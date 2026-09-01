Kicillof, Cristina y 2027: el reclamo por el atentado y la disputa por la conducción peronista

Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner

A cuatro años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof reunió en un mensaje la investigación de los eventuales autores intelectuales del ataque y la situación judicial de la expresidenta. Lo hizo mientras acelera el despliegue federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para 2027.

“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, publicó Kicillof en X. También sostuvo que Cristina está “injustamente detenida” y calificó ambos hechos como “dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”.

El mensaje coincidió con la convocatoria del peronismo frente a San José 1111, en Constitución, donde Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. El acto fue anunciado para las 18, con Máximo Kirchner como único orador. También se difundió el documento “La democracia no admite la eliminación del adversario”. Kicillof no tiene previsto participar: su adhesión quedó concentrada en el posteo.

Kicillof en X.

Condenas y una pesquisa sin respuesta

El atentado ocurrió el 1° de septiembre de 2022 frente al entonces domicilio de Cristina Kirchner, en Recoleta. Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola contra su rostro y gatilló, pero el disparo no salió. En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 lo condenó a diez años de prisión por el intento de homicidio; la pena fue unificada en catorce años por condenas previas. Brenda Uliarte recibió ocho años como partícipe necesaria y Gabriel Nicolás Carrizo fue absuelto.

El momento en que intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner.

La referencia de Kicillof a la impunidad apunta a otro tramo del expediente. De acuerdo con la información judicial disponible, la pesquisa sobre posibles instigadores o financistas no reunió pruebas suficientes para sostener que una estructura política o económica hubiera ordenado o financiado el ataque. El reclamo del gobernador expresa una posición política sobre esa investigación, sin modificar lo resuelto respecto de los autores materiales.

El mandatario ya había fijado postura el lunes, durante una conferencia junto a su par pampeano, Sergio Ziliotto. “Creemos que es una condena injusta, que es inocente y lo vamos a seguir diciendo de la misma manera”, afirmó sobre el fallo de la causa Vialidad, por el cual la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Un respaldo sin foto conjunta

El pronunciamiento no clausura las diferencias entre el kicillofismo y el cristinismo. Desde La Cámpora reclaman una visita del gobernador a San José 1111 y conversaciones directas sobre el armado electoral. En el MDF, según pudo reconstruir este medio, resisten que Máximo Kirchner sea el interlocutor obligatorio. Las críticas bajaron de volumen, pero todavía no hubo una imagen compartida.

Hubo un acuerdo puntual. Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, gobernadores, jefes legislativos y el santiagueño Gerardo Zamora defendieron las PASO en una reunión en el Hotel Emperador. El bonaerense atribuyó al gobierno de Javier Milei el propósito de eliminarlas para favorecer su reelección y rechazó negociar reglas electorales por recursos u obras.

Ese entendimiento no resolvió el reparto de candidaturas. Massa volvió a moverse después de dos años y medio dedicado a la actividad empresarial y explora otra postulación presidencial. El llamado peronismo federal también busca un lugar: Victoria Tolosa Paz describió un escenario con “demasiados liderazgos sin que ninguno logre imponerse”.

En el entorno de Kicillof separan la defensa de Cristina de la oferta electoral. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que creen en su inocencia y reclaman su libertad, aunque advirtió que “no puede ser el eje principal de una campaña política”. Pidió concentrarse en ingresos, empleo y deudas familiares, y reclamó una conducción definida: “No puede haber dos técnicos”.

Del “Luche y Vuelve” al MDF federal

La próxima escena será el sábado 19 de septiembre en un predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Wilde, partido de Avellaneda. El MDF realizará su lanzamiento federal bajo la consigna “Construir la Esperanza” y espera reunir a 40 mil asistentes. Andrés Larroque, coordinador del armado nacional, y Bianco, responsable del despliegue bonaerense, organizan la jornada, que comenzará a las 11 con comisiones y terminará con un discurso de Kicillof.

El lugar tiene una carga difícil de disimular. En marzo de 2023, el mismo predio recibió el acto “Luche y Vuelve”, impulsado por la entonces mesa de Ensenada, que integraban Kicillof, Jorge Ferraresi, Mario Secco y Larroque. Aquel encuentro pedía la candidatura presidencial de Cristina. Máximo Kirchner sostuvo entonces que ella debía definir la estrategia y promovió al propio gobernador como postulante.

Desde entonces, el kicillofismo pasó por su bautismo en Florencio Varela en 2024, el lanzamiento formal del MDF en Los Hornos en 2025 y una serie de plenarios territoriales y sectoriales. Una docena de dirigentes recorre el país y Kicillof ya visitó Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa.

El cristinismo no descarta presentar una candidatura propia, una posibilidad que podría desembocar en una PASO o, si no hubiera acuerdo, en ofertas separadas. Kicillof evita formalizar la suya y sostiene que “falta mucho para el momento electoral”, aunque advierte que “los tiempos se han acelerado porque el Presidente de la Nación hace meses que solo trabaja para su campaña electoral y para ser reelecto”.