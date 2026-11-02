“Peor que la ingratitud es la estupidez”: la interna en loop entre el axelismo y La Cámpora vuelve a sacudir el tablero de 2027

El kirchnerismo volvió a apuntar contra el gobernador por su rechazo a las candidaturas definidas por las cúpulas partidarias.

La interna del peronismo bonaerense volvió a escalar después de que Axel Kicillof planteara que las candidaturas de 2027 deben definirse mediante elecciones primarias y no por acuerdos entre las conducciones partidarias. El mensaje provocó una dura reacción de dirigentes de La Cámpora, que le recordaron el papel decisivo que tuvo Cristina Kirchner en su llegada a la Gobernación en 2019. La discusión expuso nuevamente las diferencias sobre el liderazgo del justicialismo, en la antesala de la reunión del Consejo Provincial del PJ que pondrá sobre la mesa el reparto de poder y las reglas electorales.

El nuevo enfrentamiento estalló a partir de una publicación de Clarín que interpretó las declaraciones del mandatario como un desafío a la expresidenta y a Sergio Massa. Según reconstruyó ese diario, Kicillof transmitió a los jefes comunales de su espacio que no está dispuesto a aceptar candidaturas determinadas por acuerdos de cúpula y que pretende competir en las PASO para ordenar la oferta electoral del peronismo.

La reacción del kirchnerismo fue inmediata. Referentes cercanos a Máximo Kirchner cuestionaron públicamente la postura del gobernador, mientras desde su entorno rechazaron que hubiera planteado una competencia específica contra Cristina.

Kicillof defendió las PASO y marcó diferencias sobre las candidaturas

La postura del mandatario bonaerense quedó reflejada durante su reciente visita a Jujuy, donde mantuvo un encuentro institucional con el gobernador radical Carlos Sadir y desarrolló actividades políticas con dirigentes locales. Allí reconoció que existen distintas aspiraciones dentro del peronismo y defendió la participación de los votantes en la definición de las postulaciones.

“Ya hay más de un candidato”, afirmó Kicillof, antes de señalar que, aunque considera que las candidaturas deben discutirse el próximo año, algunos referentes ya comenzaron a posicionarse. En ese contexto, insistió en que la resolución de las diferencias debería pasar por las urnas y no quedar exclusivamente en manos de las conducciones.

El gobernador también recordó que los principales espacios del justicialismo habían coincidido previamente en defender las PASO frente a la intención del gobierno de Javier Milei de modificar el sistema electoral. “Tenemos que dejar que la gente elija”, sostuvo durante su paso por el norte argentino.

La discusión tiene un trasfondo que excede la selección de candidatos. Kicillof busca consolidar una construcción política propia mediante el MDF y ampliar sus acuerdos fuera de Buenos Aires, mientras el kirchnerismo mantiene su respaldo a la conducción de Cristina Kirchner. El interrogante dentro del justicialismo es cómo compatibilizar esas aspiraciones con una estrategia electoral común para enfrentar al oficialismo nacional.

En Jujuy, el mandatario también reivindicó la necesidad de desarrollar una alternativa política que incorpore a sectores sindicales, productivos y sociales. En ese sentido, planteó la construcción de un nuevo gobierno “productivo, federal, soberano y patriota”, en una definición vinculada con su proyección nacional.

En cada provincia vemos las consecuencias de una política económica que golpea a los trabajadores, las pymes y las economías regionales y Jujuy no es la excepción. https://t.co/WFbm1VHk1d — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 31, 2026

La Cámpora salió al cruce: reproches por Cristina y la elección de 2019

Las declaraciones atribuidas a Kicillof generaron cuestionamientos particularmente duros dentro del sector que conduce Máximo Kirchner. Uno de los primeros en responder fue el senador bonaerense Emmanuel González Santalla, dirigente de La Cámpora y referente de Avellaneda, quien recurrió a sus redes sociales para cuestionar el posicionamiento del gobernador.

El legislador recordó que fue Cristina Kirchner quien respaldó la candidatura de Kicillof en 2019, cuando el peronismo buscaba recuperar la provincia de Buenos Aires frente a María Eugenia Vidal. En ese marco, cuestionó que ahora el mandatario rechace los mecanismos de selección utilizados en aquella oportunidad y cerró su publicación con una frase contundente: “Peor que la ingratitud, es la estupidez”.

Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo “hombre” justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, junto coraje y reunió a un grupito de Intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina. Alta confusión. Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense. Peor que la ingratitud, es la estupidez. — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) October 31, 2026

La exdirectora ejecutiva de ANSES y senadora camporista Fernanda Raverta también intervino en la discusión, con un mensaje dirigido directamente al gobernador. “Siempre resulta curioso escuchar renegar del ‘dedo’ a quienes fueron sus grandes beneficiarios”, escribió en sus redes sociales, en referencia a la decisión de Fernández de Kirchner de impulsar su candidatura a la Gobernación.

Raverta cuestionó además que el planteo sobre las candidaturas surgiera mientras la expresidenta cumple prisión domiciliaria y dejó en claro que La Cámpora no rechaza una eventual competencia electoral. “Nosotros competiríamos encantados en una PASO contra cualquier compañero del campo popular”, afirmó.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, también intervino en la polémica, aunque eligió cuestionar al gobernador por las interrupciones del servicio eléctrico, los aumentos tarifarios y la decisión de apelar una medida cautelar que los frenaba. Cerró con una frase dirigida a la discusión por los liderazgos: “Cada cual elige a qué intereses tiene ganas de representar y quién lo conduce”.

Desde el entorno de Kicillof, en tanto, buscaron relativizar el conflicto. Recordaron que la defensa de las PASO formaba parte de los acuerdos alcanzados entre los distintos sectores del peronismo y negaron que durante la reunión con intendentes se hubiera mencionado una eventual competencia contra Cristina, Massa u otros dirigentes.

Axel: Siempre resulta curioso escuchar renegar del “dedo” a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Cosas de la vida. Como también llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa. Nosotros competiríamos encantados en una PASO contra cualquier compañero del campo popular. Y lo haríamos con Cristina, con la convicción de militar a una compañera que ya demostró que sabe mejorar la vida de nuestro pueblo y defender los intereses de la Argentina. Pero ya sabés lo que dice el viejo proverbio: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. No perdamos de vista la luna, Axel. La luna es una Argentina libre, con los argentinos recuperando la vida que las políticas de Milei les están quitando. Y para construir esa Argentina necesitamos un peronismo a la altura de la historia: sin proscripciones y dejando que el pueblo elija. — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 31, 2026

El PJ bonaerense, entre los acuerdos pendientes y la disputa por el poder

El enfrentamiento se produce mientras el Partido Justicialista bonaerense intenta completar su organización interna. Para este miércoles 4 de noviembre está prevista una reunión del Consejo Provincial en La Plata, donde deberán retomarse las conversaciones sobre el Congreso partidario, la integración de los organismos de conducción y los mecanismos para avanzar hacia las elecciones de 2027.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la disputa por el control del PJ bonaerense ya había enfrentado a Kicillof y Máximo Kirchner por la integración de los órganos partidarios, especialmente la Junta Electoral y la conducción del Congreso provincial. El acuerdo alcanzado durante el año contempla que Máximo Kirchner quede al frente del Congreso del partido, mientras Kicillof ejerce la presidencia del PJ bonaerense. Sin embargo, las diferencias persisten alrededor de la distribución de cargos y la representación que tendrá cada sector en los espacios encargados de definir alianzas, candidaturas y estrategias electorales.

A la disputa por las autoridades se suman otros asuntos sensibles para el oficialismo provincial: la continuidad de las PASO, las posibles modificaciones al régimen de reelecciones municipales y la eventual separación de las elecciones bonaerenses respecto de los comicios nacionales. Todos esos puntos inciden directamente sobre el armado de las listas y el peso político que tendrán los intendentes y las distintas agrupaciones.

Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner.

La unidad frente a Milei y una disputa que mira a 2027

Los nuevos cruces contrastan con la señal de acercamiento que habían mostrado los principales referentes del justicialismo durante el encuentro del 22 de octubre. En aquella reunión, Kicillof, Massa y Máximo Kirchner coincidieron en la necesidad de coordinar una estrategia parlamentaria frente al Presupuesto 2027, defender las primarias y ampliar la construcción opositora.

La cumbre permitió establecer coincidencias políticas, pero dejó pendiente la discusión sobre las candidaturas y la conducción del espacio. Los participantes acordaron priorizar la agenda legislativa y evitar que las diferencias electorales interfirieran en los reclamos comunes frente a la Casa Rosada.

La discusión también alcanza la proyección nacional del gobernador, que continúa recorriendo distintas provincias y sumando interlocutores políticos mientras crecen las conversaciones sobre las posibles postulaciones presidenciales de 2027. En paralelo, el kirchnerismo busca conservar su influencia dentro del justicialismo y sostener la centralidad de Cristina en las decisiones estratégicas.

Con ese escenario, la próxima reunión del Consejo Provincial aparece como una instancia para avanzar en los acuerdos institucionales, aunque las diferencias exceden ampliamente la distribución de cargos. El desafío para el peronismo será definir cómo procesar las aspiraciones de sus principales dirigentes, establecer reglas electorales compartidas y sostener una estrategia común frente a Milei, mientras la disputa por la conducción y las candidaturas continúa abierta.