de referencia de la vida comunitaria. Familias y estudiantes compartieron una jornada dedicada a la pertenencia y al vínculo entre los habitantes del pueblo.

Moccero reafirmó el compromiso del gobierno municipal de continuar acompañando a las pequeñas localidades. Su mensaje se centró en sostener las instituciones, los servicios y las oportunidades para sus habitantes, con el objetivo de que vivir en un pueblo no signifique contar con menos posibilidades.

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