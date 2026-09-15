¿Sin margen para la tregua? Mayra Mendoza acusó a Kicillof de “desleal y desagradecido” y de “dividir al peronismo”

La diputada bonaerense cuestionó el distanciamiento del gobernador del kirchnerismo y reivindicó el liderazgo de Cristina Fernández.

La tensión entre La Cámpora y Axel Kicillof alcanzó un nuevo nivel. La diputada bonaerense Mayra Mendoza acusó al gobernador de dividir al peronismo, cuestionó su distanciamiento del kirchnerismo y dejó una de las expresiones más duras pronunciadas hasta ahora dentro del oficialismo provincial: “No hay nada peor que ser desleal y desagradecido”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el streaming Sakura. Aunque en algunos pasajes evitó nombrar directamente a Kicillof, Mendoza vinculó sus críticas con la trayectoria del mandatario, las oportunidades políticas que recibió durante los gobiernos de Cristina Kirchner y la posterior creación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

“Todos tuvimos oportunidades con CFK, algunos más que otros. Hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad, desagradecimiento”, afirmó. Luego endureció su mensaje: “Hay algunos dirigentes peronistas que no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos”.

La dirigente camporista también cuestionó a quienes buscan tomar distancia de la identidad kirchnerista después de haber desarrollado sus carreras dentro de ese espacio. “Esa mancha no se borra más”, sentenció.

El cuestionamiento no quedó limitado a una discusión sobre identidades políticas. Mendoza apuntó contra la decisión de Kicillof de crear una estructura propia después de su reelección en 2023 y sostuvo que ese movimiento quebró el equilibrio interno del oficialismo. “Tomó la decisión de dividir al peronismo”, afirmó la legisladora.

El MDF permitió al gobernador reunir intendentes, ministros, legisladores, dirigentes sindicales y referentes territoriales que comenzaron a construir una organización diferenciada de La Cámpora. Su despliegue incluyó plenarios en las distintas secciones electorales y una creciente proyección nacional alrededor de una eventual candidatura presidencial de Kicillof en 2027.

Para el kirchnerismo, sin embargo, ese crecimiento no representa simplemente la aparición de otra corriente interna. El sector de Cristina y Máximo Kirchner interpreta que el mandatario construye una conducción alternativa utilizando el lugar político al que llegó con el respaldo de la expresidenta.

Mendoza trasladó esa acusación a la gestión y aseguró que los municipios reciben respuestas diferentes según su cercanía con el espacio del Gobernador. Como ejemplo mencionó su experiencia durante los últimos meses al frente de Quilmes. “Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta”, sostuvo.

La diputada bonaerense Mayra Mendoza acusó al gobernador de dividir al peronismo y cuestionó su distanciamiento del kirchnerismo.

La exjefa comunal también enumeró problemas concretos que afectan a Quilmes. Según detalló, el distrito mantiene más de 800 viviendas paralizadas, una estación ferroviaria sin terminar y convenios destinados a construir escuelas que quedaron detenidos.

Mendoza reconoció que una parte central del problema se origina en el retiro del Gobierno nacional de la obra pública. “La decisión de Milei de desfinanciar la obra pública afecta muchísimo”, expresó, y cifró en aproximadamente $15 billones la deuda reclamada por Buenos Aires a la administración nacional.

No obstante, también dirigió sus reclamos hacia la Provincia. La diputada planteó la necesidad de obtener financiamiento para obras hídricas destinadas a reducir las consecuencias de las sudestadas y los desbordes de los arroyos San Francisco y Las Piedras.

Quilmes impulsó la conformación de una cuenca que abarca ambos cursos de agua, pero, según Mendoza, todavía no llegaron los recursos necesarios para las intervenciones proyectadas. “Que nos ayude”, reclamó a la administración bonaerense.

El avión que volvió a encender el fuego amigo

La ofensiva de Mendoza se produjo pocos días después de otro cuestionamiento surgido desde el corazón del bloque oficialista. El presidente de la bancada de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, había puesto en discusión la decisión provincial de destinar US$3,35 millones a reparar y modernizar un avión perteneciente a la flota estatal.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Tignanelli compartió un video de Cristina Kirchner en el que la entonces presidenta relataba que había redireccionado recursos previstos para renovar el Tango 01 hacia la construcción de dos hospitales en La Matanza. El legislador acompañó las imágenes con una definición dirigida a la administración de Kicillof: “Las prioridades”.

La contratación bonaerense no contempla adquirir una aeronave nueva, sino recuperar un Cessna 550 Citation II comprado por la Provincia en 1994 y fuera de servicio desde hace alrededor de una década. Los trabajos incluyen reparación de motores, actualización de la aviónica, renovación del interior, inspecciones técnicas y capacitación para pilotos y mecánicos.

El Gobierno argumenta que se trata de recuperar un bien estatal que también tuvo funciones sanitarias. La Cámpora, en cambio, utilizó el gasto para discutir las prioridades presupuestarias en un contexto de dificultades financieras, reclamos salariales y obras pendientes.

El vídeo es del 2013. La anécdota del 2008 cuando @CFKArgentina era Presidenta y Alberto Balestrini vicegobernador de la pba.

Las prioridades 👇 pic.twitter.com/oKpKJEdyR5 — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) September 12, 2026

Cristina Kirchner, el punto de ruptura

La relación con Cristina Kirchner aparece en el centro de la disputa. Mendoza sostuvo que algunos dirigentes no reconocen el papel de la expresidenta en su crecimiento político ni acompañan con suficiente firmeza su situación judicial.

El cuestionamiento se suma a la polémica generada por la ausencia orgánica del MDF en un documento difundido al cumplirse cuatro años del intento de asesinato de la exmandataria. El pronunciamiento reunió a dirigentes del kirchnerismo, el Frente Renovador y otros espacios políticos, pero no incluyó firmas que representaran institucionalmente al movimiento de Kicillof.

Funcionarios bonaerenses expresaron su solidaridad de manera individual y el Gobernador afirmó públicamente que Cristina continúa “injustamente detenida”. Sin embargo, esos gestos no consiguieron cerrar las diferencias con La Cámpora.

La disputa también arrastra antecedentes electorales. El desdoblamiento de los comicios bonaerenses fue uno de los principales puntos de conflicto entre ambos sectores. La Cámpora objetó la estrategia impulsada por Kicillof, mientras el gobernador defendió la necesidad de preservar una decisión provincial y construir una propuesta con mayor autonomía.

A eso se agregaron las discusiones por las listas, el control del PJ bonaerense, la continuidad de las PASO, las reelecciones de los intendentes y la estrategia nacional hacia 2027.

Después de los plenarios realizados en el interior provincial, el kicillofismo prepara un encuentro federal en Avellaneda.

El MDF avanza y La Cámpora endurece las críticas

Los nuevos cuestionamientos aparecen cuando el Movimiento Derecho al Futuro intenta superar las fronteras bonaerenses. Después de los plenarios realizados en el interior provincial, el kicillofismo prepara un encuentro federal en Avellaneda para reunir dirigentes de otras provincias, organizar mesas de trabajo y comenzar a darle estructura nacional al espacio.

La consolidación del MDF amenaza con alterar la relación de fuerzas dentro del peronismo. Kicillof cuenta con el respaldo de intendentes, ministros y organizaciones que lo proyectan como una posible alternativa presidencial. La Cámpora conserva el control de una parte importante de la estructura partidaria, presencia legislativa y una conducción ordenada alrededor de Cristina y Máximo Kirchner.

El peronismo mantiene formalmente su unidad parlamentaria y continúa compartiendo responsabilidades de gobierno. Sin embargo, los cuestionamientos dejaron de circular únicamente en reuniones reservadas y pasaron a expresarse mediante entrevistas, discursos, documentos y publicaciones en redes sociales.

La discusión también comenzó a involucrar decisiones administrativas, partidas presupuestarias y reclamos municipales. Esa evolución eleva el costo de la pelea: las diferencias por la conducción de 2027 empiezan a mezclarse con el funcionamiento cotidiano de la Provincia.

El fuego amigo, lejos de apagarse, suma protagonistas y aumenta su intensidad. La incógnita es hasta cuándo podrá el oficialismo mantener la unidad institucional mientras sus principales sectores profundizan una disputa que ya no tiene demasiado de silenciosa.