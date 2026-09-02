El documento por el atentado a Cristina: el MDF ausente y la interna bonaerense detrás de las 23 firmas.

El documento firmado por 23 partidos políticos al cumplirse cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner tuvo una consecuencia que excedió el llamado contra la violencia: volvió a mostrar las diferencias dentro del peronismo bonaerense. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), conducido por Axel Kicillof, no aparece entre las adhesiones y el gobernador tampoco participó del acto frente a San José 1111.

“La democracia no admite la eliminación del adversario” fue el título del pronunciamiento leído ante el departamento de Constitución donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

El texto llama a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que precedieron al ataque del 1° de septiembre de 2022 y cuestiona los discursos de odio, las campañas de estigmatización, las noticias falsas y el lawfare.

Para los firmantes, la “antipolítica” fue alimentada por sectores del poder económico concentrado y amplificada mediante medios, redes sociales y plataformas digitales.

“Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”, advierte la declaración. También plantea que el aniversario no interpela únicamente al peronismo, sino al conjunto del sistema democrático.

Las 23 firmas y el MDF ausente

La nómina reúne al Partido Justicialista, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Patria Grande, Kolina, La Patria de los Comunes y el Partido Solidario. También aparecen fuerzas radicales, socialistas y de izquierda, entre ellas el Frente Amplio por la Democracia, Radicalismo Auténtico, Libres del Sur, el PTP-PCR y el Partido Comunista.

Entre los representantes figuran el senador y vicepresidente del PJ José Mayans; Sergio Massa por el Frente Renovador; los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois; Guillermo Moreno, Martín Sabbatella, Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Emilio Pérsico, Carlos Heller, Claudio Lozano, Gustavo López, Juan Carlos Alderete, Jorge Kreyness y Humberto Tumini.

El MDF no suscribió como fuerza. Cerca de Kicillof aseguraron que no fueron convocados y que se enteraron cuando el documento ya estaba publicado. “No nos avisaron”, resumieron en la Gobernación.

Desde el movimiento respondieron que la ausencia admite matices: Kicillof preside el PJ bonaerense y Mario Secco, intendente de Ensenada, titular del Frente Grande e integrante del armado provincial, sí firmó la declaración. Tampoco aparecen adhesiones de los demás gobernadores justicialistas.

Kicillof respondió por separado

El gobernador fijó posición mediante un mensaje en X. “Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, sostuvo.

Agregó que la expresidenta está “injustamente detenida” y presentó ambos hechos como “dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”.

Kicillof en X.

El reclamo apunta a la pesquisa sobre posibles instigadores o financistas, que hasta el momento no reunió pruebas suficientes para sostener una acusación contra una estructura política o económica.

La situación de los autores materiales, en cambio, tuvo sentencia: el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión, pena unificada en catorce, y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Gabriel Nicolás Carrizo fue absuelto.

El ataque ocurrió a las 20.52 del 1° de septiembre de 2022 frente al entonces domicilio de Cristina en Recoleta. Sabag Montiel apuntó un arma cargada contra su rostro y gatilló, pero el disparo no salió.

Máximo, los cánticos y el 2027

El acto comenzó a las 18 y tuvo como principal orador al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Cuestionó los modelos económicos de Javier Milei, Mauricio Macri y Fernando de la Rúa y pidió hablar menos de las peleas partidarias para concentrarse en los problemas cotidianos.

Al agradecer a quienes firmaron la declaración, dejó una frase que resonó por la ausencia del MDF: “Si ustedes supieran las miserias que hay en la política”.

Las palabras de Máximo al cumplirse cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Máximo también habló de una eventual postulación de su madre. “Llama la atención que muchos de esos que dicen que ‘Cristina ya fue’ no acompañen el pedido de que pueda presentarse en elecciones”, afirmó. La militancia respondió con el canto de “Cristina presidenta” y con estrofas dirigidas a Kicillof.

La Cámpora ya había difundido la consigna “Cristina inocente, Cristina libre, Cristina presidenta”, mientras Kolina, el partido de Alicia Kirchner, lanzó la campaña “Poder elegirla”. No existe hasta ahora una candidatura formalizada. Al finalizar el acto, Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento para saludar a la multitud.