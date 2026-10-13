“Hay muchos novatos”: el massismo se mete en la interna y el peronismo vuelve a discutir quién conduce rumbo a 2027

“Esa vocación de querer hacer política confrontando con Cristina no va, respetemos la situación que vive", reclamó el diputado del Frente Renovador, Guillermo Michel.

La interna del peronismo sumó un nuevo protagonista y volvió a colocar en el centro tres discusiones que permanecen abiertas: el lugar de Cristina Kirchner, la construcción nacional de Axel Kicillof y el mecanismo con el que el espacio definirá sus candidaturas en 2027.

Esta vez fue el diputado nacional Guillermo Michel, dirigente del Frente Renovador, quien intervino públicamente después de las declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sobre una eventual candidatura de Cristina y la posibilidad de resolver las diferencias mediante una competencia interna.

“Esa vocación de querer hacer política confrontando con Cristina no va, respetemos la situación que vive”, afirmó Michel en declaraciones a Radio 10. El legislador evitó inicialmente personalizar su respuesta, pero dejó otra definición dirigida al debate interno: “Últimamente, en la Argentina, y sobre todo en el peronismo, hay muchos novatos y gente acelerada, entre los que me incluyo”.

El planteo incorporó al massismo a un intercambio que durante los días anteriores había tenido como protagonistas principales al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y dirigentes vinculados con Cristina y La Cámpora.

Michel pidió además que el peronismo concentre su discusión en la oposición al gobierno de Javier Milei. “Nos tenemos que concentrar en eso, respetar a Cristina y ponernos a trabajar”, sostuvo.

El nuevo cruce comenzó después de una entrevista que Bianco concedió al canal Cenital. Consultado sobre qué haría el sector de Kicillof si cambiara la situación judicial de Cristina Kirchner y pudiera volver a competir electoralmente, el funcionario evitó garantizar un alineamiento automático.

“No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”, respondió.

Bianco también defendió una eventual competencia electoral en caso de que no exista acuerdo. “Si no se ponen de acuerdo si es uno o es otro, habrá una PASO, lo que sea. Yo no le tengo miedo a los votos, ¿qué problema hay? Es lo más democrático”, sostuvo.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ministro ya había defendido las primarias como mecanismo para ordenar una competencia interna y planteado que cualquier construcción opositora deberá ampliar su base: “No veo espacio para terceras opciones, para terceras fuerzas”.

En el campo popular tenemos la tarea de construir una alternativa unificada que le devuelva la esperanza y los derechos a los argentinos. Fragmento de la entrevista en @cenitalcom https://t.co/zUYF8cLQx3 — Carli Bianco (@Carli_Bianco) October 9, 2026

La ONU, otra discusión dentro de la interna

Las declaraciones de Bianco incluyeron además una cuestión jurídica que provocó la reacción inmediata del kirchnerismo. Cristina Kirchner acudió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para cuestionar su condena en la causa Vialidad. Actualmente cumple prisión domiciliaria y pesa sobre ella una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Bianco planteó su propia interpretación sobre un eventual pronunciamiento internacional. “No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la Justicia argentina”, sostuvo, y agregó que se trataría de una instancia que posteriormente debería ser evaluada por los tribunales nacionales.

Desde el kirchnerismo expresaron una posición diferente. El exsenador Martín Doñate, actualmente integrante de la Auditoría General de la Nación, sostuvo que la Argentina debe respetar los compromisos internacionales asumidos y afirmó que un eventual pronunciamiento favorable podría tener consecuencias sobre la situación jurídica de la expresidenta. “Defender su libertad es defender el derecho del pueblo a elegirla”, señaló.

Doñate fue uno de los primeros dirigentes kirchneristas que respondió públicamente a Bianco. “A esta altura, por la responsabilidad que acumulás, Carlos Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, afirmó. El dirigente calificó además la posición del ministro como “irresponsable e ingrata”.

El diputado bonaerense y jefe del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, también intervino en la discusión y cuestionó a quienes plantean la imposibilidad jurídica de una eventual participación electoral de Cristina.

Las respuestas se suman a una lista de cruces que viene creciendo durante los últimos meses. En septiembre, la diputada bonaerense Mayra Mendoza había acusado a Kicillof de ser “desleal y desagradecido” y cuestionado la construcción política diferenciada que desarrolla el gobernador. El conflicto ya incluía entonces diferencias por el desdoblamiento electoral, la confección de listas, las PASO, las reelecciones municipales y el control del PJ bonaerense.

Al final la corte si revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana. Por lo tanto la conclusión política es que los que hablan de "imposibilidad jurídica de participación electoral" son aquellos a los que les conviene que este presa. — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) October 9, 2026

Cristina candidata: la posición que sostiene el kirchnerismo

Máximo Kirchner viene sosteniendo públicamente que su espacio pretende que la expresidenta pueda competir si logra revertir su inhabilitación. “Nosotros queremos que Cristina sea candidata”, afirmó recientemente durante una visita a San Juan.

A comienzos de octubre había sido todavía más explícito al señalar que la expresidenta mantiene voluntad de representar electoralmente a su espacio y vincular esa definición con la presentación realizada ante Naciones Unidas.

La discusión ya había mostrado diferencias dentro del propio peronismo. El dirigente del MDF Jorge Ferraresi sostuvo que su sector no observa actualmente posibilidades concretas de una candidatura de Cristina, aunque agregó: “Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde pueda terminar de candidata”.

Kicillof, mientras tanto, continúa desarrollando el Movimiento Derecho al Futuro. Durante el Plenario Federal realizado en septiembre en Avellaneda, dirigentes de su espacio volvieron a impulsar públicamente una eventual candidatura presidencial. El gobernador cerró entonces su intervención con una respuesta breve: “Cuenten conmigo”.

Después aclaró que las postulaciones deberían ser el resultado de una construcción política y no su punto de partida. Esa posición fue ratificada por Bianco. El ministro sostiene que durante 2026 el objetivo es consolidar la presencia del MDF en Buenos Aires y extenderla a otras provincias.

El espacio ya realizó actividades y abrió estructuras fuera del territorio bonaerense, mientras mantiene contactos con dirigentes políticos, sindicales y territoriales de distintos puntos del país.

La construcción nacional genera uno de los principales desacuerdos con el kirchnerismo: no sobre la posibilidad de enfrentar electoralmente a Milei, sino sobre quién encabezará esa alternativa y mediante qué mecanismo será elegido.

Sergio Massa ya había fijado su posición sobre cómo debería resolverse la discusión interna. Ante la Liga de Intendentes Peronistas reclamó “unidad y competencia” tanto para la candidatura presidencial como para la sucesión bonaerense.

El massismo entra públicamente al cruce

En las últimas semanas, Sergio Massa ya había fijado su posición sobre cómo debería resolverse la discusión interna. Ante la Liga de Intendentes Peronistas reclamó “unidad y competencia” tanto para la candidatura presidencial como para la sucesión bonaerense.

El planteo implica mantener una coalición común y habilitar algún mecanismo competitivo si no existe acuerdo entre los diferentes sectores. El Frente Renovador viene además defendiendo la continuidad de las PASO y rechazando que todas las postulaciones se resuelvan únicamente mediante acuerdos entre las conducciones partidarias.

Massa tampoco confirmó hasta ahora una candidatura presidencial. Durante una reunión con dirigentes de la Sexta Sección dejó otra definición: “Si hay que jugar, vamos a jugar”, aunque posteriormente se presentó ante intendentes como dispuesto a funcionar como “arquitecto” de una unidad más amplia.

Paralelamente, el Frente Renovador avanzó durante los últimos meses con reuniones seccionales en Buenos Aires y encuentros regionales fuera de la Provincia.