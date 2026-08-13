Kicillof acuerda con Massa y Máximo defender las PASO y moviliza al PJ bonaerense

Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

En menos de 24 horas, Axel Kicillof protagonizó dos movimientos de la estrategia peronista hacia 2027. El martes por la noche se sentó con Sergio Massa y Máximo Kirchner, después de meses sin una reunión conjunta, para sostener las PASO frente al intento del gobierno de Javier Milei de eliminarlas o suspenderlas. El miércoles, en su rol de presidente del PJ bonaerense, encabezó en San Miguel del Monte una convocatoria de la Quinta Sección y empujó la campaña de afiliaciones que busca ampliar la base partidaria.

Una mesa después de meses de distancia

La cumbre reservada se extendió durante varias horas y terminó pasadas las 23.30. Participaron los gobernadores Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

También estuvieron el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans; y su par de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.

Mayans y Martínez impulsaron la convocatoria, mientras Massa venía interviniendo en las negociaciones parlamentarias que permitieron quitar del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” el capítulo sobre extranjerización de tierras. Esa votación reabrió contactos que llevaban meses congelados y mostró que una acción coordinada podía frenar parte de la agenda libertaria.

El dato político fue el reencuentro entre Kicillof y Kirchner. La relación había quedado dañada después de que el gobernador desdoblara las elecciones bonaerenses de 2025, una decisión resistida por Cristina Fernández de Kirchner.

No compartían una reunión desde octubre. En el peronismo hubo contactos puntuales tras la muerte del Indio Solari, pero no una recomposición entre los dos sectores. “Fue una primera reunión”, señalaron desde uno de los espacios, sin presentar el encuentro como una reconciliación definitiva.

Elecciones nacionales.

Las PASO como punto de acuerdo

Los asistentes coincidieron en defender las primarias nacionales y bonaerenses como mecanismo para construir “una propuesta electoral amplia y potente”. Para un peronismo que aún debe resolver liderazgos y candidaturas, sostener esa instancia ofrece una vía institucional para procesar las diferencias entre el sector de Kicillof, el Frente Renovador de Massa y la estructura vinculada a Máximo Kirchner.

También acordaron avanzar con una mesa política que vincule a gobernadores, conducción partidaria y bloques parlamentarios. La agenda incluyó el Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias, el impuesto a los combustibles, la situación fiscal de los distritos y los cambios al Régimen de Zona Fría, que el oficialismo ya consiguió aprobar en Diputados.

La lectura compartida en el encuentro fue que la Casa Rosada busca suprimir o volver a suspender las PASO para despejar el camino electoral de Milei. La posición incluyó cuestionamientos a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. El consenso, por ahora, no resuelve la interna peronista, pero establece un límite común ante la ofensiva libertaria.

Afiliaciones, municipios y respaldo sindical

Horas después, Kicillof trasladó la discusión al territorio. En San Miguel del Monte estuvo acompañado por el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares; la presidenta partidaria local, Marcela Basualdo; y autoridades de Pila, Mar Chiquita, General Paz, General Belgrano, Lezama y Las Flores. Cascallares explicó el funcionamiento de la nueva aplicación destinada a agilizar las incorporaciones.

El despliegue se apoya en su doble rol de gobernador y titular partidario, con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como estructura propia, aunque todavía evita formalizar una candidatura.

Kicillof explicó que la nueva campaña y la aplicación apuntan a “abrir los brazos” a nuevas generaciones. El objetivo, dijo, es fortalecer al partido ante una elección en la que se juegan “los próximos 100 años de la Argentina”. También planteó que el peronismo debe ofrecer participación, formación política y acompañamiento territorial, y no limitarse a funcionar como una herramienta electoral.

Kicillof encabezó en San Miguel del Monte una convocatoria de la Quinta Sección.

La apertura partidaria también incluyó la reciente afiliación de Santiago Cúneo, después de conversaciones con Kicillof. El dirigente anunció que buscará competir como precandidato a gobernador y afirmó que ingresaba a un espacio que había estado “secuestrado”.

La CGT Regional Zona Norte, en tanto, anunció que trabaja para incorporar más de 1.500 adhesiones en la Primera Sección. De la reunión con Cascallares participaron Diego Bonetto, secretario general de la CGT Zona Norte; Hernán González, secretario general del Sindicato de la Carne del Gran Buenos Aires; Daniel Fernández, secretario general de SETIA Zona Norte Textiles; Cristian Oliva, delegado general de La Serenísima por ATILRA y presidente de AUT-Lecheros; y Javier Giménez y Gonzalo Rodríguez, integrantes de la comisión interna de La Serenísima por ATILRA.

Kicillof sostuvo que la victoria deberá construirse desde cada localidad y cada barrio, con militancia, y cerró con una definición hacia 2027: “Estoy convencido de que le vamos a ganar a Javier Milei”.