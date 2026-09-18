Bugallo apuntó a Vialidad por el estado del puente de la Ruta 46 en Bragado

El diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo reclamó explicaciones a la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires por el estado del puente de la Ruta Provincial 46 sobre el Canal Mercante, en jurisdicción de Bragado.

El legislador presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al organismo que conduce Roberto Caggiano y solicitó precisiones sobre el estado estructural de la infraestructura, las condiciones de seguridad para quienes circulan y el destino de las obras que habían sido proyectadas años atrás.

El reclamo se produce en un contexto de cuestionamientos de vecinos y productores de la zona por el deterioro del puente. En agosto, representantes del Gobierno bonaerense sostuvieron públicamente que la estructura había sido evaluada y que no representaba riesgo, mientras que sectores locales continuaron reclamando una intervención.

⚠️ CINCO AÑOS. CERO OBRA.



En 2021 la Provincia licitó la reconstrucción del puente de la Ruta 46 sobre el Canal Mercante, en Bragado.



Estamos en 2026. La obra nunca se hizo y el deterioro está a la vista.



Por eso exigí a Vialidad bonaerense que informe cuál es el estado… pic.twitter.com/IuEHnwAamY — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) September 18, 2026

“Es desastroso el estado del puente”

Bugallo utilizó un tono crítico para describir la situación.

“Es desastroso el estado del puente y es sumamente peligroso para los vecinos”, afirmó.

El diputado sostuvo que resulta necesario contar con información oficial sobre la infraestructura vial y las condiciones en las que se encuentra el cruce.

Qué información pidió a Vialidad

Entre los principales puntos, Bugallo solicitó conocer “el estado estructural actual del puente y/o sistema de alcantarillas”.

También pidió que se informe la fecha de la última inspección técnica realizada.

Uno de los interrogantes centrales es si la estructura se encuentra actualmente apta y segura para la circulación vehicular, incluido el tránsito pesado.

Hundimientos, fisuras y deterioro

El pedido busca además determinar si las inspecciones detectaron daños concretos.

Bugallo solicitó información sobre posibles hundimientos, fisuras, deformaciones, deterioro de la carpeta asfáltica, afectación de alcantarillas, erosión o pérdida de capacidad estructural.

También reclamó conocer qué controles y monitoreos se realizaron desde 2020 hasta la actualidad.

Un puente que ya generó reclamos

La situación del denominado Puente Blanco viene generando preocupación en Bragado.

Productores de la zona denunciaron deterioro en la estructura y reclamaron una solución para un corredor utilizado tanto por tránsito liviano como pesado.

El cruce se encuentra sobre la Ruta Provincial 46, una vía relevante para la conexión entre Bragado y Junín.

Una obra licitada en 2021

Bugallo también pidió explicaciones sobre una licitación realizada en 2021 para reconstruir el puente.

Ese proceso existió efectivamente: la Dirección de Vialidad bonaerense llamó a licitación para la obra denominada “Reconstrucción Puente en R.P. Nº 46 sobre Canal Mercante”, en jurisdicción de Bragado.

El presupuesto oficial informado entonces era de $170.729.024,64.

La obra llegó a adjudicarse

Meses después, el Municipio de Bragado informó que la reconstrucción había sido adjudicada a Lázaro Construcciones S.A. por $129.860.630,43.

El proyecto contemplaba reemplazar el puente existente y las alcantarillas aliviadoras.

Sin embargo, la intervención no llegó a concretarse en los términos anunciados entonces.

Bugallo pidió saber qué ocurrió con aquella licitación

El diputado solicitó ahora que Vialidad explique cuál fue el destino administrativo de aquel procedimiento.

En particular, pidió conocer si la licitación quedó sin efecto, fue declarada desierta o fracasó bajo alguna otra figura jurídica.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales de su requerimiento.

Qué mantenimiento se hizo desde 2020

El legislador también quiere conocer qué intervenciones se realizaron mientras la obra definitiva permaneció pendiente.

Por eso solicitó un detalle de tareas de mantenimiento, reparaciones provisorias o trabajos de emergencia ejecutados desde 2020.

La finalidad es reconstruir qué acciones concretas llevó adelante Vialidad sobre el puente durante los últimos años.