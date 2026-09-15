Estatales suman presión a la Provincia: descuentos, categorías y pases a planta tensan Educación

Estatales bonaerenses.

La discusión entre los estatales y el gobierno de Axel Kicillof sumó un nuevo frente. ATE bonaerense presentó reclamos formales ante la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo para exigir la devolución de descuentos salariales aplicados a trabajadores del área educativa, pero el planteo avanzó más allá de esas quitas: el sindicato también denunció demoras en compromisos asumidos en paritarias y volvió a reclamar el pase a planta permanente de personal temporario.

Las presentaciones fueron dirigidas a la titular de Educación, Flavia Terigi, y al ministro de Trabajo, Walter Correa, en momentos en que distintos sectores gremiales vuelven a presionar a la Provincia para revisar los salarios durante septiembre. ATE cuestionó nuevos descuentos efectuados durante agosto y pidió que las medidas de fuerza no deriven en una pérdida de ingresos para quienes participaron de las protestas.

El conflicto tiene así dos planos que empiezan a cruzarse. Por un lado, aparece la discusión inmediata por los días descontados. Por otro, el sindicato pone bajo revisión el cumplimiento de puntos que ya habían sido negociados con la Provincia, desde categorías salariales hasta la estabilidad de trabajadores temporarios.

Los descuentos que ATE quiere recuperar

El gremio denunció que durante agosto se realizaron nuevas deducciones sobre los haberes de trabajadores de Educación que participaron de medidas de fuerza. En sus escritos sostuvo que esas protestas formaron parte de un plan de lucha vinculado con las consecuencias de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y con la reducción de recursos nacionales hacia la Provincia.

Pero ATE no limitó sus cuestionamientos a Nación. También reclamó respuestas concretas de la administración bonaerense y exigió la devolución inmediata de los importes descontados.

Entre los casos incorporados al planteo aparecen además descuentos vinculados con la medida de fuerza realizada por el Día Internacional de la Mujer, cuya restitución fue reclamada para las trabajadoras alcanzadas. El sindicato pidió, al mismo tiempo, establecer canales de diálogo “más fluidos y efectivos” con las autoridades provinciales.

El planteo por las quitas salariales no es exclusivo de ATE. Durante las últimas semanas también sectores docentes cuestionaron descuentos derivados de jornadas de protesta. Una huelga de 48 horas convocada a comienzos de septiembre por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (Ampba), por fuera del Frente de Unidad Docente Bonaerense, incluyó entre sus demandas la devolución de descuentos de medidas anteriores, además de reclamos salariales y cuestionamientos sobre IOMA.

Paro en escuelas bonaerenses.

La discusión adquiere así mayor peso dentro del sistema educativo: mientras distintas organizaciones vuelven a reclamar por los ingresos, la aplicación de descuentos por medidas de fuerza aparece como otro foco de tensión entre los trabajadores y la Provincia.

Categorías demoradas y el reclamo por la planta permanente

El escrito de ATE incorpora un segundo capítulo que va más allá de los paros. El gremio denunció que no fueron liquidadas en julio categorías que, según indicó, habían sido acordadas durante la negociación paritaria de marzo.

La cuestión tiene impacto directo sobre los recibos de sueldo porque la categoría de cada trabajador forma parte de la conformación de sus ingresos y puede repercutir sobre otros componentes salariales. Para el sindicato, por eso, la demora no constituye solamente un trámite administrativo pendiente sino un incumplimiento con consecuencias económicas.

“No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento”, sostuvo ATE al reclamar celeridad para concretar lo acordado.

El otro punto pendiente es el pase a planta permanente de trabajadores que integran la Planta Temporaria Mensualizada y fueron designados hasta el 31 de diciembre de 2025. ATE reclama la apertura efectiva de ese proceso y vincula la demora con la estabilidad laboral y la carrera dentro del Estado provincial.

El reclamo amplía, por lo tanto, el alcance del conflicto. Ya no se trata únicamente de cuánto será el próximo aumento: el sindicato pretende que la Provincia ejecute acuerdos anteriores y resuelva situaciones administrativas que tienen efectos sobre los salarios y la continuidad laboral.

Una mesa salarial con varios gremios haciendo fila

La presentación llega mientras vuelve a crecer la presión sobre la negociación salarial bonaerense. ATE ya había formalizado a comienzos de septiembre un pedido de reapertura urgente de la paritaria estatal para discutir medidas destinadas a recuperar el poder adquisitivo.

ATE solicitó la urgente reapertura de la negociación paritaria.

El último acuerdo alcanzado por la Provincia con docentes y estatales había establecido un incremento acumulado del 7% sobre los salarios de junio, dividido en un 5% correspondiente a julio y otro 2% para agosto, además de prever una nueva instancia de revisión durante septiembre.

Ese compromiso volvió ahora al centro de la agenda. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, también presentó ante Trabajo un pedido para retomar la negociación. En ese caso, el planteo no se limita a los salarios: incorpora reclamos relacionados con las prestaciones de IOMA, la defensa del régimen previsional del IPS, las condiciones laborales y el impacto que la caída de la matrícula podría tener sobre puestos de trabajo.

Los judiciales bonaerenses también se sumaron a la presión para reabrir las discusiones de ingresos. A ese escenario se agrega el conflicto de trabajadores de la Contaduría General y la Tesorería General nucleados en APOC, que durante septiembre desplegaron medidas por diferencias salariales vinculadas con determinadas bonificaciones.

El escenario muestra una particularidad: los principales gremios bonaerenses comparten con la gestión provincial las críticas al ajuste nacional y al recorte de recursos que afectan a Buenos Aires, pero eso no impide que trasladen sus propios reclamos al gobierno de Kicillof.

ATE volvió a marcar esa doble posición en sus presentaciones. Responsabilizó a las políticas nacionales por el deterioro de las condiciones económicas, pero al mismo tiempo exigió a la Provincia cumplir los compromisos paritarios y evitar que los trabajadores estatales absorban ese impacto. “No aceptamos que las trabajadoras y los trabajadores estatales sean quienes paguen las consecuencias de políticas de ajuste que no les son propias”, planteó el sindicato.

Con los escritos enviados a Terigi y Correa, la agenda inmediata de los estatales suma así cuatro reclamos concretos: devolución de descuentos, liquidación de categorías pendientes, avance del pase a planta permanente y reapertura de la negociación salarial, mientras septiembre concentra también los pedidos de docentes y judiciales para volver a discutir los ingresos.