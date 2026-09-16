Auditoría, obras y empleo: las condiciones que propone De Leo para municipalizar el agua

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó un proyecto de ley para habilitar la salida de ABSA de la concesión sanitaria de Bahía Blanca y transferir al Municipio la jurisdicción local sobre la prestación.

La propuesta busca autorizar al Poder Ejecutivo bonaerense a instrumentar ese proceso, sujeto a la aceptación municipal y a un acuerdo que establezca las condiciones del traspaso. Su alcance incluye la infraestructura de agua y cloacas, las inversiones pendientes y la situación del personal.

“Ahora depende de la decisión del gobernador Kicillof y del intendente Susbielles que ABSA se vaya de Bahía Blanca y deje de prestarnos el servicio”, afirmó De Leo al presentar la iniciativa.

El legislador cuestionó la calidad de la prestación y sostuvo que los vecinos están cansados de un servicio que, a su entender, no responde a las necesidades de la ciudad. “Bahía necesita acciones, no discursos vacíos”, expresó.

Aceptación municipal y una auditoría antes del convenio

El mecanismo propuesto requiere que la Municipalidad de Bahía Blanca acepte expresamente la transferencia mediante una ordenanza del Honorable Concejo Deliberante. Luego debería celebrarse un Convenio de Transferencia entre la Provincia y el Municipio.

Ese acuerdo tendría que precisar las condiciones jurídicas, económicas, financieras y patrimoniales del proceso, junto con sus aspectos técnicos, operativos, ambientales y laborales. El objetivo previsto es garantizar la continuidad, regularidad, universalidad, calidad, eficiencia y sustentabilidad del servicio.

Antes de la firma definitiva del convenio, el proyecto exige una auditoría integral e independiente. El relevamiento debería determinar el estado y la capacidad de la infraestructura, las pérdidas físicas y comerciales, y las posibilidades de captación, potabilización, reserva y distribución de agua.

También tendría que evaluar las redes cloacales, los sistemas de tratamiento y las inversiones necesarias a corto, mediano y largo plazo. Ese diagnóstico forma parte de las condiciones planteadas para avanzar con el cambio de gestión.

Qué pasaría con las obras, el personal y las deudas

La iniciativa establece que el traspaso no podría utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto las obligaciones previamente asumidas por la Provincia, ABSA u otros organismos en materia de obras e inversiones para el sistema sanitario bahiense.

Respecto del personal, cualquier transferencia o incorporación debería respetar la legislación laboral y los convenios vigentes. La propuesta contempla preservar la continuidad laboral, la antigüedad, la remuneración, la categoría y los derechos previsionales adquiridos.

Otro punto es evitar que la municipalización implique trasladar automáticamente al Municipio los déficits acumulados. Para ello, el proyecto condiciona la efectividad del proceso a la aprobación del inventario de bienes, la auditoría y la definición de cómo se asignarían los pasivos y las obligaciones.

También exige establecer un régimen para la infraestructura compartida, un programa de transición y un esquema de financiamiento. Con esas condiciones, De Leo plantea una gestión con mayor control local que preserve la unidad técnica del sistema hídrico regional y las responsabilidades ya asumidas por la Provincia y ABSA.