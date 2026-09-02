El mapa bonaerense de Massa: reuniones seccionales, nombres propios y señales hacia 2027

Sergio Massa y Carlos Puglelli.

Sergio Massa apretó el paso en la provincia de Buenos Aires: ya recorrió la Quinta, la Sexta y la Séptima sección electoral y este viernes tendrá otra parada en Junín. Busca escuchar qué ocurre en cada municipio y medir con qué estructura cuenta el Frente Renovador (FR) si la unidad peronista no evita una competencia interna en 2027.

La reunión más reciente fue el martes por la tarde, cuando el exintendente de Tigre recibió en sus oficinas de la avenida del Libertador a intendentes, legisladores, concejales y dirigentes de la Sexta. Según pudo reconstruir este medio, pidió un informe sobre los distritos, los reclamos vecinales y la situación de su fuerza en el interior.

“Sergio apuesta y nos dice siempre lo mismo: que no descuidemos el distrito, que escuchemos a los vecinos y actuemos en consecuencia”, resumieron desde el espacio. La instrucción convive con “mantener cautela” y “trabajar por la unidad del peronismo”. En el FR aseguran tener un esquema para competir en los 135 municipios si fuera necesario, aunque no hay listas ni candidaturas oficializadas.

El despliegue ocurre mientras Axel Kicillof sostiene que la candidatura presidencial no debe decidirse “en una mesa” y Máximo Kirchner agita desde La Cámpora su “si querés otra canción, vení, te presto la mía”. Massa responde con recorridas seccionales.

Sección por sección

En la Séptima, el senador provincial Marcos Pisano encabezó una mesa en la sede de AOMA de Olavarría, con Eduardo Rodríguez como anfitrión. Participaron el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; Diego Disalvo, referente de 25 de Mayo; María Inés Mancini y Carlos Caputo, de Azul; Abigail Ávila, de Tapalqué; y Leandro Ledesma, de Saladillo.

El grupo repasó la situación social, económica y productiva, recibió iniciativas legislativas de Pisano y acordó replicar encuentros con vecinos, instituciones intermedias y fuerzas vivas.

El Frente Renovador de la Séptima Sección se reunió en Olavarría.

La próxima estación será la Cuarta. El plenario está convocado para este viernes 4 de septiembre a las 18, en el Salón de Eventos Boulevard de Junín, Pastor Bauman 74. El FR informa presencia en 17 de los 19 distritos y cuenta con los intendentes Juanci Martínez, de Rivadavia; Darío Golía, de Chacabuco; y Fernando Rodríguez, de General Pinto. También tiene al diputado Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, y a la senadora provincial Valeria Arata.

El esquema ya pasó por Maipú, con referentes de las 27 ciudades de la Quinta y la meta de construir alternativas en 14 municipios. Para el 19 de septiembre se prevé una jornada de Jóvenes FR.

Los nombres que empiezan a circular

El diputado provincial Carlos Puglelli afirmó en declaraciones radiales que el peronismo debe superar sus internas, convocar a quienes rechazan el plan económico de Javier Milei y prepararse para la disyuntiva “Milei sí o Milei no”. Sobre el líder renovador, sostuvo que es “la persona más preparada para la presidencia”.

Puglelli también mencionó a Juan “Oveja” Andreotti para la gobernación bonaerense. En conversaciones internas relevadas aparece, además, Sebastián Galmarini como otro nombre posible para ese casillero. Son postulaciones promovidas por dirigentes del sector, no decisiones formalizadas por el FR.

Eso contradice, al menos por ahora, una versión reciente sobre un supuesto pacto reservado que ubicaría a Kicillof como candidato presidencial y a Massa en la Provincia. Sin confirmación pública de los protagonistas, se trata de una hipótesis y no de un acuerdo comprobado.

El otro partido se juega en la Legislatura

El trabajo territorial se apoya en una agenda parlamentaria propia. Guillermo Michel, Sofía Vannelli y el legislador porteño Francisco Caporiccio participaron de un debate sobre sobreendeudamiento familiar encabezado por Guerrera, junto con FundeJus, que preside el exministro Ricardo Casal, y la Fundación Encuentro. Expusieron José Ignacio de Mendiguren y el camarista de San Martín Claudio Fede. Vannelli y Ayelén Rasquetti impulsaron, además, iniciativas sobre denuncias por violencia de género.

Puglelli sumó a esa agenda la regulación de armas no letales para la Policía, con capacitación y controles, y el debate sobre policías municipales. En materia electoral, el desacuerdo con el kicillofismo sigue abierto: el FR defiende el límite a las reelecciones de intendentes, mientras el gobernador impulsa su modificación.

Bloque Fuerza Patria en el Senado bonaerense.

Las comisiones reflejan ese reparto. En el Senado, Malena Galmarini preside Reforma Política y Régimen Electoral y el kicillofista Germán Lago conduce Legislación General. En Diputados, Ana Luz Balor, del Movimiento Derecho al Futuro, encabeza Reforma Política y del Estado, mientras el massista Rubén Eslaiman está al frente de Legislación General. Fuentes legislativas sostienen que los expedientes no avanzarían hasta que las conducciones alcancen un entendimiento.

Una reunión solicitada por Galmarini al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, terminó incluyendo a Balor; aunque el balance público fue positivo, fuentes renovadoras hicieron saber su disgusto y señalaron que Bianco las remitió a Agustina Vila.

Al mismo tiempo, en San Martín, el intendente Fernando Moreira incorporó al economista y dirigente renovador Juan Eslaiman como secretario de Espacio Público, una muestra de convivencia administrativa entre el FR y un municipio alineado con el MDF.

El Frente Renovador suma espacios en distrito del MDF.

El próximo dato concreto saldrá del plenario de Junín, donde Massa, según anticiparon desde su espacio, ratificará una frase que ya circuló en la Quinta y en la Sexta: “Si hay que poner el pecho, se va a poner”.