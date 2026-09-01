El kicillofismo profundiza su desembarco en el interior: plenarios, territorio y armado nacional

El espacio político que conduce Axel Kicillof realizará en Saladillo el plenario correspondiente a la Séptima sección electoral.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) dará este sábado un nuevo paso en su despliegue por el interior bonaerense. El espacio político que conduce Axel Kicillof realizará en Saladillo el plenario correspondiente a la Séptima sección electoral, como parte de una secuencia de encuentros destinada a ordenar su estructura territorial y preparar el salto hacia una construcción nacional.

La actividad comenzará a las 11 en el club Apeadero y reunirá a dirigentes y militantes de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo. El principal orador será el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, una de las figuras encargadas de conducir los plenarios seccionales y traducir las discusiones locales en una agenda común.

La novedad no radica únicamente en la realización de otro acto. Saladillo es gobernado por la oposición, pero constituye uno de los municipios de la región donde el MDF logró imponerse en la reciente disputa interna del Partido Justicialista. Para el kicillofismo, la sede representa la posibilidad de exhibir organización en un distrito donde no controla el gobierno municipal y, al mismo tiempo, ordenar su propia competencia territorial.

El encuentro llegará una semana después del plenario de la Quinta sección, realizado en Mar Chiquita, donde la consigna “Axel presidente” ocupó buena parte del escenario. Allí, los discursos combinaron críticas a la política económica de Javier Milei, reclamos de las economías regionales y un llamado a conformar un frente político más amplio.

En Saladillo, el vicepresidente de AUBASA, Walter Abarca, será uno de los anfitriones de la jornada junto con Danilo Mengarelli, referente local del MDF cuyo nombre comenzó a circular como posible candidato a intendente.

La organización también espera la presencia del jefe comunal de Tapalqué, Gustavo Cocconi, y de referentes de los ocho distritos de la sección. Entre los dirigentes previstos aparecen Liliana Schwindt,José Eseverri y Telma Cazot, de Olavarría; Hernán Ralinqueo, de 25 de Mayo; Laura Aloisi, de Azul; Mónica Ochoa, de Bolívar; Romanela Fernández, de General Alvear; y José Luis Horna, de Roque Pérez.

La composición refleja uno de los objetivos centrales del plenario: identificar referentes capaces de sostener el espacio en cada municipio y evitar que la proyección nacional de Kicillof quede apoyada solamente sobre intendentes o funcionarios provinciales.

En varios distritos de la Séptima, el peronismo no gobierna y atraviesa discusiones por sus liderazgos locales. Por eso, además de respaldar al gobernador, el encuentro deberá abordar una cuestión más inmediata: cómo construir alternativas municipales competitivas para 2027.

El MDF ya había realizado en mayo de 2025 una convocatoria regional en Tapalqué, con más de 400 dirigentes y la participación de Bianco y Cocconi. Saladillo buscará recuperar aquel antecedente, pero dentro de una estrategia seccional más sistemática.

Mar Chiquita dejó una definición electoral

El plenario de la Quinta sección reunió a representantes de municipios turísticos, portuarios y agropecuarios. Participaron dirigentes de Mar del Plata, Mar Chiquita, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, el Partido de La Costa, Tandil, Ayacucho, General Madariaga, Pila, Tordillo y Chascomús, entre otros puntos de la región.

El cierre quedó a cargo del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, quien vinculó la situación de cada distrito con el programa económico nacional.

“Nadie llega a fin de mes en esta Argentina de Milei”, afirmó el jefe comunal, que mencionó la pérdida de empleos, el cierre de comercios, la caída del turismo y las dificultades de jubilados y trabajadores para afrontar sus gastos básicos.

Espinoza utilizó indicadores de la región para reforzar su planteo. Señaló que Mar del Plata registra un desempleo del 9,3% y aseguró que la actividad pesquera atraviesa un fuerte retroceso. También destacó que los distritos turísticos llegan golpeados por el menor consumo y las estadías más cortas.

La lectura económica terminó convertida en una definición política. El intendente propuso reunir a sectores del trabajo, la producción y las economías regionales en un frente que incorpore también a radicales, socialistas, vecinalistas e independientes.

“Hay que generar consensos y acuerdos, hay que abrazarlos a todos. No hay que ser sectarios ni excluyentes”, sostuvo.

El mensaje fue acompañado por dos consignas que el MDF pretende instalar durante esta etapa: Kicillof como candidato presidencial y un solo postulante competitivo en cada municipio.

“2026 tiene que ser un año de construcción y de consensos en cada ciudad”, planteó Espinoza. Luego avanzó un paso más: “El MDF tiene que tener un solo candidato por ciudad”.

PLENARIO MDF 🇦🇷✌🏼



📍5ta sección electoral con @kicillofok



Recibimos en Mar Chiquita a miles de compañeros y compañeras de la 5ta sección, @Carli_Bianco, @ParediJorge intendentes, ministros y legisladores. pic.twitter.com/nkeArqzagf — Walter Wischnivetzky (@WWischnivetzky) August 29, 2026

Una recorrida con agendas diferentes

La secuencia comenzó el 8 de agosto en Alberti, con el plenario de la Cuarta sección. Allí, Bianco planteó la necesidad de construir una “candidatura unificada del campo popular” para 2027 y Espinoza defendió una agenda específica para el interior productivo.

El segundo encuentro fue en Ramallo, con representantes de los 15 distritos que integran la Segunda sección. La convocatoria superó el millar de asistentes y abrió una discusión que atraviesa todo el despliegue territorial: el lugar que tendrá el interior dentro del armado provincial.

El intendente anfitrión, Mauro Poletti, pidió “dejar de conurbanizar al peronismo” y reclamó que las regiones alejadas del área metropolitana cuenten con representación en la futura fórmula para la Gobernación.

La frase expuso una tensión que los plenarios intentan administrar. El conurbano concentra la mayor cantidad de votos y estructuras municipales, pero la construcción presidencial de Kicillof necesita exhibir llegada a regiones productivas que mantienen agendas y demandas diferentes.

Entre las preocupaciones recogidas aparecen los caminos rurales, las rutas nacionales, el estado de la infraestructura hídrica, el acceso al crédito, las tarifas, la situación de las pymes, la apertura de importaciones y la caída del consumo.

Los plenarios forman parte de una estrategia que el kicillofismo comenzó a estructurar varios meses antes. No se trata solamente de organizar actos, sino de combinar equipos técnicos, cuadros políticos, representación sindical y presencia municipal.

En marzo, como detalló GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof puso en marcha el Centro de Estudios Derecho al Futuro, concebido como una usina programática para elaborar propuestas sobre educación, salud, trabajo, infraestructura, producción y seguridad.

El CEDAF quedó coordinado por Mara Ruiz Malec, Agustín Simone y Pablo Ceriani, con la intención de articular instituciones que ya elaboraban diagnósticos dentro del universo peronista y sindical. Entre ellas aparecen el Instituto Argentina Grande, vinculado a Gabriel Katopodis; el Grupo Atenas, encabezado por Silvina Batakis; y equipos técnicos de las dos CTA.

Aquel lanzamiento ocurrió después de que el MDF se impusiera en diez de las dieciséis internas distritales disputadas dentro del PJ bonaerense. El resultado le permitió a Kicillof sumar estructura partidaria propia, pero también mostró que su espacio debía seguir creciendo en municipios donde La Cámpora, el Frente Renovador o agrupaciones locales conservan peso.

Los plenarios cumplen ahora la pata territorial de esa estrategia. El centro de estudios busca ofrecer programa y equipos; las reuniones seccionales, en tanto, intentan construir representación y movilización en cada región.

La juventud, otra pieza del armado

El cronograma territorial tuvo una pausa el 22 de agosto para el lanzamiento de MDF Juventudes en San Martín. La convocatoria reunió a estudiantes secundarios y universitarios, organizaciones sociales, representantes gremiales, clubes y referentes de economías regionales. El encuentro buscó responder a uno de los problemas que detecta el peronismo: la pérdida de conexión con sectores juveniles que en los últimos años se acercaron a Javier Milei o se alejaron de la participación política.

La agenda incluyó el endeudamiento a través de billeteras virtuales, el acceso a la vivienda, el empleo precario, la educación pública y las dificultades para proyectar una vida independiente. El MDF procura disputar ese terreno con un discurso que contrapone comunidad, organización y derechos frente al individualismo libertario.

También allí apareció con fuerza la consigna presidencial. Espinoza aseguró que “la Argentina que viene es con Axel presidente”, mientras el propio Kicillof volvió a evitar un lanzamiento formal y concentró su mensaje en la construcción de una alternativa.







El desafío de crecer sin romper el PJ

El despliegue del MDF ocurre mientras continúa abierta la relación entre Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. El gobernador necesita desarrollar una estructura propia para sostener su proyección, pero también requiere preservar la unidad del espacio que hoy gobierna la Provincia.

El kirchnerismo reclama que cualquier candidatura sea discutida dentro del conjunto del peronismo y busca mantener la centralidad política de la ex mandataria. El MDF, por su parte, sostiene que una eventual PASO puede ordenar las diferencias, siempre que exista previamente un programa común y un compromiso de acompañamiento posterior.

Los plenarios operan sobre ese equilibrio. Fortalecen a Kicillof, instalan su nombre y organizan cuadros propios, pero evitan centrar los discursos en una confrontación abierta con La Cámpora o el Frente Renovador. La consigna predominante es ampliar y construir unidad, aunque esa unidad todavía no tenga reglas cerradas ni candidatos definidos.