Messi se despide de la Selección: los campeones que volverán para acompañarlo

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina acompañado por varios de los futbolistas con los que conquistó el Mundial de Qatar 2022. El capitán ya se incorporó a los entrenamientos en Ezeiza para preparar el amistoso ante Benín, este martes 6 de octubre desde las 20 en el Monumental, que tendrá las localidades agotadas y marcará su presentación número 208 con la camiseta nacional.

Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se sumaron este domingo al predio de la AFA y aparecen entre las alternativas de Lionel Scaloni para integrar la formación inicial. Sus regresos forman parte de un reencuentro más amplio: la Asociación del Fútbol Argentino invitó a los campeones de Qatar y a sus familias para acompañar al rosarino en su último partido con el seleccionado.

De Paul y Otamendi se sumaron para acompañar a Messi

De Paul no había sido convocado para los compromisos anteriores de esta fecha FIFA. Para el encuentro ante Benín, el mediocampista podría ingresar en lugar de Nicolás Paz y volver a compartir la mitad de la cancha con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Otamendi, que se había despedido de la Selección durante el Mundial, también se incorporó al grupo. Scaloni evalúa incluirlo en la zaga central por Lisandro Martínez, una posibilidad que le permitiría cerrar su recorrido con el equipo ante el público argentino.

La presencia de ambos refuerza la idea de rodear a Messi con compañeros de la etapa en la que Argentina conquistó la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima. El equipo titular, de todos modos, todavía no está confirmado.

La probable formación de Argentina frente a Benín

El once que analiza Scaloni tendría a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Giay sería una de las excepciones dentro de una alineación integrada mayoritariamente por campeones de Qatar. Su inclusión en el lateral derecho responde a la ausencia de Nahuel Molina, quien permanece suspendido después de la final del Mundial 2026.

Además, la Roma no autorizó el viaje de Molina ni el de Paulo Dybala, por lo que ninguno de los dos podrá sumarse al encuentro en el Monumental.

Di María y Paredes también acompañarán la despedida

Ángel Di María, que ya cerró su etapa con la camiseta argentina, tiene actividad con Rosario Central este lunes. Sin embargo, aseguró que presenciará el partido ante Benín para acompañar a Messi desde el Monumental.

Leandro Paredes tampoco podrá jugar porque cumple una suspensión posterior a la final mundialista. Aunque inicialmente tenía previsto acercarse únicamente para compartir una cena con sus compañeros, también estuvo junto al grupo durante los entrenamientos y conversó con Scaloni.

La convocatoria al homenaje permitirá reunir a los protagonistas de los títulos recientes, tanto a quienes podrían participar del amistoso como a los invitados que acompañarán al capitán fuera de la cancha.

El último entrenamiento y los preparativos del homenaje

Argentina llega al tercer compromiso de esta fecha FIFA después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. La presentación frente a Benín tendrá un significado diferente: será el cierre de la trayectoria de Messi con el seleccionado.

Los preparativos incluyen una cena con asado en Ezeiza, una tradición del grupo que funcionará como agasajo para el rosarino. Este lunes, además, el seleccionado tendrá su última práctica antes del partido.

Argentina utilizará una indumentaria especial, con referencias verticales a la bandera nacional, el Sol de Mayo y ramas de laureles alrededor del número 10. Será parte del homenaje que acompañará la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección.