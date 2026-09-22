Senado en cuenta regresiva: agenda abierta, reformas trabadas y el Presupuesto 2027 en el horizonte

La Cámara alta fue convocada para el 6 de octubre, pero todavía no tiene un temario firme.

El Senado bonaerense ya tiene fecha para volver al recinto, pero todavía no sabe con qué agenda. La vicegobernadora Verónica Magario convocó para el próximo martes 6 de octubre a la cuarta sesión ordinaria del año.

La nueva cita intenta modificar una dinámica que acompañó a la Cámara alta durante buena parte del 2026. El Senado llegó a junio sin haber realizado una sola sesión ordinaria y recién en el segundo semestre comenzó a recuperar actividad.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la última sesión del 15 de septiembre permitió aprobar un paquete de iniciativas sobre salud, discapacidad, trabajadores de casinos, trazabilidad de metales y patrimonio público, pero dejó afuera las discusiones con mayor carga política.

Las reelecciones, los proyectos sanitarios del Ejecutivo y el pedido opositor para interpelar al ministro de Seguridad, Javier Alonso, no consiguieron superar las diferencias que los mantienen detenidos.

Antes del recinto habrá trabajo parlamentario. La agenda oficial del Senado tiene previstas esta semana reuniones de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Obras y Servicios Públicos, Deportes y Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo.

Ambiente tiene entre sus expedientes iniciativas para regular escapes no homologados en vehículos y motos, declarar paisaje protegido a Sierra La Peregrina y modificar la Ley 13.592 sobre gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Obras analizará cinco expedientes, entre ellos propuestas vinculadas con rutas provinciales; Deportes tiene en agenda reconocimientos y un proyecto para promover el Newcom dentro de las políticas de envejecimiento activo; y Comercio Interior tratará, entre otras iniciativas, la creación de un sistema provincial destinado a proteger comercios históricos.

El Senado llegó a junio sin haber realizado una sola sesión ordinaria y recién en el segundo semestre comenzó a recuperar actividad.

Tres proyectos de Diputados esperan su oportunidad

La otra vía de ingreso está en la Cámara baja. Entre los expedientes que ya obtuvieron aprobación en Diputados y están bajo estudio del Senado aparecen tres proyectos que podrían integrar futuras negociaciones: la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense, la denominada Ley Ema sobre violencia digital y una nueva legislación provincial contra la discriminación.

El primero modifica las leyes 12.322 y 12.323, vinculadas con el Área Patagónica y la Zona Austral Desfavorable. Diputados lo aprobó en julio y desde entonces se encuentra en tratamiento en la Cámara alta. Entre los beneficios contemplados históricamente por ese régimen aparecen alivios sobre Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos para determinadas actividades productivas del sur provincial.

La Ley Ema, en tanto, apunta a crear herramientas de prevención y abordaje de la violencia digital en establecimientos educativos. La iniciativa surgió a partir del caso de Ema Bondaruk y busca incorporar acciones de sensibilización, prevención y acompañamiento dentro de las escuelas bonaerenses.

El tercer expediente propone establecer un marco provincial para promover y garantizar el principio de no discriminación. Diputados lo aprobó el 27 de agosto y actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado, con pasos posteriores previstos por Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

La reforma electoral sigue acumulando expedientes, pero no definiciones

La agenda que espera detrás es bastante más pesada. La Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, presidida por Malena Galmarini, mantiene en tratamiento distintos proyectos mientras la provincia empieza a discutir las reglas con las que llegará a 2027.

PASO, reelecciones, calendario electoral, desdoblamiento, Boleta Única de Papel y Ficha Limpia forman parte de una conversación que atravesó buena parte del año pero todavía no consiguió transformarse en una reforma integral.

Uno de los expedientes que más tensión generó fue el vinculado con las reelecciones de los intendentes. Como viene contando GRUPOLAPROVINCIA.COM, el kicillofismo impulsa la eliminación de los límites actuales, mientras el Frente Renovador reclama que esa discusión no se trate de manera aislada y pide incorporar PASO, desdoblamiento y otras reglas electorales al debate.

PASO, reelecciones, calendario electoral, desdoblamiento, Boleta Única de Papel y Ficha Limpia forman parte de una conversación que atravesó buena parte del año en el Senado.

Otro casillero pendiente lleva la firma directa del Ejecutivo provincial. Kicillof envió al Senado los proyectos para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, dos iniciativas que Nicolás Kreplak defendió personalmente ante los legisladores.

Sin embargo, ambas continúan sin llegar al recinto. La Comisión de Salud Pública no consiguió reunir las firmas necesarias para despacharlas. Hubo objeciones opositoras —entre ellas reclamos vinculados con IOMA y con el alcance de la regulación—, pero también diferencias dentro de Fuerza Patria.

Ese último componente convirtió a las reformas sanitarias en un termómetro de la interna oficialista. Kicillof necesita que su propio bloque ordene una posición antes de intentar buscar votos externos. Hasta ahora, esa instancia no quedó resuelta y los dos expedientes volvieron a quedar fuera de la última sesión.

Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense.

El Presupuesto empieza a acercarse al Senado

Ese es, justamente, el otro dato que puede cambiar por completo el ritmo de la Cámara alta. El Gobierno bonaerense todavía no presentó formalmente el Presupuesto 2027, pero ya cuenta con las variables nacionales que decía necesitar para terminar de elaborar sus propias proyecciones. La administración de Kicillof había solicitado una prórroga para esperar la presentación del proyecto de Javier Milei en el Congreso.

Con el Presupuesto nacional ya conocido, la Provincia aseguró que trabaja para enviar su iniciativa “más temprano que tarde”, aunque cuestionó públicamente algunas de las previsiones macroeconómicas utilizadas por Nación.

Cuando llegue, la dinámica legislativa cambiará. El Presupuesto no suele viajar solo. La Ley Fiscal Impositiva y las eventuales autorizaciones de endeudamiento forman parte habitualmente del paquete de cierre de año y obligan al oficialismo a construir mayorías que no posee por sí mismo. La experiencia del ejercicio anterior ya mostró que esas negociaciones pueden incluir fondos municipales y demandas específicas de los distintos bloques.

Por eso, la sesión del 6 de octubre puede funcionar también como la antesala de otra etapa. Una vez que las cuentas provinciales ingresen formalmente a la Legislatura, buena parte de la rosca comenzará a concentrarse en recursos, impuestos, deuda y fondos para los municipios.