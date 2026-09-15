La Provincia despliega su escudo hídrico: monitoreo en tiempo real y otro pase de factura para Milei

El Gobierno bonaerense integrará los datos de más de 400 estaciones meteorológicas y coordina protocolos con los municipios para anticipar inundaciones.

La provincia de Buenos Aires comenzó a trasladar la prevención de El Niño hacia una fase operativa basada en el seguimiento de las cuencas, la información en tiempo real y la coordinación con los municipios.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos profundizó las reuniones territoriales con intendentes, equipos técnicos y comités hídricos para revisar protocolos, identificar zonas vulnerables y anticipar respuestas frente a posibles excedentes de agua.

La estrategia incorpora una novedad central: la construcción de un visor provincial único que concentrará información de más de 400 estaciones meteorológicas. La herramienta buscará que cada gobierno local pueda conocer la evolución de las lluvias, los niveles de ríos y arroyos y las condiciones de humedad dentro de su propia cuenca. El objetivo es reducir el tiempo entre la detección de una amenaza y la intervención sobre el territorio.

El nuevo esquema se apoya en el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH). Actualmente, la Provincia cuenta con 42 estaciones automáticas que reportan datos sobre precipitaciones, niveles y calidad del agua.

El plan oficial proyecta elevar esa red hasta las 250 estaciones entre 2026 y 2030. A ese sistema se sumarán otros dispositivos nacionales, municipales y académicos para construir la plataforma integrada anunciada por el ministro Gabriel Katopodis.

“Para enfrentar estos fenómenos climáticos cada vez más extremos estamos construyendo un visor único provincial”, explicó el funcionario. Según detalló, la plataforma reunirá información en tiempo real de más de 400 puntos para mejorar las decisiones de cada municipio.

El desafío no es únicamente reunir datos, sino convertirlos en órdenes concretas: movilizar maquinaria, cerrar caminos, reforzar defensas, activar centros de evacuación o intervenir sobre canales antes de que el agua alcance niveles críticos.

Para eso también funcionan el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes de humedad del suelo elaborados por la Autoridad del Agua. El esquema reúne a Recursos Hídricos, Energía, Vialidad Provincial, ABSA, OCEBA y otras áreas vinculadas con la infraestructura y los servicios esenciales.

Encuentro del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado – Subregión A1.

Qué tareas se están realizando

La prevención operativa incluye la limpieza y el mantenimiento de arroyos, canales y alcantarillas; la reparación de accesos anegados; el refuerzo de terraplenes; la revisión de compuertas y estaciones de bombeo; y la preparación de maquinaria para intervenir durante una emergencia.

Esas acciones tienen dos objetivos inmediatos: mejorar el escurrimiento y garantizar la circulación. En los municipios rurales, mantener los caminos transitables también resulta fundamental para permitir el ingreso de ambulancias, trasladar alumnos y sacar la producción.

La Provincia sostiene que trabaja desde hace meses sobre los puntos identificados como críticos. Pero la efectividad del operativo dependerá de la intensidad de las precipitaciones, del nivel previo de saturación de los suelos y del mantenimiento realizado por cada jurisdicción.

El Ministerio también impulsa talleres para que los municipios evalúen sus capacidades. En esas instancias, los equipos locales revisan protocolos de emergencia, disponibilidad de recursos, mecanismos de comunicación y coordinación entre Defensa Civil, bomberos, áreas sanitarias y servicios públicos.

El caso de Bahía Blanca y la alerta temprana

Uno de los proyectos específicos se desarrolla en Bahía Blanca, donde la Provincia licitó un nuevo Sistema de Monitoreo y Alerta Hidrometeorológico destinado a más de 350.000 habitantes del conglomerado urbano que también incluye Villa Bordeau, Ingeniero White y General Cerri.

La región presenta una vulnerabilidad particular porque se encuentra en la desembocadura de las cuencas del río Sauce Chico y de los arroyos Saladillo y Napostá Grande. El dispositivo contempla cinco estaciones meteorológicas automáticas para medir precipitaciones, viento, presión, temperatura y humedad. También incorpora seis estaciones limnigráficas con sensores de radar para controlar los niveles del agua y transmitir la información de manera automática.

El sistema se completa con monitoreo visual sobre sectores críticos. La intención es detectar con mayor anticipación un incremento peligroso de los caudales y activar los protocolos antes de que el evento alcance áreas pobladas.

La experiencia del distrito, golpeado anteriormente por fenómenos extremos, funciona como uno de los modelos que la Provincia busca integrar al esquema general de prevención.

El tercer componente de la estrategia está formado por las intervenciones permanentes. El programa oficial contempla 139 obras y proyectos destinados a reducir el riesgo hídrico en ciudades, junto con siete estudios sobre drenajes urbanos y defensas costeras. También incorpora diez intervenciones hidráulicas regionales vinculadas con la adaptación del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías.

Las cifras muestran que el plan no se limita a protocolos de emergencia, aunque tampoco significan que las 139 iniciativas estén terminadas o ejecutándose simultáneamente. El listado incluye proyectos en diferentes etapas administrativas, estudios, obras en marcha y trabajos todavía sujetos a financiamiento.

La Cuenca del Salado, el punto más sensible

Uno de los territorios donde esa tensión aparece con mayor claridad es la Cuenca del Río Salado. Como desarrolló GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Provincia reforzó la articulación con intendentes de las subregiones, pero continúa enfrentando problemas estructurales.

Las reuniones permitieron actualizar el estado de los tramos IV y V del Plan Maestro, revisar canales y discutir un programa para regularizar obras hidráulicas municipales que aportan al escurrimiento.

La cuenca atraviesa decenas de distritos y concentra una parte determinante de la producción agropecuaria bonaerense. En ese territorio, una intervención aislada puede trasladar el problema hacia otra localidad. Por eso, los comités funcionan como ámbitos para coordinar decisiones y evitar que cada municipio actúe por su cuenta.

El principal reclamo sigue dirigido a la finalización de las etapas del dragado y la ampliación del cauce. El Gobierno bonaerense denuncia que un sector financiado por Nación permanece paralizado y genera un cuello de botella que limita el impacto de las intervenciones ejecutadas aguas arriba.

El ministro Gabriel Katopodis durante una reunión del Comité de la Cuenca Hídrica del Río Salado.

La oposición suma pedidos y exige precisiones

La prevención también se convirtió en un eje legislativo. En las últimas semanas se acumularon solicitudes de informes de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y otros bloques, junto con un proyecto del massismo para declarar la emergencia climática.

Las iniciativas indagan por maquinaria disponible, canales limpiados, protocolos de evacuación, asistencia a los distritos y ejecución presupuestaria. Uno de los planteos propone flexibilizar durante seis meses el destino de recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para que los municipios puedan utilizarlos en tareas preventivas y reparación de caminos.

Otra iniciativa reclama una coordinación interprovincial sobre las cuencas compartidas y la finalización de infraestructura pendiente. La Plata, en tanto, creó una unidad especial para concentrar la información y organizar la respuesta local.

Estos expedientes no plantean una única lectura. Algunos reconocen las acciones provinciales, pero reclaman mayor detalle sobre su alcance. Otros cuestionan que la preparación haya avanzado después de meses de advertencias sobre suelos saturados y caminos intransitables.

Fondo hídrico sin ejecutar genera malestar en el campo.

La disputa por el Fondo Hídrico

La Provincia vincula una parte de las dificultades con la paralización nacional de la obra pública. Katopodis acusó al Gobierno de Javier Milei de frenar proyectos hidráulicos y de no ejecutar recursos con asignación específica.

“Frenó la infraestructura hidráulica y no ejecutó los recursos específicos del Fondo Hídrico, incumpliendo la ley”, sostuvo el ministro.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se financia con una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos y debe destinarse a obras, mantenimiento, recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones.

Datos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información mostraron que una parte significativa de esos recursos permanecía colocada en Letras del Tesoro y depósitos financieros. La oposición bonaerense cuestionó a Milei y al ministro Luis Caputo por mantener el dinero fuera de las obras.

El Gobierno provincial utiliza esa situación para explicar la demora en proyectos nacionales, pero la oposición también le exige rendición de cuentas sobre sus propios recursos y cronogramas. La prevención quedó así atravesada por un doble reclamo: Buenos Aires demanda fondos a la Casa Rosada y los bloques legislativos piden precisiones a Kicillof.