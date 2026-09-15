Ludopatía y rosca legislativa: qué hizo Kicillof, qué cuestiona la oposición y por qué no sale la ley

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía volverá a reunirse este miércoles con la intención de comenzar a discutir los proyectos de ley acumulados en la Cámara baja.

La discusión por la ludopatía vuelve esta semana a la Cámara de Diputados bonaerense, donde oficialismo y oposición intentarán ordenar una agenda atravesada por más de dos años de proyectos, anuncios administrativos y diferencias políticas. El objetivo será avanzar hacia una regulación común después de que numerosas iniciativas perdieran estado parlamentario sin haber llegado al recinto.

En la previa de la reunión, la diputada de la Coalición Cívica Romina Braga elevó la presión sobre el gobierno de Axel Kicillof y cuestionó que la respuesta más reciente frente al crecimiento del juego problemático haya sido la aplicación de un aporte del 2% sobre determinados premios obtenidos en las plataformas legales.

“El Estado no está teniendo capacidad real de llegar a tiempo en temas de ludopatía, ni siquiera con herramientas o políticas claras. Lo único que se dice ahora, el mensaje más importante desde el último año, es aplicar una alícuota del 2%”, sostuvo la legisladora.

El planteo incorpora un nuevo foco de tensión al debate. Mientras la Provincia presenta la medida como una herramienta para financiar programas sociales y reforzar sus políticas de prevención, sectores opositores consideran que aumentar la recaudación vinculada con las apuestas no reemplaza los controles sobre el ingreso de menores, la publicidad ni el funcionamiento del circuito clandestino.

Nosotros ya presentamos una propuesta concreta:

biometría y prueba de vida para registrarse, límites de depósito, autoexclusión, alertas por tiempo de juego, restricciones a la publicidad y promociones dirigidas a menores y bloqueo del acceso a sitios de apuestas en las escuelas. — Romi Braga (@rominabraga) September 11, 2026

Una comisión frente a una montaña de proyectos

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía volverá a reunirse este miércoles con la intención de comenzar a discutir los proyectos de ley acumulados en la Cámara baja. El cuerpo fue creado en febrero y está presidido por la diputada de Fuerza Patria Micaela Olivetto, pero hasta ahora solamente había tratado dos iniciativas de declaración.

La convocatoria contempla la participación de los autores de los expedientes, quienes podrán presentar sus propuestas y buscar coincidencias entre los bloques. La apuesta política consiste en unificar los principales puntos dentro de un solo texto que pueda obtener dictamen, llegar al recinto y continuar luego su tratamiento en el Senado.

La comisión tiene actualmente 27 iniciativas en condiciones de ser debatidas: 22 proyectos de ley, tres declaraciones y dos solicitudes de informes. Diez corresponden a Fuerza Patria; seis, a la UCR; cuatro, a UCR + Cambio Federal; tres, a Unión y Libertad; dos, a la Coalición Cívica; uno, a La Libertad Avanza, y otro, a Derecha Popular.

El número permite dimensionar tanto el interés político como la demora. Durante los últimos dos años ingresaron más de 50 expedientes relacionados con el juego online, aunque varios terminaron perdiendo estado parlamentario por falta de tratamiento.

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, las propuestas abarcan restricciones a la publicidad, controles biométricos, bloqueos de plataformas en las escuelas, límites para las billeteras virtuales de menores, capacitación docente, asistencia sanitaria y sanciones para quienes faciliten el acceso de niños y adolescentes.

También existen iniciativas para transformar a los clubes en espacios de prevención y detección temprana, crear líneas telefónicas de atención, regular las promociones destinadas a retener jugadores y prohibir tragamonedas digitales que utilicen una estética infantil.

El problema, por lo tanto, no es la falta de proyectos. La dificultad política está en definir hasta dónde llegar con las restricciones, cómo controlar a las plataformas habilitadas y de qué manera intervenir sobre un mercado ilegal que funciona fuera del alcance de las regulaciones provinciales.

Diego Garciarena, titular del bloque UCR Cambio Federal, apuntó contra el gobernador por el impuesto del 2 por ciento.

El aporte del 2% y una discusión que divide al oficialismo

La nueva controversia comenzó con la Resolución 1149/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, conducido por Gonzalo Atanasof. La medida fijó un aporte del 2% sobre determinados premios generados mediante apuestas sucesivas en juegos de resolución inmediata, principalmente tragamonedas digitales.

El esquema alcanza a las siete plataformas autorizadas para operar en la provincia de Buenos Aires. Aunque fue presentado públicamente como un nuevo gravamen, su origen se encuentra en la Ley 15.079, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que ya contemplaba una contribución de entre el 1% y el 3% para esa clase de premios.

El gobierno bonaerense estima recaudar entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales. Según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, los recursos serán transferidos al Fondo de Progreso e Inclusión Social, que financia programas educativos, sanitarios y de desarrollo social.

Sin embargo, la decisión también generó reparos políticos. Dentro de la propia administración provincial aparecieron objeciones por el efecto que el descuento podría tener sobre los apostadores y las plataformas reguladas.

Uno de los temores es que la reducción de los premios vuelva menos atractivo el mercado legal y termine favoreciendo indirectamente a los sitios clandestinos, que no tributan, no aplican controles confiables de identidad y concentran buena parte del acceso de menores. Desde la industria también deslizaron la posibilidad de que el esquema sea judicializado.

La oposición apuntó sobre otra contradicción: cuestiona que el Estado obtenga más recursos de una actividad cuyos daños busca reducir. El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, resumió esa postura al afirmar que “el Estado no puede hacer negocios con un problema que debería estar combatiendo”.

Qué controles reivindica la Provincia

El Ejecutivo defiende que el aporte forma parte de una estrategia más amplia. Bianco sostuvo que Buenos Aires fue la primera jurisdicción provincial en aplicar identificación biométrica para ingresar a las plataformas habilitadas y aseguró que ese mecanismo impide formalmente el acceso de menores de 18 años.

Además, la Provincia informó más de 800 denuncias contra operadores ilegales. Una de las últimas presentaciones permitió bloquear 537 sitios clandestinos, mientras que más de cien influencers fueron reportados por promocionar páginas no autorizadas.

El Gobierno también contabiliza actividades preventivas para más de 6.000 personas en escuelas, clubes y teatros, junto con una ampliación de la atención destinada a menores en diez centros especializados distribuidos entre La Plata, Avellaneda, Morón, Bahía Blanca, Olavarría, Tandil, Necochea, Mar del Plata y Vicente López.

La presión para avanzar con una ley también está respaldada por distintos relevamientos. El estudio Kids Online Argentina, desarrollado por UNICEF y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, determinó que el 24% de las personas de entre 12 y 17 años consultadas apostó dinero por internet al menos una vez.

Además, más del 60% de quienes participaron del relevamiento y tenían entre 9 y 17 años manifestó conocer a alguien que había realizado apuestas digitales.

En 2024, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que una primera encuesta realizada sobre 434 estudiantes secundarios había detectado que el 34% apostó online alguna vez. Por las dimensiones de la muestra, ese porcentaje no puede proyectarse automáticamente sobre todo el sistema educativo, pero fue tomado como una señal sobre la penetración del fenómeno.

Un relevamiento posterior en escuelas provinciales indicó que alrededor del 4% de los alumnos consultados apostaba al menos una vez por mes.