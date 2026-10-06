Senado bonaerense: acuerdos, reformas pendientes y cambios en el mapa opositor

Sesión ordinaria del Senado bonaerense.

El Senado bonaerense vuelve este martes al recinto para celebrar su cuarta sesión ordinaria de 2026, apenas tres semanas después de la última convocatoria y luego de varios días de actividad en comisiones. La reunión está prevista para las 16 y combina proyectos con media sanción de Diputados, pedidos de tratamiento sobre tablas, iniciativas que recién comienzan su recorrido en la Cámara alta y una disputa por una banca que puede modificar la composición de la oposición.

La Ley Ema, destinada a prevenir y abordar la violencia digital en los ámbitos educativos, aparece entre las iniciativas centrales de la jornada. A su alrededor se negocia la posibilidad de incorporar otros proyectos que vienen avanzando en la Legislatura y que requieren acuerdos entre oficialismo y oposición para llegar al recinto.

La agenda, sin embargo, también expone los límites de esos entendimientos. Dos reformas impulsadas por el Ejecutivo bonaerense, el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la creación de una empresa provincial de medicamentos, completaron su recorrido por comisiones, pero no llegarían al tratamiento inmediato por la falta de los dos tercios necesarios para habilitarlas sobre tablas.

A la espera quedará además el paquete de proyectos sobre sobreendeudamiento familiar que obtuvo media sanción en Diputados. Las iniciativas ingresan ahora al Senado y deberán comenzar su tránsito por las comisiones antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.

La Ley Ema y los proyectos que buscan entrar al debate

La Ley Ema surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps cuya historia puso en agenda la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento y la necesidad de establecer herramientas específicas de prevención y abordaje dentro del sistema educativo.

El Senado avanzó en la integración de la propuesta proveniente de Diputados con una iniciativa de la senadora de Fuerza Patria Laura Clark. El texto apunta a incorporar la ciudadanía digital dentro de las políticas educativas, actualizar protocolos y crear un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

Verónica Magario preside la Cámara de Senadores bonaerense.

La iniciativa llega al recinto con un nivel de acuerdo que la diferencia de otros proyectos más conflictivos. Su tratamiento forma parte de una agenda legislativa que oficialismo y oposición intentan destrabar antes de que el debate por el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva y las negociaciones políticas del próximo año ganen centralidad.

Otra de las propuestas en discusión es la modificación del régimen correspondiente al Área Patagónica bonaerense y la Zona Austral Desfavorable, que ya consiguió aprobación en Diputados. El proyecto busca mantener beneficios impositivos para Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y parte de Saavedra.

Para avanzar este martes necesitará superar el paso reglamentario que permita incorporarlo al tratamiento. Ese mismo escenario alcanza a otras iniciativas que cuentan con pedidos para ser debatidas directamente en el recinto.

Entre los temas que aparecen en la agenda parlamentaria se encuentran una nueva normativa contra la discriminación, la incorporación de herramientas vinculadas con la educación emocional, modificaciones a la Ley de Violencia Familiar, capacitación policial con perspectiva de víctima y medidas relacionadas con la participación de mujeres en la industria de la construcción.

También existen propuestas vinculadas con legislación policial, procedimientos judiciales y enjuiciamiento de magistrados. La existencia de pedidos para tratarlas sobre tablas no garantiza que todas lleguen a votarse: su incorporación dependerá de los acuerdos que terminen de cerrar los bloques durante la jornada.

Las reformas sanitarias quedan listas, pero sin los votos para este martes

El SIPBA y la creación de una empresa bonaerense de medicamentos terminaron este lunes su recorrido por las comisiones del Senado. Ambos proyectos ya cuentan con los despachos necesarios para llegar al recinto, pero los tiempos legislativos obligan a una instancia adicional para que puedan ser tratados inmediatamente.

La Comisión de Legislación General del Senado dio despacho favorable por mayoría al SIPBA y la creación de una empresa bonaerense de medicamentos.

Fuerza Patria necesitaría reunir una mayoría especial para habilitarlos este martes. La oposición viene planteando objeciones sobre distintos aspectos de las dos iniciativas y, con el escenario actual, el oficialismo no cuenta con esos votos asegurados.

Los proyectos fueron modificados durante su paso por comisiones. En el caso del SIPBA, las negociaciones apuntaron a delimitar atribuciones provinciales que habían generado cuestionamientos entre municipios y prestadores y a precisar el carácter de determinadas adhesiones.

La iniciativa vinculada con la producción de medicamentos también incorporó cambios durante el debate legislativo, entre ellos límites para determinadas operaciones y mecanismos de seguimiento parlamentario.

La postergación no implica que los expedientes vuelvan al inicio. Al haber concluido su paso por comisiones, podrán quedar disponibles para una próxima convocatoria bajo condiciones distintas a las que exige su tratamiento inmediato este martes.

La misma lógica de espera alcanzará al paquete sobre endeudamiento familiar aprobado por Diputados a fines de septiembre. Los proyectos buscan regular aspectos relacionados con la contratación de créditos, la información suministrada a los consumidores, las prácticas de cobranza y los mecanismos para afrontar situaciones de deuda.

Al ingresar ahora al Senado, deberán ser girados a las comisiones correspondientes antes de poder avanzar hacia una votación.

Una agenda más amplia que la sesión de este martes

La sesión se desarrolla mientras otras discusiones de fuerte peso político continúan abiertas en la Legislatura bonaerense.

Entre ellas se encuentran las posibles modificaciones a las reglas electorales de cara a 2027, el debate por las reelecciones de intendentes, las cuatro vacantes pendientes en la Suprema Corte de Justicia provincial y distintas discusiones vinculadas con los fondos destinados a los municipios.

Elecciones bonaerenses.

Son temas que forman parte de la agenda que los bloques vienen negociando, pero que no aparecen como los principales ejes de esta convocatoria.

El Senado llega así a octubre con varios expedientes técnicamente avanzados y una ventana legislativa que comienza a reducirse. A medida que se acerque el debate presupuestario, los acuerdos necesarios para destrabar proyectos de mayor complejidad deberán convivir con las negociaciones por los recursos provinciales y municipales.

Montenegro y una banca que modifica el mapa opositor

La jornada también tendrá una discusión política vinculada con la integración del cuerpo. El senador del PRO Guillermo Montenegro solicitó una licencia extraordinaria para regresar a la intendencia de General Pueyrredón, cargo del que se había apartado al asumir su banca provincial a fines de 2025.

Si la licencia es aprobada y se extiende por el plazo previsto reglamentariamente para convocar a un reemplazante, la banca podría ser ocupada por María Luján Fiego, dirigente libertaria de Tandil que integró la lista conjunta de La Libertad Avanza y el PRO por la Quinta Sección electoral.

Bloque PRO bonaerense en el Senado.

El movimiento tiene impacto directo sobre la relación de fuerzas dentro de la oposición. Mientras dure el reemplazo, el PRO perdería una banca propia y La Libertad Avanza sumaría otra representante a su bloque.

La discusión también alcanza a la modalidad elegida por Montenegro para dejar temporalmente el Senado. El PRO sostiene la figura de la licencia, que le permite conservar la titularidad de su banca, mientras sectores libertarios plantearon que su regreso a la conducción municipal debería implicar una salida definitiva de la Cámara alta.

Ese movimiento se produce mientras ambos espacios mantienen una relación atravesada por acuerdos legislativos, diferencias internas y la discusión por el armado político bonaerense hacia 2027.

Con ese escenario, la cuarta sesión ordinaria combina proyectos con posibilidades concretas de avanzar, iniciativas que intentarán ingresar sobre tablas y reformas de mayor peso que deberán esperar otra convocatoria. La Ley Ema aparece entre los acuerdos más encaminados, mientras las reformas sanitarias y el paquete sobre endeudamiento familiar quedan instalados como parte de la agenda que seguirá ocupando al Senado en las próximas semanas.