VTV bonaerense: el Senado empuja cambios y Kicillof tiene la decisión

VTV Provincia de Buenos Aires

La discusión por la Verificación Técnica Vehicular volvió a cambiar de escenario en la provincia de Buenos Aires. El Senado aprobó este martes una declaración impulsada por el presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, que insta al Poder Ejecutivo a revisar y modernizar el sistema de VTV, ampliar los lugares habilitados para realizar el trámite y evaluar modificaciones en los plazos de las inspecciones. La iniciativa recibió el acompañamiento de todos los senadores presentes y ahora trasladó la discusión al gobierno de Axel Kicillof.

La aprobación, sin embargo, no significa que esas modificaciones ya estén vigentes. Al tratarse de un proyecto de declaración, el Senado expresó una posición y formuló un pedido al Ejecutivo, pero no modificó la normativa provincial. Por ahora continúan funcionando las plantas, periodicidades, tarifas y requisitos actuales. Para que el esquema cambie, la Provincia deberá tomar una decisión administrativa o impulsar las adecuaciones normativas que correspondan.

Petrecca celebró el resultado después de la sesión. “Hoy logramos que se apruebe en el Senado nuestro proyecto para modernizar la VTV. Ahora la pelota la tiene el gobernador Kicillof”, escribió. Y agregó: “Espero que entienda que estamos para facilitarle la vida a la gente, no para complicársela”.

Más lugares para hacer la VTV

Uno de los ejes centrales de la propuesta apunta a ampliar la cantidad de prestadores. Petrecca plantea que talleres mecánicos y concesionarias oficiales puedan incorporarse al sistema siempre que cumplan los requisitos técnicos y de seguridad exigidos para realizar las inspecciones. El objetivo declarado es descentralizar el servicio y acercarlo especialmente a localidades del interior.

El argumento se apoya en las diferencias territoriales existentes dentro de la Provincia. En los fundamentos difundidos por el PRO se señala que funcionan alrededor de 52 plantas fijas y 10 unidades móviles para los 135 municipios. Como ejemplo, Petrecca llevó al recinto el caso de Villalonga, en Carmen de Patagones, donde aseguró que un vecino debe recorrer 111 kilómetros para realizar el trámite.

El senador sostiene que incorporar nuevos establecimientos permitiría aumentar la oferta sin reducir las exigencias de seguridad vial. Durante el debate afirmó que “más competencia significa más oferta, más lugares donde realizarla” y planteó también la posibilidad de avanzar hacia un esquema donde los precios no dependan de una tarifa única regulada.

El reclamo del PRO no comenzó con esta sesión. Semanas atrás, el bloque había vuelto a presionar para que la Cámara alta tratara el proyecto después de que la Ciudad de Buenos Aires habilitara talleres calificados, concesionarias e importadores para efectuar las verificaciones. En aquel momento, Petrecca reclamaba trasladar parte de esa apertura al territorio bonaerense, aunque manteniendo los controles técnicos.

Qué pasaría con los plazos

El segundo eje es la periodicidad. Entre las modificaciones que el proyecto propone evaluar aparece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera VTV a los cinco años del patentamiento inicial. Para las unidades de hasta diez años de antigüedad, la revisión tendría una vigencia de dos años, mientras que los vehículos con más de una década continuarían bajo un régimen anual.

El esquema toma como referencia cambios aplicados en otras jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires sancionó este año una reforma que incorporó nuevos prestadores, modificó los plazos y estableció un régimen de libertad tarifaria. La legislación porteña creó además un registro único y mantuvo requisitos de habilitación, equipamiento, dirección técnica, auditorías y sanciones para los establecimientos.

Petrecca argumentó que la evolución tecnológica de los vehículos permite revisar las frecuencias actuales sin abandonar los controles. La propuesta del PRO no apunta a eliminar la VTV, a diferencia de otras iniciativas opositoras presentadas en la Legislatura, sino a modificar la forma en que se presta el servicio y la periodicidad para determinados automóviles.

La Provincia había defendido el sistema vigente

La aprobación en el Senado vuelve a colocar el tema frente a una posición que el Ejecutivo ya había fijado. Antes de la votación, el gobierno bonaerense había descartado adherir automáticamente a la desregulación impulsada a nivel nacional y defendido la continuidad del modelo provincial.

Bloque PRO bonaerense en el Senado.

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, sostuvo que el esquema centralizado permite mantener criterios homogéneos, controlar la emisión de certificados y establecer responsabilidades frente a verificaciones defectuosas. También había advertido que una flexibilización de los controles podía tener consecuencias sobre la seguridad vial, especialmente en un escenario de deterioro de infraestructura vial.

La declaración aprobada no obliga al Ejecutivo a modificar esa postura. Sí suma un dato político: el pedido obtuvo el acompañamiento de todos los senadores presentes, por lo que el reclamo dejó de ser exclusivamente una iniciativa del bloque PRO.

“Que todos los senadores hayan acompañado este proyecto demuestra que no estamos frente a una discusión partidaria”, afirmó Petrecca durante la sesión. La definición efectiva, sin embargo, todavía no ocurrió: mientras el Senado pide revisar talleres, plazos y funcionamiento del servicio, la VTV bonaerense continúa bajo las condiciones vigentes y cualquier modificación deberá surgir ahora de una decisión del Ejecutivo provincial.