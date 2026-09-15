El reloj corre para los intendentes: 80 no pueden reelegir y otros 11 dependen de una interpretación legal

Con la legislación vigente, 80 de los 135 jefes comunales están impedidos de competir por un nuevo mandato , mientras otros once permanecen atrapados en una zona gris que podría terminar resolviéndose durante el cierre de listas o directamente en los tribunales.

El tiempo comenzó a jugar en contra de los intendentes bonaerenses que buscan permanecer al frente de sus municipios después de 2027. Con la legislación vigente, 80 de los 135 jefes comunales están impedidos de competir por un nuevo mandato, mientras otros once permanecen atrapados en una zona gris que podría terminar resolviéndose durante el cierre de listas o directamente en los tribunales.

El dato surge de un relevamiento realizado por Eunomia Consultora sobre los escrutinios definitivos de 2019 y 2023, las asunciones fuera del calendario electoral y las particularidades de cada distrito.

El mapa divide a los municipios en tres categorías: 80 intendentes alcanzados por la prohibición, 44 habilitados para renovar y once casos cuya situación depende de cómo se interpreten dos disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El plazo político también se acorta. El proyecto presentado en el Senado para restablecer las reelecciones indefinidas perderá estado parlamentario si no consigue aprobación definitiva antes de que termine 2026. Sin acuerdo entre las distintas vertientes del peronismo y con gran parte de la oposición en contra, los intendentes ya comenzaron a evaluar alternativas.

Once intendentes atrapados en un limbo jurídico

Los once casos dudosos comparten una característica: sus protagonistas ejercieron la intendencia durante parte del período 2019-2023 sin haber sido electos para ese cargo y posteriormente ganaron las elecciones municipales de 2023.

La ambigüedad aparece porque la normativa utiliza dos criterios diferentes. El artículo 7° de la Ley 14.836 establece como referencia los mandatos surgidos de una elección. Bajo esa interpretación, el período iniciado en 2023 sería el primero computable y los once dirigentes podrían presentarse nuevamente.

En cambio, el artículo 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades alcanza a quienes hayan asumido el cargo durante un segundo período, aun cuando lo hayan ejercido de manera parcial. Con una lectura restrictiva, el tiempo que pasaron como interinos o reemplazantes podría contar como primer mandato y bloquear una nueva candidatura.

La ley regula cómo se sustituye temporal o definitivamente a un intendente, pero no precisa con claridad cómo debe computarse ese ejercicio para aplicar el límite electoral.

Hasta ahora no existe un pronunciamiento específico de la Suprema Corte bonaerense que resuelva la contradicción. Si la Legislatura no aclara el marco normativo, la definición podría quedar en manos de la Junta Electoral cuando deba oficializar las listas de 2027.

Dentro de ese grupo aparecen situaciones diferentes. Román Bouvier, de Rojas, y Daniel Stadnik, de Carlos Casares, asumieron la titularidad después de la salida definitiva de quienes habían sido electos en 2019. Stadnik sucedió a Walter Torchio, mientras que Bouvier llegó al Ejecutivo de Rojas en junio de 2022, luego de la renuncia de Claudio Rossi y del fallecimiento de Cristian Ford, quien había quedado inicialmente a cargo.

Otros siete ejercieron interinamente hasta finalizar el período porque los intendentes titulares pidieron licencia para ocupar otros cargos o por razones personales y no regresaron antes del cambio de mandato.

En esa situación se encuentran: Fernando Moreira, de General San Martín, quien reemplazó a Gabriel Katopodis; Soledad Martínez, de Vicente López, sucesora interina de Jorge Macri; Miguel Gesualdi, de San Andrés de Giles, quien quedó a cargo tras la licencia de Carlos Puglelli; Facundo Diz, de Navarro, reemplazante de Santiago Maggiotti; David Angueira, de Punta Indio, quien asumió por la salida de Hernán Yzurieta; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino, reemplazante de Calixto Tellechea; y Sebastián Walker Esponda, de Pila, quien tomó el lugar de Gustavo Walker.

Los dos casos con mayores argumentos para quedar habilitados son Damián Selci, de Hurlingham, y Gastón Granados, de Ezeiza. Ambos ejercieron interinamente, pero los titulares originales regresaron antes de terminar el período: Juanchi Zabaleta reasumió en Hurlingham en octubre de 2022 y Alejandro Granados volvió a la intendencia de Ezeiza en enero de 2023.

El dato surge de un relevamiento realizado por Eunomia Consultora sobre los escrutinios definitivos de 2019 y 2023.

Más de un millón de electores en la zona gris

Los once municipios reúnen 1.075.933 electores, equivalentes al 7,7% del padrón bonaerense. Por ese peso, una interpretación restrictiva no solamente modificaría carreras individuales, sino también el tablero provincial.

General San Martín, Vicente López, Hurlingham y Ezeiza forman parte de las secciones electorales más decisivas. Una candidatura habilitada o rechazada puede alterar listas legislativas, alianzas locales y el volumen que cada sector aporte a la disputa por la Gobernación y la Presidencia.

El vacío continuará generando casos similares. En Berazategui, por ejemplo, Carlos Balor asumió la intendencia después del fallecimiento de Juan José Mussi, ocurrido el 24 de noviembre de 2025. Si Balor gana en 2027 y busca continuar en 2031, podría quedar sometido a la misma discusión.

La sucesión institucional está prevista por la ley. Lo que sigue sin estar claramente resuelto es cómo incide ese reemplazo sobre el derecho a competir nuevamente.

Ochenta intendentes ya están impedidos de renovar

Por fuera de los casos dudosos, el mapa resulta más contundente. Según el relevamiento, 80 intendentes, el 59,3% del total provincial, no podrían postularse nuevamente si las reglas actuales permanecen vigentes.

Esos municipios agrupan a 9.160.989 votantes, el 65,2% de todo el padrón bonaerense. Si los once casos grises fueran resueltos de manera restrictiva, el número de distritos obligados a cambiar de candidato ascendería a 91.

Otros 44 jefes comunales tienen la posibilidad clara de competir por un nuevo período y gobiernan municipios que concentran 3.823.011 electores, el 27,2% del padrón.

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la restricción afecta tanto al oficialismo como a la oposición. Unión por la Patria tiene 51 municipios bloqueados sobre los 84 que ganó en 2023. En los distritos obtenidos por Juntos por el Cambio, 26 de 47 titulares están alcanzados.

La diferencia proporcional es reducida: el impedimento afecta al 60,7% de los municipios peronistas y al 55,3% de los conquistados por la antigua coalición opositora.

El límite tampoco impacta de manera uniforme sobre el territorio. La Quinta Sección electoral presenta el escenario más restrictivo: 20 de sus 27 intendentes están impedidos de renovar, uno permanece en duda y solamente seis aparecen habilitados. Como General Pueyrredón concentra cerca de la mitad del electorado de la sección y mantuvo a su jefe comunal en 2023, el 84,6% del padrón regional está incluido en distritos con renovación bloqueada.

En la Primera Sección hay 17 municipios impedidos sobre 24; en la Tercera, 12 sobre 19; en la Cuarta, 11 sobre 19; y en la Segunda, siete sobre 15.

La Sexta presenta el cuadro más favorable para la continuidad: nueve distritos tienen intendentes inhabilitados y 13 conservan la posibilidad de renovar. La Octava, correspondiente exclusivamente a La Plata, no registra bloqueo porque Julio Alak comenzó su actual ciclo en 2023.

Malena Galmarini, presidenta de la Comisión de Reforma Política del Senado.

El proyecto que podría cambiar todo el mapa

La senadora kicillofista Ayelén Durán presentó una iniciativa para eliminar directamente el límite y permitir nuevas postulaciones sin restricciones consecutivas.

El proyecto modifica el artículo 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, deroga disposiciones centrales de la Ley 14.836 y elimina por completo la Ley 15.315. Su alcance también incluye a concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales.

La propuesta no busca resolver únicamente los once casos dudosos. Si fuera aprobada, borraría las tres categorías actuales y habilitaría a competir a todos los intendentes.

Pero el expediente continúa sin dictamen en la Comisión de Legislación General del Senado. Como fue presentado en mayo de 2025, 2026 es su segundo y último período parlamentario. Si no obtiene sanción antes de fin de año, será archivado y deberá comenzar nuevamente el trámite.

La posibilidad de presentar otro proyecto continuará abierta, pero hacerlo en 2027 acercaría cualquier modificación al proceso electoral y multiplicaría los cuestionamientos jurídicos y políticos.

El kicillofismo considera que los intendentes son piezas fundamentales para la proyección nacional de Axel Kicillof.

El peronismo no consigue ordenar los votos

Como explicó GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar la disputa que tensiona al peronismo, el principal obstáculo no está solamente en la oposición, sino dentro del propio oficialismo. El kicillofismo considera que los intendentes son piezas fundamentales para la proyección nacional de Axel Kicillof. Los jefes comunales aportan estructura, fiscales, militancia y capacidad para traccionar votos en un territorio que representa cerca del 39% del electorado argentino.

La Primera y la Tercera Sección, donde se encuentran municipios como La Matanza, Merlo y Almirante Brown, reúnen más del 70% del padrón provincial. Allí están varios de los dirigentes que no podrían renovar.

La Cámpora no comparte el mismo nivel de urgencia. Cuenta con menos intendentes directamente afectados y condiciona el tratamiento de la reforma a una discusión más amplia sobre candidaturas, PASO, calendario electoral y cargos institucionales pendientes.

El Frente Renovador mantiene su rechazo. Massa reivindica la ley de 2016 como una de sus banderas y en sus últimos encuentros con intendentes volvió a expresar que no acompaña las reelecciones indefinidas.

El massismo ya fue determinante cuando la iniciativa se intentó votar en junio de 2025. La senadora Sofía Vannelli rechazó la modificación y la votación terminó empatada 22 a 22.

La oposición también divide posiciones

El PRO bonaerense expresó un rechazo frontal y calificó la reforma como un retroceso institucional. La Libertad Avanza también se opone a eliminar los límites y utiliza el tema para cuestionar la permanencia prolongada de los “barones” municipales.

La UCR presenta posiciones más heterogéneas. Algunos intendentes radicales quieren conservar la posibilidad de competir y presionan por una solución, mientras otros sectores partidarios sostienen la necesidad de defender la alternancia.

La composición legislativa obliga al peronismo a buscar acuerdos. Aun si consiguiera unificar a todas sus vertientes, necesitaría garantizar los votos en ambas cámaras y evitar que la discusión quede atrapada en el resto de la negociación electoral.

En Diputados permanece además otro expediente con media sanción del Senado que elimina los límites para legisladores, concejales y consejeros escolares, pero excluye a los intendentes. Esa diferencia expone las dificultades para construir una salida común.

Reelecciones de intendentes: el PRO se planta rumbo a 2027.

El reloj corre en dos direcciones. A fin de 2026 puede caducar el proyecto que restablece las postulaciones ilimitadas. Y durante 2027 comenzarán a vencer los tiempos para despejar las dudas jurídicas sin alterar el proceso electoral.

Entre 80 exclusiones confirmadas por la ley vigente, once expedientes potencialmente judicializables y una reforma trabada, la discusión dejó de ser una cuestión lejana. El mapa municipal del próximo turno electoral se está definiendo ahora, aunque la política bonaerense todavía no encuentre los votos para resolverlo.