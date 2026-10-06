Mucho más que 125 goles: las marcas que deja Messi en Argentina

La historia de Lionel Messi en la selección argentina puede contarse a través de sus títulos, pero también de registros que lo colocaron al frente de las principales estadísticas del equipo nacional. Antes de su encuentro de despedida, el capitán acumulaba 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias: las mayores cifras de presencias, conversiones y pases gol de un futbolista con la camiseta argentina.

Su aporte ofensivo se traduce en 193 participaciones directas en goles, entre tantos propios y asistencias. El balance de esos 207 encuentros incluye 134 victorias, 43 empates y 30 derrotas, dentro de un recorrido que comenzó en agosto de 2005 y se extendió durante más de 21 años.

Sin embargo, la dimensión de sus marcas no se limita a los números generales. Messi también dejó registros históricos en Mundiales, Copa América y Eliminatorias, además de cuatro títulos con la Mayor y dos conquistas con los seleccionados juveniles y olímpico.

Los 125 goles de Messi: cómo se distribuyen

Los amistosos concentran 54 de sus conversiones. Las restantes se reparten entre 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Así, 71 de sus goles llegaron en competencias oficiales con la Selección Mayor.

El detalle de sus definiciones muestra el peso de su pierna izquierda: convirtió 111 tantos de zurda, 12 de derecha y dos de cabeza. Dentro de ese total, 25 fueron de penal y 12 de tiro libre; estas últimas categorías forman parte de los 125 goles y no se suman por separado.

Su mayor producción anual con Argentina se registró en 2022, cuando anotó 18 veces. Fue la temporada en la que conquistó la Finalissima y el Mundial de Qatar, y también aquella en la que convirtió cinco goles frente a Estonia en un solo partido.

Hasta la previa de su despedida, acumulaba además 11 encuentros con al menos tres tantos. Esas actuaciones forman parte de una regularidad goleadora que atravesó distintas etapas y entrenadores del seleccionado.

Seis Mundiales y tres finales con la cinta de capitán

Messi disputó las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. En ese recorrido alcanzó tres finales: fue subcampeón en 2014 y 2026 y levantó el trofeo en 2022.

En las tres definiciones ejerció la capitanía de Argentina. Su consagración en Qatar quedó acompañada por una marca particular: convirtió en todas las instancias del campeonato, desde la fase de grupos hasta la final, pasando por octavos, cuartos y semifinales.

El balance de sus seis participaciones reúne 34 partidos, 23 triunfos y 21 goles. Esos registros lo ubicaron como el futbolista con más encuentros y victorias en la historia de los Mundiales masculinos, y como el máximo goleador argentino y sudamericano de la competencia.

En la tabla histórica de tantos mundialistas quedó segundo, detrás de Kylian Mbappé, que alcanzó los 22 al finalizar la edición de 2026. Dentro de Argentina, sus 21 conversiones superaron los diez goles de Gabriel Batistuta y los ocho de Diego Maradona.

A ese rendimiento se agregan 12 asistencias en Mundiales. En la edición de 2026 aportó ocho tantos y cuatro pases gol durante la campaña que llevó al seleccionado a la final frente a España.

También recibió dos veces el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial: en Brasil 2014 y en Qatar 2022. Fue el primer futbolista en obtener esa distinción en dos ediciones.

Las marcas que construyó en Copa América y Eliminatorias

La trayectoria de Messi en la Copa América abarcó siete ediciones entre 2007 y 2024. Acumuló 39 encuentros, el récord de presencias en la historia del certamen, y convirtió 14 goles.

Disputó cinco finales: Venezuela 2007, Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. Después de las primeras tres derrotas, conquistó las dos últimas y sumó los títulos continentales de su carrera con la Mayor.

En las Eliminatorias Sudamericanas también encabezó las estadísticas. Sus 36 goles lo convirtieron en el máximo anotador histórico de la clasificación de la Conmebol.

Además, disputó 72 partidos en esa competencia, una cifra con la que compartió el récord de presencias con el ecuatoriano Iván Hurtado.

Cuatro títulos con la Mayor y dos conquistas antes de esa etapa

El palmarés de Messi con la Selección Mayor está integrado por la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Los cuatro títulos llegaron en un período de poco más de tres años.

La relación con las consagraciones argentinas, sin embargo, había comenzado mucho antes. En 2005 ganó el Mundial Sub 20 de Países Bajos, donde además fue elegido mejor jugador y terminó como máximo goleador.

Su recorrido juvenil se había iniciado en 2004 y también incluyó el Sudamericano de Colombia de 2005. Luego llegó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con el equipo dirigido por Sergio Batista.

En aquel torneo olímpico aportó dos goles y tres asistencias en cinco partidos. Entre la Sub 20 y el seleccionado olímpico, incluidos sus primeros dos amistosos juveniles, sumó 23 encuentros, 16 tantos y ocho pases gol.

Del debut en Hungría a una trayectoria de más de dos décadas

El estreno de Messi en la Mayor ocurrió el 17 de agosto de 2005 ante Hungría. Ingresó por Lisandro López y fue expulsado pocos segundos después, en un comienzo que contrastó con la continuidad que tendría su carrera internacional.

Con el paso de los años se convirtió en el jugador con más partidos, goles y asistencias de Argentina, y en el capitán de una generación que conquistó el Mundial, dos Copas América y la Finalissima.