IOMA bajo presión: más demanda, pedido de intervención y reclamos por la cobertura

IOMA

El recambio en el directorio de IOMA no cerró la discusión alrededor de la obra social bonaerense. Apenas días después de que el gobierno de Axel Kicillof formalizara la renovación de los representantes gremiales en la conducción, nuevos datos muestran una mayor demanda sobre el sistema y distintos grupos de afiliados profundizaron sus reclamos por la cobertura y la atención.

El escenario suma ahora dos elementos. Por un lado, un estudio sobre usuarios de IOMA muestra hasta qué punto la crisis económica está modificando las decisiones de las familias en materia de salud y trasladando prestaciones desde PAMI y empresas de medicina prepaga hacia la obra social provincial.

Por otro, afiliados preparan para el 25 de septiembre una jornada de firmas en La Plata para pedir directamente la intervención de IOMA, mientras en Mar del Plata los autoconvocados endurecieron sus cuestionamientos contra la conducción.

La presión se agrega a un cuadro que GRUPOLAPROVINCIA.COM había detallado la semana pasada: atrasos denunciados por prestadores, dificultades para acceder a tratamientos, conflictos en discapacidad y reclamos por autorizaciones conviven con una demanda creciente que la Provincia atribuye, en buena medida, al deterioro de otras coberturas de salud.

Más personas vuelcan su atención hacia IOMA

Una investigación de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Fundación Participar y la consultora Arqueos permite dimensionar ese fenómeno.

El estudio, denominado El derecho a la salud bajo la mirada de los bonaerenses, fue realizado durante agosto sobre 811 afiliados de 53 partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires. El 56,6% afirmó haber cambiado alguna conducta relacionada con su salud debido al aumento del costo de medicamentos y prestaciones.

Entre ellos, el 24,1% dijo haber postergado consultas médicas y el 18,1% dejó de comprar algún medicamento. Además, tres de cada diez encuestados —30,2%— aseguraron haberse endeudado por cuestiones de salud.

Otro dato conecta directamente ese deterioro con la presión que enfrenta IOMA. El 51,3% dijo conocer personas que dejaron de pagar una prepaga y se trasladaron hacia una obra social o el sistema público.

Datos del estudio realizado por la UBA, la Fundación Participar y Arqueos.

Los registros administrativos incorporados al informe muestran, a su vez, que 7.533 afiliados de IOMA trasladaron consumos desde otras coberturas: el 70% provenía de PAMI, el 22% de empresas de medicina prepaga y el 8% de otras obras sociales. Durante el primer trimestre de este año, la demanda de servicios médicos y medicamentos de IOMA aumentó un 10%.

El dato no significa que se hayan incorporado 7.533 personas nuevas al padrón en ese período, sino que esos afiliados comenzaron a utilizar IOMA para prestaciones que anteriormente canalizaban mediante otra cobertura.

La coordinadora del estudio, la socióloga Melina Alcaraz, puso el foco especialmente en las consecuencias de postergar tratamientos o abandonar medicamentos por razones económicas. La investigación también encontró que el 72,3% considera que el Estado provincial debe garantizar la cobertura de salud, frente al 12,4% que se inclina por un esquema privado.

Los números complementan el diagnóstico que ya había expuesto el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. La Provincia informó un crecimiento del 37% en consultas y prácticas y del 30% en medicamentos de alto costo respecto del período anterior, y estimó que la demanda adicional representa cerca de $6.000 millones por mes para IOMA.

El Gobierno vincula parte de esa presión con personas que cuentan con doble cobertura pero dejaron de utilizar PAMI o la medicina privada por los costos o las dificultades de atención. También sostiene que Buenos Aires debió absorber gastos sanitarios que anteriormente financiaba Nación.

Doce reclamos y un pedido de intervención

Mientras aumenta la utilización del sistema, otro frente se prepara en la sede central del organismo. Afiliados convocaron para el próximo 25 de septiembre, desde las 9, frente a IOMA en calle 46 entre 12 y 13 de La Plata, una jornada para reunir firmas en respaldo a un pedido de intervención de la obra social. La convocatoria está abierta a usuarios de distintos puntos de la Provincia que denuncien dificultades con las prestaciones.

El petitorio contiene 12 puntos y abarca prácticamente toda la cadena de atención: prestaciones, medicamentos —incluidos los de alto costo—, autorización de estudios, traslados, internación domiciliaria y tratamientos.

También reclama que se garantice la cobertura correspondiente al Certificado Único de Discapacidad (CUD), se reconozca al médico tratante y se facilite la derivación a clínicas especializadas cuando exista una situación de urgencia.

El petitorio que ya circula en redes.

La presentación incorpora además un capítulo judicial. Los afiliados reclaman el cumplimiento de medidas cautelares y cuestionan diferencias entre los valores fijados judicialmente para determinadas prestaciones y los montos finalmente reconocidos.

Los organizadores remarcaron que la convocatoria “no tiene bandera política” y plantearon que el objetivo es concentrar los problemas de usuarios que encuentran obstáculos para acceder a tratamientos y servicios.

El pedido de intervención eleva el tono de un conflicto que hasta ahora había transitado principalmente por protestas, reclamos administrativos, presentaciones legislativas y amparos judiciales.

Mar del Plata suma otro foco de protesta

La tensión tampoco queda circunscripta a La Plata. En Mar del Plata, el colectivo IOMA Autoconvocados, integrado por afiliados y familiares, lanzó una campaña pública contra autoridades de la obra social y del Ministerio de Salud bonaerense. Los manifestantes responsabilizan a la conducción por problemas de cobertura, demoras en autorizaciones, falta de insumos e interrupciones de convenios con prestadores de la región.

Las acusaciones apuntaron contra el presidente de IOMA, Homero Giles; el ministro Kreplak; el jefe de Gabinete del Instituto, Gustavo Martínez, y autoridades regionales. El grupo adelantó que continuará con las protestas hasta obtener respuestas sobre la prestación de los servicios.

La escalada se produce inmediatamente después del reordenamiento del directorio de IOMA. El Ejecutivo provincial oficializó nuevos representantes de los trabajadores administrativos y docentes: UPCN quedó representada por Silvina Di Yorio como titular y Raúl Antonetti como suplente, mientras SUTEBA obtuvo el lugar docente con José Luis Nogueira y Karina Carbonetti.

Los nuevos directores llegan así a una conducción atravesada por dos presiones simultáneas: más personas utilizan efectivamente la cobertura provincial al retraerse otras alternativas y, al mismo tiempo, afiliados y prestadores exigen respuestas sobre el funcionamiento cotidiano del sistema.

La Provincia sostiene que el deterioro general de la salud y el retiro de recursos nacionales explican una parte creciente de esa demanda. Los reclamos, sin embargo, también apuntan sobre cuestiones propias de la administración de IOMA, como autorizaciones, convenios, valores prestacionales y tiempos de pago.

El próximo capítulo ya tiene fecha: el 25 de septiembre los afiliados buscarán transformar esos cuestionamientos en firmas para reclamar formalmente la intervención de la obra social.