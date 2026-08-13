La Junta extendió el plazo: qué deben cumplir las fuerzas bonaerenses para no perder la personería

Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral bonaerense convirtió en prorrogable el plazo que en marzo había presentado como “improrrogable”. La resolución oficial otorgó 45 días corridos adicionales a los partidos políticos y agrupaciones municipales que todavía no acreditaron el número mínimo de afiliados requerido para conservar su personería jurídico-política. La extensión comenzará a correr, con efectos generales, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

La decisión no elimina el incumplimiento ni borra la sanción prevista. Si al terminar el período extra una fuerza sigue sin alcanzar el piso correspondiente, el organismo podrá declarar la caducidad “sin más trámite”. En términos políticos, la medida ofrece una última ventana para ordenar fichas y padrones de cara al calendario electoral de 2027, pero mantiene intacta la consecuencia jurídica que puede impedir que un sello compita.

Cómo se llegó a la prórroga

El procedimiento nace en la Resolución Técnica N° 75, del 7 de marzo de 2013, que ordena verificar cada 1° de marzo si las asociaciones conservan el mínimo legal. Con esa base y el artículo 46 inciso “f” del decreto ley 9889/82, incorporado por la Ley 14.086, la Presidencia de la Junta intimó el 26 de marzo de 2026 a las fuerzas con faltantes y les concedió 90 días.

La resolución más reciente identifica pedidos de extensión presentados en los expedientes del Partido Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social y de Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad. El argumento fue el esfuerzo que demanda un proceso masivo de afiliación. Luego, el 14 de julio, la Dirección Técnico Electoral informó que algunas fuerzas todavía no habían acreditado el cumplimiento.

El texto también recuperó antecedentes. En 2016 habían solicitado medidas similares Verde Lomense, el Partido del Obrero, la Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) y el Movimiento Libres del Sur, entre otros.

La Junta sostuvo su criterio “pro vida” de los partidos, utilizado desde 2009, y lo vinculó con el principio de participación democrática: ante dos soluciones posibles, debe privilegiarse “aquella que mejor se adecue al ejercicio pleno de los derechos”.

La resolución lleva la firma del presidente de la Junta, Sergio Gabriel Torres; de los vocales Claudia Angélica Matilde Milanta, Francisco Agustín Hankovits y Federico Gastón Thea; y del secretario administrativo Diego Adolfo Nobile, funcionario firmante. El documento fue suscripto digitalmente el 27 de julio.

El mapa que dejó la intimación

Los anexos de abril permiten medir la amplitud del problema original: 41 partidos provinciales y 67 agrupaciones municipales, repartidas en más de 40 distritos, habían sido observados. Sin embargo, la nueva resolución no incorpora una nómina actualizada. Por eso, aquellos datos describen la fotografía inicial y no permiten afirmar que las 108 organizaciones continúen hoy en falta.

En el plano provincial, el requisito para los partidos reconocidos bajo el artículo 12 era reunir cuatro afiliados por cada mil electores en dos secciones y un mínimo total de 8.000. La CC-ARI mostraba en abril faltantes de 17.692 afiliaciones en la Primera Sección y 15.841 en la Tercera.

La Libertad Avanza registraba brechas de 18.179 y 16.508, respectivamente, mientras el Frente Renovador anotaba 19.267 y 19.045. Esas cifras eran déficits seccionales: los tres sellos superaban entonces el mínimo global de 8.000.

Otros casos estaban cerca del piso total. Al Partido Demócrata le faltaban 187 registros; al Partido Federal, 660; a PRO-FED, 26; y al Partido Republicano Federal, 71. Unión por Todos contaba con 40.983 afiliaciones válidas frente a las 43.599 exigidas, una diferencia de 2.616. El anexo también incluía al GEN, Kolina, Patria Grande, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido FE y Unión Liberal, entre otros.

Patria Grande.

El frente municipal

Para las agrupaciones locales, la exigencia consignada en el anexo era de cuatro por mil del padrón del distrito, equivalente al 0,4%. Entre los casos de abril figuraban Comunidad Avanza, de General San Martín, con 386 afiliados menos que el mínimo; Opción Vecinal para el Progreso de Tigre, con un déficit de 298; y Acción Vecinal por un San Martín Distinto, con 264.

Proyecto Brown y Ahora Pilar aparecían 166 registros por debajo en cada caso. Acción Marplatense debía incorporar 108; la Organización Socialista de los Trabajadores de La Plata, 142; Nuevo Morón, 83; y Nuevo Zárate, 26.

La Junta dispuso notificar a todas las fuerzas que aún no acreditaron el piso requerido y ordenó publicar la medida en el Boletín Oficial y en su sitio web. Agotados los 45 días corridos, seguirá vigente el apercibimiento de declarar la caducidad “sin más trámite”.