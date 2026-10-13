PJ bonaerense: se acelera la disputa por el poder entre Kicillof y Máximo rumbo a 2027

Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

El PJ bonaerense entra en una semana de definiciones con la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner nuevamente en primer plano. El gobernador adelantó la discusión partidaria y la reunión del Consejo Provincial quedó prevista para el viernes 16 de octubre, a las 15, en la sede justicialista de calle 54, en La Plata. La convocatoria, todavía sujeta a modificaciones, se produciría un día antes de un 17 de octubre que volverá a encontrar al peronismo con actividades separadas.

El movimiento modifica el cronograma que contemplaba reunir primero a la militancia por el Día de la Lealtad y avanzar después con las autoridades partidarias. La discusión no se limita a una cuestión de fechas: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora mantienen diferencias por el control del Congreso del PJ, la Junta Electoral y los espacios desde los que se definirán las alianzas y candidaturas de 2027.

La convocatoria llega después de que Kicillof ratificara el acuerdo alcanzado en febrero para que Máximo Kirchner presida el Congreso provincial. Sin embargo, sectores del kicillofismo insisten en revisar la distribución de poder dentro de otros organismos, mientras el cristinismo reclama que se cumpla íntegramente el entendimiento original.

El acuerdo con Máximo y la pelea por los cargos

El Consejo Provincial, presidido por Kicillof, deberá convocar al Congreso partidario previsto para noviembre. En las conversaciones políticas aparece el 12 de ese mes como fecha tentativa para la reunión en la que se elegirán las autoridades del organismo.

El pacto de febrero permitió conformar una lista de unidad y distribuir los principales cargos. Kicillof asumió la presidencia del PJ bonaerense, Verónica Magario quedó como vicepresidenta primera, Federico Otermín como vicepresidente segundo y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, como secretario general. A Máximo Kirchner se le reservó la conducción del Congreso, cuya designación todavía debe formalizarse.

Esa distribución comenzó a ser cuestionada por sectores del MDF que consideran que el crecimiento territorial del gobernador modificó la correlación de fuerzas. En marzo, el espacio se impuso en diez de los dieciséis distritos donde hubo elecciones internas, resultado que alimentó los planteos para ampliar su representación en los órganos partidarios.

PJ bonaerense.

Las posiciones más confrontativas llegaron a proponer que se impidiera la elección de Kirchner como presidente del Congreso. Desde el entorno del gobernador rechazaron esa posibilidad y reafirmaron la vigencia del acuerdo, mientras en La Cámpora cuestionaron la suspensión de una reunión previa destinada a ordenar la negociación.

Kicillof intervino para sostener el entendimiento y encomendó a Magario y Cascallares avanzar con los procedimientos necesarios para reunir a las autoridades partidarias. El objetivo inmediato es convocar al Congreso y completar la actualización de representantes que debe remitirse a la conducción nacional.

Pero la discusión permanece abierta en otros dos espacios. El MDF pretende aumentar su representación en la Junta Directiva del Congreso, integrada por 22 miembros, y ganar influencia en la Junta Electoral, actualmente presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, cercano a Máximo Kirchner.

No se trata de cargos exclusivamente administrativos. El Congreso define la orientación política del partido, aprueba estrategias y tiene atribuciones sobre las alianzas electorales. La Junta Electoral interviene en los procesos internos, por lo que su integración cobra especial relevancia ante una eventual competencia por candidaturas.

En el Consejo, las estimaciones políticas ubican al kicillofismo con 25 representantes frente a 23 del sector kirchnerista. Esa relación le otorgaría capacidad de maniobra al gobernador, aunque desde su conducción insisten en que no está previsto desconocer el reparto acordado en febrero.

Un 17 de octubre sin foto de unidad

La discusión por las autoridades tendrá un correlato público el sábado 17, cuando el peronismo conmemore el Día de la Lealtad con convocatorias diferenciadas.

Kicillof encabezará una actividad en La Matanza, distrito gobernado por Fernando Espinoza, uno de sus principales aliados territoriales y recientemente reelegido presidente de la Federación Argentina de Municipios.

Día de la Lealtad Peronista.

El encuentro tendrá un perfil institucional, con invitaciones a los presidentes de los 135 partidos justicialistas locales. El MDF buscará mostrar organización y respaldo político sin apostar necesariamente a una movilización masiva.

La Cámpora, por su parte, prepara actividades que tendrían como epicentro San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La jornada tendrá una particularidad: Máximo Kirchner tiene previsto viajar a Chaco, como parte de su recorrido por distintas provincias. El diputado nacional ya desarrolló actividades en Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja, y también proyecta una visita a San Juan.

Las convocatorias separadas repetirán una situación registrada en 2025, cuando Kicillof encabezó su propia conmemoración en San Vicente y el cristinismo organizó una caravana hacia el domicilio de la expresidenta.

Banderazo por Cristina: el kirchnerismo vuelve a copar las calles.

La celebración llega, además, mientras el gobernador amplía la presencia nacional del MDF. El espacio viene organizando plenarios, inaugurando sedes y sumando respaldos de dirigentes provinciales, una estrategia que fortalece su posicionamiento dentro del peronismo y su proyección política hacia 2027.

Cristina, Bianco y la disputa por el liderazgo

A la pelea institucional se sumó otro enfrentamiento que profundizó las diferencias entre ambos sectores. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, generó una fuerte reacción kirchnerista después de pronunciarse sobre la situación judicial de Cristina y una eventual candidatura presidencial.

Consultado sobre un posible pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el funcionario sostuvo que, según su interpretación, un dictamen favorable no sería vinculante para la Justicia argentina, aunque expresó su deseo de que una eventual revisión tuviera un resultado positivo.

La tensión aumentó cuando le preguntaron si el MDF acompañaría una candidatura de Cristina en caso de modificarse su situación judicial.

“Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas”, respondió Bianco, antes de plantear que en 2027 deberá evaluarse quién tiene mayor capacidad de convocatoria y representación.

Carlos Bianco habló de la estrategia judicial y una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, sus declaraciones también generaron cuestionamientos desde el massismo. En el cristinismo, la senadora provincial María Teresa García expresó su rechazo públicamente, mientras el exsenador nacional Martín Doñate cuestionó al ministro por considerar que sus argumentos debilitaban el reclamo por la libertad de la expresidenta.

Doñate sostuvo que Bianco se estaba convirtiendo en “un gran problema para la unidad nacional” y advirtió sobre las consecuencias políticas de llegar a 2027 con Cristina detenida e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

También intervino el presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora. Sin nombrar directamente al ministro, cuestionó a quienes sostienen la imposibilidad jurídica de una candidatura de Cristina y sugirió que esas posiciones responden a conveniencias políticas.

Desde el kirchnerismo, las expresiones fueron interpretadas como una señal de que el kicillofismo pretende construir su alternativa presidencial sin depender de una eventual postulación de la expresidenta. Bianco, en cambio, había planteado que la definición de candidaturas corresponde al próximo año.

El enfrentamiento refleja una discusión de fondo sobre el liderazgo del peronismo. Mientras La Cámpora sostiene la centralidad política de Cristina, sectores del MDF buscan consolidar una conducción propia alrededor del gobernador, con una estrategia que combina gestión provincial, organización territorial y expansión federal.

La disputa también atraviesa a los intendentes bonaerenses y las conversaciones sobre la sucesión provincial. En ese escenario aparecen las diferencias por la continuidad de las PASO, las restricciones a las reelecciones municipales y la posibilidad de ordenar las candidaturas mediante acuerdos o competencias internas.

Por lo pronto, el calendario partidario tiene dos instancias inmediatas: la reunión del Consejo Provincial prevista para el viernes 16 de octubre, a las 15, en La Plata, y las conmemoraciones del Día de la Lealtad del sábado 17. Después llegará el Congreso de noviembre, donde deberá formalizarse la conducción del organismo y resolverse la integración de sus autoridades.